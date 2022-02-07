УКР
Порошенко про можливість повномасштабного наступу Росії: "Я не радив би Путіну випробовувати долю"

Україна готова дати відсіч російській агресії, але завжди виступала за політико-дипломатичне врегулювання.

Про це Петро Порошенко сказав в ексклюзивному інтерв’ю чеському виданню "Lidove noviny", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко наголосив, що Путін не приховує своїх імперських апетитів по відношенню до сусідів, і це головна перешкода до миру.

"Україна завжди виступала за політико-дипломатичне врегулювання, і тому будь-які спроби в цьому напрямі не можна не вітати. Це рівною мірою стосується як мінського формату, так і перемовин у рамках Нормандської четвірки. Обидва вони є частиною мого президентського спадку, і, до речі, як би і що би хтось не говорив, ці переговорні майданчики залишаються безальтернативними", – нагадав п’ятий Президент.

Порошенко про можливість повномасштабного наступу Росії: Я не радив би Путіну випробовувати долю

"Ключова проблема не у форматах, їх не бракує. Проблема в російській стороні. Якщо когось і треба реанімувати, так це Кремль, який заблукав у своїх імперських апетитах і зараз більше схожий на кривавого маніяка, а не на розсудливого перемовника", – констатує Порошенко.

Лідер партії наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. "Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова", – говорить Порошенко.

П’ятий Президент також наголосив, що у разі вторгнення Путін отримає потужну реакцію західних союзників.

"Знаю Джо Байдена ще як віце-президента США за часів президента Обами, і як відповідального за Україну в тій адміністрації. Він прекрасно знає Україну і дуже добре розуміє хто такий Путін і чого він прагне. Вважаю, що Вашингтон достатньо чітко розʼяснив, що яким би не було вторгнення Росії в Україну, навіть якщо один солдат – це буде сприйнято як вторгнення. І це отримає негайну і потужну відповідь всього колективного Заходу. Особисто я дуже вдячний нашим американським союзникам і Джо Байдену особисто за цю підтримку", – сказав лідер партії.

"Не радив би Путіну випробовувати долю", – говорить Порошенко.

Гарна порада!!! І дуже коротко!!!!!! А що наше недопрезедент каже????? А ні чого!!!!! Воно мріє про зустріч з путлєром!!!!!
Що за совковий наративчик?
Надо отдать должное Пороху - ГОВОРИТ (это контрольное слово) всегда правильные вещи. На его фоне Зеля - это наркоша с заплетающимся языком и спутанными мыслями.
Наше зеленое чмо найвеличнишое отказалось от союза Украина - Польша - Великобритания (УПА), чтобы не злить путина.
В Украине на месте верховного главнокомандующего - продажное трусливое ничтожество
.... а звідки така інформація????????
"Касабська метода" лрацює.
Як ху...в Україні
Та це зрозуміло, але писати таку хрєнь????????
лЄрьмак із запою вийшов..?
Дімочка , ти б мовчав вже. Кому кому , а тобі взагалі пащеку повинно бути соромно відкривати...
Хоча ,про яку я совість балакаю і з ким ....
Чорновіл на ютубі про це ролик вчора виклав.
Чорновіл виказав свою думку, а не МЗС, то різні речі!!!!! Він аналітик і політолог і рішення не приймає!!!!!!!
с 34:20
https://www.youtube.com/watch?v=rHY0zQgc3vw
Я це дивився, ще вчора, то не про що не говорить, Поляки, або Британці щось виказали на цю тему????? НІ !!!!!! Тому не треба хєрню незти!!!!!!!
Ніхто ні від чон6о не відмовлявся! Шо за дурня?? Приїде міністр іноземних справ Британії і все почнеться.
о. вот спич вавы не под кайфом.
Згоден, веселого наркомана маємо за гетьмана на сьогодні, але маємо те, що маємо.
не факт, що союз планувався... принаймі, на ці дні.
Можливо, ще в стадії розробки.
Гарна порада!!! І дуже коротко!!!!!! А що наше недопрезедент каже????? А ні чого!!!!! Воно мріє про зустріч з путлєром!!!!!
Що за совковий наративчик?
зебільно-совковий. По методичці.
Так що спамити цього кадра під VPN (сьогодні - він вже з зазінбару, ніби) потрібно.
Та хоч з Папуасії....
🤣🤣
Погоняло у Вас очень примечательное.
Вот мне, например, censor НИКОГДА не давал возможности зарегистрироваться на форуме, а Вам - смотрите-ка , все возможности открыты.
Но Вам следовало бы именовать себя иначе.
Например, на politforum пишет один подонок.
Любому человеку, знкомому с творчеством Жюля Верна, все сразу становится ясно: пишет падаль, взявшая себе ником имя работорговца, торговца черными рабами, убийцы Негоро.
Впрочем, его, Негоро, кажется ведь таки самого убили?
Как Вам подсказывавают Ваши знания мировой литературы, сюжет помните?
Разве Негоро не загрызла собака, хозяина которой Негоро предал и убил?
Примечательный конец жизни, как считаете?

P.S. Там еще в романе царек африканский был, примечательный такой царек, который сам продавал своих подданых, африканцев, в рабство. Звали царька царек Муани-Лунга. Ну чистА Бубочка, тоже наркоман и алкаш.
А що Вам не сподобалося в Моєму Пості??
Бував і В Австралії та Новій Зеландії(Мені, Зеландія) краще, чим Австралія...
Качконосссса знаєте??
Що там з Covidфашизмом в країні кенгуру?
З Повагою!!
😁
Рашистская собакен, в спам ,животное
політико-дипломатичному врегулюванню якнайбільше сприяють 650 тонн військових вантажів (до вчора), а на тижні обіцяні ще стільки ж

Надо отдать должное Пороху - ГОВОРИТ (это контрольное слово) всегда правильные вещи. На его фоне Зеля - это наркоша с заплетающимся языком и спутанными мыслями.
Народ по достоинству оценил этого "говоруна", но, увы, это привело к власти клоуна-марионетку Коломойского.
Огорчает, что многие до сих пор, развесив уши, слушают Пэтю. А самые упоротые - сравнивают его с клоуном, не понимая что тем самым опускают Пэтю до уровня лицедея-наркомана.
Школото , ану брись звідси , бо гебнява ваша Ірішка Фаріон , а не Порох 😡
Так ты и сравниваешь клоуна из Порохом , не?
*пЭтя* - твой сожитель в теплотрассах чебоксар,хрюсское животное...
Зеленский безусловно не на своём месте, но порохоботские штампы типа- клоун, наркоман, марионетка Коломойского, я бы оставил для порохоботов.
Зеленский маленький еврейским парень с большими личными амбициями. Он кое-чего достиг в жизни, но движимый честолюбием полез за очередной галочкой в списке собственных свершений. Будучи довольно сентиментальным человеком он наверняка кайфует от мысли, что его дети гордятся папой- президентом.))
Порошенко же пошел в политику по другим, абсолютно прагматичным причинам. Власть для него это способ сохранения и приумножения состояния, плюс удовлетворение азартной потребности в интригах, манипуляциях и одурачивании масс. Именно благодаря этой разнице в целях лицедей Зеленский, несмотря на все факапы, продолжает выглядеть предпочтительнее говорунаПорошенко.
Прям новий Доктор Фройд! Все ви шановний знаєте, про кожного, і мотивація, і почуття! От тільки чому мені здається, що ви - брехун?
Может потому, что плохо разбираешься в людях?
"Різноманіття не слід припускати без необхідності". І якщо ти такий дурний, що топиш за дурня Зе, після його "факапів", до речі - наркомана, фігляра, та маріонетку Коломойського, то ти звичайний зебіл, а не "новий доктор Фройд". І всі твої слова не мають жодного сенсу, крім бажання оббілити "найвеличнішого".
Да. Не только в людях, но и в ситуации совершенно не разбираешься. Это типично для порохоботов.
Я не обеливаю, а очерняю. Точнее развенчиваю культ гетьмана.)) К Зе скептичен и равнодушен. А вот к По- неравнодушен весьма!))
Давай, розкажи нам що він в тебе вкрав. Для колекції... Може хоч один визнає, що розум вкрали...
Просто воровать это не его уровень. Слишком примитивно и опасно. Он действует тоньше. В 90-х создал бизнес-империю из приватизированных за бесценок предприятий и с помощью постоянного присутствия в органах государственной власти активно лоббирует её интересы и обеспечивает надёжную защиту. Именно это и называется олигархия. Вряд ли ещё где-то в мире есть такой феномен, когда государственный служащий с 25-летним стажем занимает почётное место в рейтинге Форбс. Разве что где-то в Африке. Ибо в цивилизованном мире это нонсенс и высшая степень цинизма.
Що він лобіює? Постачання цукерок до Верховної Ради? До речі - Порошенка вже декілька років нема в "Списку Форбс". А "захист" від свавілля чиновників, від рейдерів, на жаль як був потрібен, так і лишається потрібен в нашій країні. І твій "найвеличніший" - лялька, одягнута на руку Коломойського.
Вы заблуждаетесь на счет Зеленского. "Маленьких еврейских пареньков" в Украине тысячи и амбиций у них не меньше и достигли они не мало. Дьявол, как говориться, в деталях. ЧЕГО достигли, КАК достигли (здравствуй, Игорь Валерьевич) и т.п. Но у этих "маленьких еврейских пареньков" почему-то хватает УМА (а не "амбиций") не лезть на пост президента воюющей страны.
А на счет Порошенко ... можно целую поэму написать "как и почему". Особо желания нет. Замечу, что два раза на грабли наступают только очень не умные люди (это я про его адептов).
Один бот з іншим "дискутує". А зарплатня тим часом капає!!!
Значение Игоря Валериевича в судьбе Зеленского существенно и намеренно преувеличивается. На момент начала их сотрудничества (конец 2012г) Зеленский уже давно состоялся в шоу-бизнесе, имел не малое состояние, был ген.продюсером телеканала Интер… и т.п. Коломойский безусловно сыграл важную роль в предвыборной кампании 2019, но он был отнюдь не единственным спонсором. И из-за этого считать Зеленского его марионеткой просто нелепо. У Зеленского было имя, узнаваемое лицо и амбиции, у Коломойского деньги, телеканал и счёты с Порошенко. Вот и вся конспирология!
Не являюсь адептом никого из вышеупомянутых. И повторюсь- изначально не видел Зеленсеого президентом. Но развенчивать порохоботские мифы считаю своим долгом.)) Наркоман, марионетка коломойского, агент кремля… - дурацкая туфта, вера в которую отнюдь не красит.
Начну с конца.
"Развенчивать порохоботские мифы" - себя не уважать. Упоротым вы никогда и ничего не докажете, а адекватным и доказывать ничего не нужно.
Далее по пунктам:
1. Да, Зеленский состоялся в шоу-бизнесе. И всё было относительно неплохо ДО того как его назначили ген. продюсером ИНТЕРа. На этой должности он показал свою вопиющую некомпетентность во всем, в чём только можно. Уходил он с ИНТЕРа очень плохо. Последствия его "ген. продюсерства" ИНТЕР потом расхлебывал очень долго. Информация от человека, который работал на ИНТЕРе в это время(и сейчас там работает)
2. 95 квартал сотрудничал с группой "Приват" давно. (естественно, корпоративчики) Но плотное сотрудничество с Коломойским началось с реприватизации Приватбанка. Тогда вся верхушка Привата в режиме "аларм" искала заграничные счета, куда могли бы срочно вывести деньги с Приватбанка. "Свои" компании Привата были под плотным колпаком США и НБУ, поэтому искали сторонних. Но таких, которым доверяли и контролировали, т.к. деньги выводились под совершенно левые договора и возврат этих денег зависел только от доверия. Тут-то Зеленский и пригодился. И с 2017 г. началось плотное общение Зеленского и Коломойского.
3. Идея "президенства", В ШУТКУ, началась обсуждаться Зеленским в близком кругу друзей после огромного успеха сериала "Слуга народа". Это был конец 2016 г., а в 2017 г. случилась реприватизация Приватбанка и Коломойский поклялся на крови отомстить Порошенко. Мстить решил с масштабностью присущей Коломойскому, т.е. поставив "своего" президента.
4. Зеленский сначала отнекивался, мол: это же все не серьезно, сериал, знаний маловато и т.п. Но именно Коломойский убедил его, что обладает всеми необходимыми ресурсами: финансовыми, медийными, организационными и т.п. и всё это обеспечит. К Зеленскому был приставлен специальный человек Коломойского (Богдан), котоый с утра до вечера обрабатывал Зеленского. Долго обрабатывать не пришлось, т.к. "комплекс Наполеона" - отличный фундамент. 5. Финансовое состояние ДО начала сотрудничества с Коломойским и ПОСЛЕ, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А самое главное: Зеленскому всё его окружение вдувало в уши, что "президенты приходят и уходят, а Коломойский остается".

Именно поэтому Зеленский никогда не будет бороться с Коломойским и да - является управляемым им. (если вам режет слух слово "марионетка")
Рашистское животное ,идешнах на полусогнутых...
Порох - СИЛА 👍🏼

Зе- могила 😠
любишь сыновий любовью?
Путін - *****!
Те, кто много обманывают, стараются казаться честными людьми.
Цицерон Марк Туллий

Розумним-не хамити!
😁
що було з сайтом?
Слава Гетьману!
не було що знищувати, принаймі, в тобі, безмозглого.

ЗІ: за всі реформи, в т. ч. за реформи першої медичної ланки відповідальність на себе взяв Гройсман.
🤣🤣🤣
В спам, зелебобик.
Рашотролли! ФАС!!! А ну-ка блесните новыми методичками! Не ленитесь, рабочая неделя только началась.
а новых методичек пришибленной не дают?скучно теперь с зесранью-где тот задор 2019го у зедегенератов...
Руська ку@ во , швиденько в спам за брехню 😡
Як тільки Путін вирішить іспитивать судьбу, він одразу зателефонує Пеці....)))

https://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/49544849_2054256024636176_8789959727304933376_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=_TKqQoVQ3CUAX_v1fT7&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&oh=00_AT9_EXfI8FMccgJlPic9rPJRYKpRTo4VpNpTAjNj2pfPig&oe=622714CB
Заспамте цього підкацапника , будь ласка ...
це не прости підкасапник, а воністий
Ну чого ви так? Я ж люблю вашого кремлівського холуяку Порошенка. А ви на мені діжку якусь діряву котите....я абіжуся...(((
Только вместо Порошенка прилепите туда морду ЗЕчма. И будет очень реалистичная картинка
Ось вони, три голубка...)))

Опять ты тут ватный рашистский пдрс трешься со своими картинками,отвечать не надо животное ,просто идинах...
Ви так сильно любите кремлівського холуя Пецю, що так сильно возбуждаєтеся?
По сравнению с ЗЕчмом, так Порошенко - патриот своей страны. И уж точно не Порошенко пытается по холуйски заглянуть ***** в глаз. Вы плохо информированы
Я так сильно ,прежде всего, ненавижу рашистских оккупантов , ватный пригожинский говнометчик
Какая теперь зесрань жалкая...сами же все просрали за два года и воют от того,что у Пороха больше шансов стать президентом,чем у зекрысы...кстати у остальных,пришибленных,тоже шансов нет ,как и у зебобы)
мабуть тоже перед зеркалом тренируется
Во ва , ну що ти тут гундосиш ?

Коксу тут не дають
какой слух тонкий - тут явно не кокс а крокодил
Матерый ты наркоман ,если знаешь,что такое *крокодил*
отведи взор от прямого к а нала - и ты узнаешь много нового и интересного.
На тлі Пороха,Зеля меркне в усіх аспектах.
а кого интересует "мнение" великого "котловодца" и подписанта "минских" договорняков??
Не поверишь,зесрань)теперь никого не интересует только мнение зекрысы...
""Знаю Джо Байдена еще как вице-президента США во времена президента Обамы, и как ответственного за Украину в той администрации. Он прекрасно знает Украину и очень хорошо понимает кто такой Путин и к чему он стремится. Считаю, что Вашингтон достаточно четко разъяснил, что каким бы не было вторжение России в Украину, даже если один солдат - это будет воспринято как вторжение. И это получит немедленный и мощный ответ всего коллективного Запада."
Такой же мощный ответ от Байдена, как в 2014г?
Хрін чи редька??
This is a question..
Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
этому амереканскому ******* мало,что продал Украину,так опять
баранов напрягает ну-ну.
Коли жодного разу не було соромно...
