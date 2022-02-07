УКР
Кулеба про міжнародну допомогу Україні: Ми отримали $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн зброї та обладнання

Кулеба про міжнародну допомогу Україні: Ми отримали $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн зброї та обладнання

В останні тижні та місяці Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд та понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до України оборонного озброєння та військового обладнання - загальну вагу понад тисячу тонн", - сказав Кулеба.

Міністр також додав, що рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключові зусилля міжнародної політики нині спрямовані на те, аби не допустити чергової хвилі війни Росії проти України.

Читайте також: "Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Топ коментарі
+9
При Барыге столько помощи не давали бы, Барыга - не шмаркля, способен по зубам давать. Своё делали бы.
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
+7
та да, это же зеля по миру ездил и убеждал что война с кацапами, а не гражданская)

а барыга говорил:" та сторона" и гособоронзаказ невыполнялся, ЗСУ без топлива было?
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
+6
Естественно, кто бы давал оружие чтобы оно бы на складах взорвалось
показати весь коментар
07.02.2022 13:47 Відповісти
При Барыге столько помощи не давали бы, Барыга - не шмаркля, способен по зубам давать. Своё делали бы.
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
При барыге вообще ничего не давали. Джавелины несколько лет упрашивали чтобы продали.
показати весь коментар
07.02.2022 13:29 Відповісти
та да, это же зеля по миру ездил и убеждал что война с кацапами, а не гражданская)

а барыга говорил:" та сторона" и гособоронзаказ невыполнялся, ЗСУ без топлива было?
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
Проблема была в том что ему никто не верил. Зелнскому тоже никто не верит.

Помощь дали потому, что поверили в реальность угроз х-ла. И только поэтому.
показати весь коментар
07.02.2022 13:50 Відповісти
Заходу просто надоїло 8 років стояти раком перед Пуйлом, які спроби порозумітись сприймав як слабкість. От і отримали по мордасам від англо-саксів.
показати весь коментар
07.02.2022 13:59 Відповісти
не сильно верили. но он убеждал и продолжает убеждать. а тут и сами прозрели.
показати весь коментар
07.02.2022 13:59 Відповісти
Не , ну одеяла и палатки давали . Еще "Хаммерьі" б/у...
показати весь коментар
07.02.2022 13:56 Відповісти
А зачем? Свои стугны не хуже, даже дальность выше. Даже последнее время при порохе велись работы по переносной стугне, на плечо, как джавелин, но слуги все прикрыли.

Я счиатю, что артиллерийские катеры тоже лучше айлендов, они хоть как-то бронированные и 2 пушки, а не одна.

Нужно свое развивать, рабочие места создавать. Военную науку двигать и делать вооружение и боеприпасы за гривни. А не брать кредиты на миллиарды долларов и оставлять наши военные заводы и десятки тысяч людей без работы.

Тысяча тонн боеприпасов -это ни о чем. На неделю войны. Нужно свои патронные заводы строить, свои ракеты.
показати весь коментар
07.02.2022 14:17 Відповісти
Я теж подумала ,треба було вибрати при владі політичного імпотента,щоб наші партнери нарешті зрозуміли наскільки велика загроза.
показати весь коментар
07.02.2022 13:36 Відповісти
понимаешь, на то время 73-х процентных обработали бы в сторону: "мышебратья" и всё было бы как в крыму.

так их обработали в сторону "барыга жирует на крови", но часть из них пока не приемлет "мышебратья"

обработка триває
показати весь коментар
07.02.2022 13:40 Відповісти
кУлєба, та ти вже замучився рахувати, стільки всього отримано!!!!!!! Відпочинь трохи!!!!!!!!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:27 Відповісти
кулеба завхоз МО?
показати весь коментар
07.02.2022 13:28 Відповісти
Мне общающийся с зебилом аргументировал помощь "успехом дипломатии". Зебилеет((
показати весь коментар
07.02.2022 13:30 Відповісти
Во у Зе плесени шабаш! распил столько бабла!
показати весь коментар
07.02.2022 13:37 Відповісти
Сейчас опять гонцы с баблом вырулят на дороги Украины. Интересно, сколько лярдов зелени может поместится в джунглях ОПы?...
показати весь коментар
07.02.2022 14:06 Відповісти
куда пішла фінансова підтримка ?

знову на Ворівництво ?
показати весь коментар
07.02.2022 13:38 Відповісти
угу... асфальту для мокшанских таков на эти бабки Сколько положили/распилили!? жаль, что полученное вооружение кацапам продать затруднительно...
показати весь коментар
07.02.2022 13:38 Відповісти
Это не благодаря вам, а вопреки всем вашим действиям 2,5 года, ЗЕБИЛЫ!
показати весь коментар
07.02.2022 13:40 Відповісти
При Порошенко такое и не снилось.
показати весь коментар
07.02.2022 13:42 Відповісти
Бо Запад бачив, що загроза не того рівня. А при зелені зрозумів, що ділу оборони - капець.
показати весь коментар
07.02.2022 13:47 Відповісти
Естественно, кто бы давал оружие чтобы оно бы на складах взорвалось
показати весь коментар
07.02.2022 13:47 Відповісти
Чехословакии что ли?
показати весь коментар
07.02.2022 14:00 Відповісти
запад видит перспективу. и при Порошенко видел.
показати весь коментар
07.02.2022 13:48 Відповісти
Ти все проспав?
показати весь коментар
07.02.2022 13:50 Відповісти
Захід почав турбуватись за свою безпеку,тому і кожний день їдуть лідери країн,іде постачання зброї,бо бояться,що наш зрадник хоче здати Україну путіну. Бери зброю і воюй з агресором,а не становись на коліна. Порошенко кожний день доводив всім,що путін агресор,фашист і є загрозою всім. Нехотіли в це вірити. Тому і посивів,бо переживав, боровся. Крутився як вуж,а сьогоднішній мародер--па пять раз на рік відпочиває і " працює" в видосиках та для свої друзів-олігархів і на свої офшори.
показати весь коментар
07.02.2022 14:03 Відповісти
Деньги украли,оружие продали и деньги тоже украли...
показати весь коментар
07.02.2022 14:25 Відповісти
Про серйозні постачання зброї можна говорити тоді, коли великотонажні кораблі будуть її поставляти.
показати весь коментар
07.02.2022 15:07 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 15:14 Відповісти
Эта зброя поступает ЗСУ или так и остаётся на складах? Бо, шо прибывает - то написано, а чи доходит до армии - про то не пишут
показати весь коментар
07.02.2022 15:36 Відповісти
Чего это МИД,а не МО, так озабочен импортным вооружением для ВСУ? Лишь бы"толкнуть"его не собрались кому-то за рубеж..У правящей"зелени"из богоизбранных,всего можно ожидать..
показати весь коментар
07.02.2022 17:14 Відповісти
 
 