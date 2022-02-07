Порошенко про можливість повномасштабного наступу Росії: "Я не радив би Путіну випробовувати долю"
Україна готова дати відсіч російській агресії, але завжди виступала за політико-дипломатичне врегулювання.
Про це Петро Порошенко сказав в ексклюзивному інтерв’ю чеському виданню "Lidove noviny", передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
Порошенко наголосив, що Путін не приховує своїх імперських апетитів по відношенню до сусідів, і це головна перешкода до миру.
"Україна завжди виступала за політико-дипломатичне врегулювання, і тому будь-які спроби в цьому напрямі не можна не вітати. Це рівною мірою стосується як мінського формату, так і перемовин у рамках Нормандської четвірки. Обидва вони є частиною мого президентського спадку, і, до речі, як би і що би хтось не говорив, ці переговорні майданчики залишаються безальтернативними", – нагадав п’ятий Президент.
"Ключова проблема не у форматах, їх не бракує. Проблема в російській стороні. Якщо когось і треба реанімувати, так це Кремль, який заблукав у своїх імперських апетитах і зараз більше схожий на кривавого маніяка, а не на розсудливого перемовника", – констатує Порошенко.
Лідер партії наголосив, що Україна готова дати відсіч агресору у разі наступу. "Безперечно готова, не маю в цьому жодних сумнівів. Що мені вдалося досягнути за роки своєї каденції, так це, серед іншого, створити нову українську армію, що здатна давати відсіч. Глибоко вдячний за допомогу партнерів, у тому числі Чеській Республіці, де українські офіцери опановували стандарти НАТО. Даватиме відсіч. Основна маса українського суспільства готова", – говорить Порошенко.
П’ятий Президент також наголосив, що у разі вторгнення Путін отримає потужну реакцію західних союзників.
"Знаю Джо Байдена ще як віце-президента США за часів президента Обами, і як відповідального за Україну в тій адміністрації. Він прекрасно знає Україну і дуже добре розуміє хто такий Путін і чого він прагне. Вважаю, що Вашингтон достатньо чітко розʼяснив, що яким би не було вторгнення Росії в Україну, навіть якщо один солдат – це буде сприйнято як вторгнення. І це отримає негайну і потужну відповідь всього колективного Заходу. Особисто я дуже вдячний нашим американським союзникам і Джо Байдену особисто за цю підтримку", – сказав лідер партії.
"Не радив би Путіну випробовувати долю", – говорить Порошенко.
Огорчает, что многие до сих пор, развесив уши, слушают Пэтю. А самые упоротые - сравнивают его с клоуном, не понимая что тем самым опускают Пэтю до уровня лицедея-наркомана.
Зеленский маленький еврейским парень с большими личными амбициями. Он кое-чего достиг в жизни, но движимый честолюбием полез за очередной галочкой в списке собственных свершений. Будучи довольно сентиментальным человеком он наверняка кайфует от мысли, что его дети гордятся папой- президентом.))
Порошенко же пошел в политику по другим, абсолютно прагматичным причинам. Власть для него это способ сохранения и приумножения состояния, плюс удовлетворение азартной потребности в интригах, манипуляциях и одурачивании масс. Именно благодаря этой разнице в целях лицедей Зеленский, несмотря на все факапы, продолжает выглядеть предпочтительнее говорунаПорошенко.
Я не обеливаю, а очерняю. Точнее развенчиваю культ гетьмана.)) К Зе скептичен и равнодушен. А вот к По- неравнодушен весьма!))
А на счет Порошенко ... можно целую поэму написать "как и почему". Особо желания нет. Замечу, что два раза на грабли наступают только очень не умные люди (это я про его адептов).
Не являюсь адептом никого из вышеупомянутых. И повторюсь- изначально не видел Зеленсеого президентом. Но развенчивать порохоботские мифы считаю своим долгом.)) Наркоман, марионетка коломойского, агент кремля… - дурацкая туфта, вера в которую отнюдь не красит.
"Развенчивать порохоботские мифы" - себя не уважать. Упоротым вы никогда и ничего не докажете, а адекватным и доказывать ничего не нужно.
Далее по пунктам:
1. Да, Зеленский состоялся в шоу-бизнесе. И всё было относительно неплохо ДО того как его назначили ген. продюсером ИНТЕРа. На этой должности он показал свою вопиющую некомпетентность во всем, в чём только можно. Уходил он с ИНТЕРа очень плохо. Последствия его "ген. продюсерства" ИНТЕР потом расхлебывал очень долго. Информация от человека, который работал на ИНТЕРе в это время(и сейчас там работает)
2. 95 квартал сотрудничал с группой "Приват" давно. (естественно, корпоративчики) Но плотное сотрудничество с Коломойским началось с реприватизации Приватбанка. Тогда вся верхушка Привата в режиме "аларм" искала заграничные счета, куда могли бы срочно вывести деньги с Приватбанка. "Свои" компании Привата были под плотным колпаком США и НБУ, поэтому искали сторонних. Но таких, которым доверяли и контролировали, т.к. деньги выводились под совершенно левые договора и возврат этих денег зависел только от доверия. Тут-то Зеленский и пригодился. И с 2017 г. началось плотное общение Зеленского и Коломойского.
3. Идея "президенства", В ШУТКУ, началась обсуждаться Зеленским в близком кругу друзей после огромного успеха сериала "Слуга народа". Это был конец 2016 г., а в 2017 г. случилась реприватизация Приватбанка и Коломойский поклялся на крови отомстить Порошенко. Мстить решил с масштабностью присущей Коломойскому, т.е. поставив "своего" президента.
4. Зеленский сначала отнекивался, мол: это же все не серьезно, сериал, знаний маловато и т.п. Но именно Коломойский убедил его, что обладает всеми необходимыми ресурсами: финансовыми, медийными, организационными и т.п. и всё это обеспечит. К Зеленскому был приставлен специальный человек Коломойского (Богдан), котоый с утра до вечера обрабатывал Зеленского. Долго обрабатывать не пришлось, т.к. "комплекс Наполеона" - отличный фундамент. 5. Финансовое состояние ДО начала сотрудничества с Коломойским и ПОСЛЕ, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. А самое главное: Зеленскому всё его окружение вдувало в уши, что "президенты приходят и уходят, а Коломойский остается".
Именно поэтому Зеленский никогда не будет бороться с Коломойским и да - является управляемым им. (если вам режет слух слово "марионетка")
Цицерон Марк Туллий
ЗІ: за всі реформи, в т. ч. за реформи першої медичної ланки відповідальність на себе взяв Гройсман.
Такой же мощный ответ от Байдена, как в 2014г?
