У Німеччині "Квартал-95" назвали "російським комедійним шоу": Колектив очікує на "термінове виправлення та вибачення"

Студію "Квартал-95" в Німеччині назвали "російським" гумористичним шоу.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне оголошення опубліковано на офіційному порталі міста Гамбург.

В оголошенні концерту, який має відбутись 4 лютого 2023, українську студію вказали як "Російське комедійне шоу "Квартал 95". Ціна квитків стартує від 58,90 €.

Німецька розважальна компанія Eventim також вказала український колектив як "російське комедійне шоу".

Водночас "Квартал-95" в Instagram відреагував на публікацію в Німеччині.

"Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією "Квартал 95" та презентуєте "Вечірній Квартал" у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - наголосили в студії.

