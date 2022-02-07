Порошенко про можливість повномасштабного наступу Росії: "Я не радив би Путіну випробовувати долю"

Україна готова дати відсіч російській агресії, але завжди виступала за політико-дипломатичне врегулювання.

Про це Петро Порошенко сказав в ексклюзивному інтерв’ю чеському виданню "Lidove noviny", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко наголосив, що Путін не приховує своїх імперських апетитів по відношенню до сусідів, і це головна перешкода до миру.

"Україна завжди виступала за політико-дипломатичне врегулювання, і тому будь-які спроби в цьому напрямі не можна не вітати. Це рівною мірою стосується як мінського формату, так і перемовин у рамках Нормандської четвірки. Обидва вони є частиною мого президентського спадку, і, до речі, як би і що би хтось не говорив, ці переговорні майданчики залишаються безальтернативними", – нагадав п’ятий Президент.

"Ключова проблема не у форматах, їх не бракує. Проблема в російській стороні. Якщо когось і треба реанімувати, так це Кремль, який заблукав у своїх імперських апетитах і зараз більше схожий на кривавого маніяка, а не на розсудливого перемовника", – констатує Порошенко.

Лідер партії наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. "Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова", – говорить Порошенко.

П’ятий Президент також наголосив, що у разі вторгнення Путін отримає потужну реакцію західних союзників.

"Знаю Джо Байдена ще як віце-президента США за часів президента Обами, і як відповідального за Україну в тій адміністрації. Він прекрасно знає Україну і дуже добре розуміє хто такий Путін і чого він прагне. Вважаю, що Вашингтон достатньо чітко розʼяснив, що яким би не було вторгнення Росії в Україну, навіть якщо один солдат – це буде сприйнято як вторгнення. І це отримає негайну і потужну відповідь всього колективного Заходу. Особисто я дуже вдячний нашим американським союзникам і Джо Байдену особисто за цю підтримку", – сказав лідер партії.

"Не радив би Путіну випробовувати долю", – говорить Порошенко.