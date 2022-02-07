УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8187 відвідувачів онлайн
Новини
8 925 89

У Німеччині "Квартал-95" назвали "російським комедійним шоу": Колектив очікує на "термінове виправлення та вибачення"

У Німеччині "Квартал-95" назвали "російським комедійним шоу": Колектив очікує на "термінове виправлення та вибачення"

Студію "Квартал-95" в Німеччині назвали "російським" гумористичним шоу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне оголошення опубліковано на офіційному порталі міста Гамбург.

В оголошенні концерту, який має відбутись 4 лютого 2023, українську студію вказали як "Російське комедійне шоу "Квартал 95". Ціна квитків стартує від 58,90 €.

У Німеччині Квартал-95 назвали російським комедійним шоу: Колектив очікує на термінове виправлення та вибачення 01

Німецька розважальна компанія Eventim також вказала український колектив як "російське комедійне шоу".

У Німеччині Квартал-95 назвали російським комедійним шоу: Колектив очікує на термінове виправлення та вибачення 02

Водночас "Квартал-95" в Instagram відреагував на публікацію в Німеччині.

"Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією "Квартал 95" та презентуєте "Вечірній Квартал" у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - наголосили в студії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Свати-7" виробництва "95 кварталу" стали найпопулярнішим у Росії телесеріалом. ІНФОГРАФІКА

У Німеччині Квартал-95 назвали російським комедійним шоу: Колектив очікує на термінове виправлення та вибачення 03

Автор: 

Німеччина (7746) Квартал-95 (187)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+125
а что не так? на этот раз немчура не соврала
показати весь коментар
07.02.2022 13:29 Відповісти
+71
тот случай,когда немцы сказали правду
показати весь коментар
07.02.2022 13:30 Відповісти
+59
Ну по большому щщёту так оно и есть
показати весь коментар
07.02.2022 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а что не так? на этот раз немчура не соврала
показати весь коментар
07.02.2022 13:29 Відповісти
Так а чему вы удевляетесь тогда?у вас же прэзыдэнт из этого коллектива,из русских
показати весь коментар
07.02.2022 13:58 Відповісти
А мы и не удивляемся - квартал с зебобой и есть подкацапники
показати весь коментар
07.02.2022 14:26 Відповісти
Вони вважають себе малоросам, або хохлами. А німці у сортах гі*на не розбираються. 😊
показати весь коментар
07.02.2022 13:59 Відповісти
В точку.
показати весь коментар
07.02.2022 14:03 Відповісти
оговорка по Фрейду
показати весь коментар
07.02.2022 14:20 Відповісти
Хіба що уточнили би - малоросійським, бо "партнери по газобізнезу" можуть образитися за те, що поставили на рівні з "великодуховною скрепою".
показати весь коментар
07.02.2022 14:31 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 14:39 Відповісти
Ну по большому щщёту так оно и есть
показати весь коментар
07.02.2022 13:29 Відповісти
тот случай,когда немцы сказали правду
показати весь коментар
07.02.2022 13:30 Відповісти
все так и есть, никакой ошибки
показати весь коментар
07.02.2022 13:30 Відповісти
муа-ха-ха!!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
«Що написане пером, того і сокирою не вирубати
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
Молодую ЗЕлень, пока она не сильно укоренилась, как раз можно и вырубить. Под корень.
показати весь коментар
07.02.2022 13:56 Відповісти
Це і є російське шоу.Там завжди поливали брудом Україну.на користь москалів.А українці ще й до влади Зеленського обрали.
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
так і є.
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
по Фройду, квартал точно не українське шоу!
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
а в чому то неправда? з українського там лише походження країни
показати весь коментар
07.02.2022 13:32 Відповісти
У кого ? У Тамбоаського вовка чи у Свердловської , Магнітогорської і челябінської команди КВН ?????
показати весь коментар
07.02.2022 14:31 Відповісти
весь продукт фільмів Вови і "кварталу" виключно на російській мові, чи я помилився? Пуйло казало, що де закінчується мова московитів, то там їх кордон. У мізках малоросв Найвєлічайшого і його свори - московія.
показати весь коментар
07.02.2022 15:49 Відповісти
так воно так і е
показати весь коментар
07.02.2022 13:32 Відповісти
немцы посмеялись над клоунами
показати весь коментар
07.02.2022 13:32 Відповісти
Надо исправить !
Правильно - совковое ..."Картель-95" !
показати весь коментар
07.02.2022 13:32 Відповісти
На злодієві шапка Г.
показати весь коментар
07.02.2022 13:32 Відповісти
за год наперед анонс, они уверены что через год будут существовать? почти 60 евро за билет дороговато за такое дерьмо
показати весь коментар
07.02.2022 13:33 Відповісти
Міжнародний скандал з розривом дипломатичних відносин намічається))
показати весь коментар
07.02.2022 13:33 Відповісти
Гоніть їх нахер! Буде таке як в Україні.
показати весь коментар
07.02.2022 13:33 Відповісти
Як українці могли його обрати в президенти?
показати весь коментар
07.02.2022 13:34 Відповісти
Питання не як, а які.
показати весь коментар
07.02.2022 15:03 Відповісти
Урядова делегація , яке на шоу ? Німці геть розпоясались !!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:35 Відповісти
То ж так воно і є!!!!! Що вам не подобаєтся??????7 вИ же самі правдиві колобаранти!!!!!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:35 Відповісти
вони постійно сміються з усього українського, українських президентів з людей, як справжні росіянци
показати весь коментар
07.02.2022 13:37 Відповісти
Блін, а чого такий кипіш, що не так написали німці. Це російське бидло-шоу
показати весь коментар
07.02.2022 13:38 Відповісти
Щось знають тії кляті фашисти
показати весь коментар
07.02.2022 13:38 Відповісти
Млядский цирк
показати весь коментар
07.02.2022 13:39 Відповісти
Вибачення за правду ? Ви це серьезно??.
показати весь коментар
07.02.2022 13:40 Відповісти
Вибачення?! А що не так?
показати весь коментар
07.02.2022 13:40 Відповісти
Колоборанти, будуть працювати для мокшанських колоборантів в німчурі!!!!! Думаю що українці на цю гидоту вже не підуть!!!!!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:41 Відповісти
Вибачатись за правду? Даруйте, ворожі агенти 095, але не дочакаєтесь!
показати весь коментар
07.02.2022 13:42 Відповісти
А, что не так написано!? Если пересмотреть 95 и тот контент который они продают рашке. То всё сходится! А может немчура ещё и прикинула, что зелень сольёт Украину к тому времени кацапам. Вот и всё сошлось на 146%.
показати весь коментар
07.02.2022 13:42 Відповісти
так воно так і єсть, роками це антиукраїнське типу шоу паплюжило українську ментальність та принижувало українську націю, і чому вони,якщо українським себе називають, то голосять кацапським язиком?
показати весь коментар
07.02.2022 13:45 Відповісти
4 лютого 2023 р
У Німецької розважальної компанії консультант сам канцлер Шольц
показати весь коментар
07.02.2022 13:46 Відповісти
Зеленський і його "команда", своїм "правлінням" нашою рідною Україною, повністю дискредитували своє минуле і майбутнє! Це - повний "відстій", якого потрібно, якнайшвидше позбутися!😉
показати весь коментар
07.02.2022 13:51 Відповісти
Все правильно назвали,я за!
показати весь коментар
07.02.2022 13:51 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:52 Відповісти
Так они все правильно сказали. В Украине язык украинский, а квартал все время на руском был. Как такое назвать? У немцев, что? Есть подобные передачи, где говорят на языке, который вредит ихней стране?
показати весь коментар
07.02.2022 13:52 Відповісти
Да вы и есть "русиш шоу". Кто в Германии придёт на ваше представление? В основном иммигранты из паРаши. И выступать там вы будете на русском языке. И бабло не пахнет. Правда? У*баны конченые. Клоуны пидстаркувати.
показати весь коментар
07.02.2022 13:55 Відповісти
Эх, жаль, что главного солиста с ними не было. Номер с пианино немцы не увидели.
показати весь коментар
07.02.2022 13:57 Відповісти
и что в этом шоу украинского????
так что афишки правильные...

как и тут тяжело найти отличия )))
показати весь коментар
07.02.2022 14:01 Відповісти
А типа этим лицемерным кривлякам не усе равно? Они и так прекрасно осознают уровень своей примитивной аудитории.
показати весь коментар
07.02.2022 14:03 Відповісти
Молодцы немцы, затроллили зе!срань
показати весь коментар
07.02.2022 14:04 Відповісти
Вибачатись мсє кожен хто називатиме це лайно "українським"!
показати весь коментар
07.02.2022 14:04 Відповісти
Ані проста стісняются.
показати весь коментар
07.02.2022 14:04 Відповісти
Дипломатический скандал! 😂
показати весь коментар
07.02.2022 14:07 Відповісти
Президент України запатентував на себе три торгові марки: "Рассмеши комика", KVARTAL 95 і «Слуга народу»
Український інститут інтелектуальної власності ("Укрпатент") днями зареєстрував три нові товарні знаки на ім'я Володимира Олександровича Зеленського. Як повідомляє видання dev.ua, президент України отримав свідоцтво на торгову марку "Рассмеши комика" - на додачу до зареєстрованої ще у грудні 2012 року україномовної ТМ "Розсміши коміка".
Також на президента було зареєстровано ТМ "Слуга народу" (саме з українським закінченням) для використання на одязі, взутті, головних уборах, у сферах страхування та банківських послуг, упаковки та зберігання товарів, перевезень та організації подорожей, кейтерингу, готельних, охоронних, соціальних та юридичних послуг.
При цьому однойменні ТМ, у тому числі російськомовна, реєструвалися на Зеленського для використання у низці інших сфер ще у 2018 та 2019 роках.



показати весь коментар
07.02.2022 14:09 Відповісти
А просто не поехать к немцам , не ?
показати весь коментар
07.02.2022 14:10 Відповісти
Обмовка за Фрейдом...гастролі Україною затяглися, потрібно ЗЕ-шоу депортувати на батьківщину-Рашку
показати весь коментар
07.02.2022 14:10 Відповісти
Так всё правильно ж! И ничего, что из украинского города, и ничего, что иногда -- на украинском языке. Содержание-то противо-украинское!
показати весь коментар
07.02.2022 14:16 Відповісти
А що не так? Все по суті. Вони тут живуть тільки тому, що Коломойський хороше платить за виконання замовлень. Десятиліттями висміюють все українське, штампують контент направлений для розповсюдження на русскоязічніков, і багато хто з кабаребригади-95 з Московії. Коли Зеля все завалить, і прийде влада проукраїнська, то куди рвонуть? Тут їм вже грошики не рубити.
показати весь коментар
07.02.2022 14:16 Відповісти
Та все правильно написали. Русское и есть русское. Такого дерьма в Украине не должно быть по определению. Да и скоро, по-любому, эта шайка будет паковать чемоданы на *********.
показати весь коментар
07.02.2022 14:18 Відповісти
Ясно що російське шоу. Хіба б українці порівнювали Україну з порноактрисою? А Зеленський і 95 квартал порівнювали на догоду ху@лу...
показати весь коментар
07.02.2022 14:21 Відповісти
А сейчас идёт развал украинской армии Боевого командира зам. командира 56-й бригады полковника Дмитрия Герасименко убирают с боевых позиций и отправляют в тыл, «в архив», в то время, когда 150-тысячная российская армия стоит на границах с Украиной. Это решение вызвало резко негативную реакцию у его сослуживцев. «В той час, коли РФ стягнула до наших кордонів близько 150 тис. солдат, продовжує створювати наступальні угрупування та брязкати зброєю перед усім світом. В той час, коли раніше «занепо...
показати весь коментар
07.02.2022 14:26 Відповісти
Правильно вони назвали. Які питання.....?

показати весь коментар
07.02.2022 14:24 Відповісти
а що робить 95 квартал українським? Реєстрація в них офшорна, пздять вони по кацапські, українське висміюється та знищується, московитське возвиличується, в колективі українофоби та москвофіли. Що, для того аби бути українським достатньо того що вони з крівоварога? В такому випадку, матвієнко, чубайс кабзон українські політики, дудь, кісєльов українські журналісти, баста, корольова українські співуни.
показати весь коментар
07.02.2022 14:27 Відповісти
Те що клоун до кісток проросійський і ментально російський, те що у нього не має до України почуття Батьківщини, те що Україна для нього лише територія для заробляння бабла - це всім давно відомо. Але якщо євреї-олігархи посадили тебе маріонеткою в крісло президента України, то хоч би на цей період не виставляй на показ своє вірнопідданство параші.

На запити німецькі організатори концерту відповіли, що вони оприлюнили ту інформацію, яку їм надали менеджери Кварталу. І мене це навіть не дивує, бо це сміття й раніше почувало себе десь на половину совєтскімі, на половину російськими, але ні крапельки не українською командою. Дивуватися можна лише тим, хто головного натхненника цієї російської команди до влади обирав з таким тупим телячим ентузіазмом. Хоча... Уже й це, на жаль, не дивує.

А саме таке формулювання ("російське комеді-шоу") відображене на всіх оголошеннях та інформаційних матеріалах. Тож про випадкову помилку не йдеться.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZVC8ogja1LNsdnQhFju-Q28xGGhRIELwuCfimEjC59n_PD2R1AvHsVlk45kMepfOMdR_BfDlQ7hYK5tIJtGPgVE8Nyn6xUleGt968wmMwFCPDPDirWpy6FyIumeSgQ_YFLk_1ekad1iP2V8xyHkZWvtG4RIyolJDOScoZiuK5kn4A&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
показати весь коментар
07.02.2022 14:33 Відповісти
Все уже исправили.
показати весь коментар
07.02.2022 14:46 Відповісти
Так всі жарти на російській мові то чому би німці не називали її російською групою ? Все правильно !
показати весь коментар
07.02.2022 14:49 Відповісти
Russische Schweine show
показати весь коментар
07.02.2022 14:49 Відповісти
Как будто это не русское шоу.
показати весь коментар
07.02.2022 14:52 Відповісти
А что исправлять и за что извиняться?
показати весь коментар
07.02.2022 14:56 Відповісти
Воно так і є, це російський проект який реалізовувався для дебілізаціі украінців ,тобто "русский мир" так званими своіми акторами.
показати весь коментар
07.02.2022 14:58 Відповісти
Тут я згоден з німцями бо у паяців з 95-го з українського є тільки спожиті ними продукти.
показати весь коментар
07.02.2022 15:01 Відповісти
А шо не так?
показати весь коментар
07.02.2022 15:02 Відповісти
Педанты блин. Шуток не понимают. Коляктив на фоне шухера решил прибарахлится , а так бартер за каски.
показати весь коментар
07.02.2022 15:02 Відповісти
Тот случай когда немцы что-то знают...
показати весь коментар
07.02.2022 15:11 Відповісти
А что там исправлять ? И почему ?
показати весь коментар
07.02.2022 15:14 Відповісти
А шо, воно китайське? Однозначно не українське!
показати весь коментар
07.02.2022 15:15 Відповісти
Сказано верно. Вся эта вонючая КВАРТАЛЬНАЯ шваль - не просто малороссийская, она - ХРОНИЧЕСКИ АНТИУКРАИНСКАЯ... Это было видно и пять, и десять лет назад. Поражало, как в залах сидели политики (типа Луценко) и хлопали. Неужели не понимали, что за уроды на сцене???
показати весь коментар
07.02.2022 15:27 Відповісти
А шо не так, все верно.
показати весь коментар
07.02.2022 15:27 Відповісти
Закидывали скрины, где их презентовали как российское шоу еще в 2020 их это не волновало.

А сейчас всплыло, то они целок начали из себя строить..
показати весь коментар
07.02.2022 15:35 Відповісти
Ніяких вибачень, німці не помилилися. Це проект ФСБ і нашої 5-ї колони, над якою працював Медведчук зі своїм кумом пуйлом.
показати весь коментар
07.02.2022 15:46 Відповісти
Одягнути б на цих ситих продажний обдолбаних аморалів бронежилети, і (німецькі) шоломи і товарняком - фронт, падлюк. Хай би поржали там, в шанцях і бліндажах...
показати весь коментар
07.02.2022 15:53 Відповісти
У Вови є своя "ліпецька фабрика "сватів"", а наусуки проспали і не пішли під його офіс. Що дядьо Ігор Валерійович не давав команду і не дав плюшевих кабанчиків?
показати весь коментар
07.02.2022 15:56 Відповісти
Все правельно написали, кроме рашистов живущих в Германии на их шоу ни кто не придет. Я вообще удивлена, что еще кто то готов платить деньги за их бредятину
показати весь коментар
07.02.2022 15:56 Відповісти
може гансы поведутся на этих клоунов и у себя развалят бундос,а
показати весь коментар
07.02.2022 19:04 Відповісти
Просто назвали вещи своими именами
показати весь коментар
09.02.2022 12:36 Відповісти
 
 