Кулеба про міжнародну допомогу Україні: Ми отримали $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн зброї та обладнання

В останні тижні та місяці Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд та понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до України оборонного озброєння та військового обладнання - загальну вагу понад тисячу тонн", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключові зусилля міжнародної політики нині спрямовані на те, аби не допустити чергової хвилі війни Росії проти України.

