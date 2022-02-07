Кулеба про міжнародну допомогу Україні: Ми отримали $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн зброї та обладнання
В останні тижні та місяці Україна отримала від партнерів підтримку на $1,5 млрд та понад 1 тис. тонн оборонного озброєння та військового обладнання.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми перебуваємо на постійному зв'язку з партнерами і продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі на сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у півтора мільярда доларів, а обсяги доставленого до України оборонного озброєння та військового обладнання - загальну вагу понад тисячу тонн", - сказав Кулеба.
Міністр також додав, що рекордні обсяги підтримки посилюють позиції України за столом переговорів, а ключові зусилля міжнародної політики нині спрямовані на те, аби не допустити чергової хвилі війни Росії проти України.
а барыга говорил:" та сторона" и гособоронзаказ невыполнялся, ЗСУ без топлива было?
Помощь дали потому, что поверили в реальность угроз х-ла. И только поэтому.
Я счиатю, что артиллерийские катеры тоже лучше айлендов, они хоть как-то бронированные и 2 пушки, а не одна.
Нужно свое развивать, рабочие места создавать. Военную науку двигать и делать вооружение и боеприпасы за гривни. А не брать кредиты на миллиарды долларов и оставлять наши военные заводы и десятки тысяч людей без работы.
Тысяча тонн боеприпасов -это ни о чем. На неделю войны. Нужно свои патронные заводы строить, свои ракеты.
так их обработали в сторону "барыга жирует на крови", но часть из них пока не приемлет "мышебратья"
обработка триває
знову на Ворівництво ?