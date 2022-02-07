У Німеччині "Квартал-95" назвали "російським комедійним шоу": Колектив очікує на "термінове виправлення та вибачення"
Студію "Квартал-95" в Німеччині назвали "російським" гумористичним шоу.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне оголошення опубліковано на офіційному порталі міста Гамбург.
В оголошенні концерту, який має відбутись 4 лютого 2023, українську студію вказали як "Російське комедійне шоу "Квартал 95". Ціна квитків стартує від 58,90 €.
Німецька розважальна компанія Eventim також вказала український колектив як "російське комедійне шоу".
Водночас "Квартал-95" в Instagram відреагував на публікацію в Німеччині.
"Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією "Квартал 95" та презентуєте "Вечірній Квартал" у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може! Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - наголосили в студії.
Правильно - совковое ..."Картель-95" !
У Німецької розважальної компанії консультант сам канцлер Шольц
так что афишки правильные...
как и тут тяжело найти отличия )))
Український інститут інтелектуальної власності ("Укрпатент") днями зареєстрував три нові товарні знаки на ім'я Володимира Олександровича Зеленського. Як повідомляє видання dev.ua, президент України отримав свідоцтво на торгову марку "Рассмеши комика" - на додачу до зареєстрованої ще у грудні 2012 року україномовної ТМ "Розсміши коміка".
Також на президента було зареєстровано ТМ "Слуга народу" (саме з українським закінченням) для використання на одязі, взутті, головних уборах, у сферах страхування та банківських послуг, упаковки та зберігання товарів, перевезень та організації подорожей, кейтерингу, готельних, охоронних, соціальних та юридичних послуг.
При цьому однойменні ТМ, у тому числі російськомовна, реєструвалися на Зеленського для використання у низці інших сфер ще у 2018 та 2019 роках.
На запити німецькі організатори концерту відповіли, що вони оприлюнили ту інформацію, яку їм надали менеджери Кварталу. І мене це навіть не дивує, бо це сміття й раніше почувало себе десь на половину совєтскімі, на половину російськими, але ні крапельки не українською командою. Дивуватися можна лише тим, хто головного натхненника цієї російської команди до влади обирав з таким тупим телячим ентузіазмом. Хоча... Уже й це, на жаль, не дивує.
А саме таке формулювання ("російське комеді-шоу") відображене на всіх оголошеннях та інформаційних матеріалах. Тож про випадкову помилку не йдеться.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZVC8ogja1LNsdnQhFju-Q28xGGhRIELwuCfimEjC59n_PD2R1AvHsVlk45kMepfOMdR_BfDlQ7hYK5tIJtGPgVE8Nyn6xUleGt968wmMwFCPDPDirWpy6FyIumeSgQ_YFLk_1ekad1iP2V8xyHkZWvtG4RIyolJDOScoZiuK5kn4A&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
А сейчас всплыло, то они целок начали из себя строить..