15 970 42

"Вороги народу та поплічники фашистів": у РФ звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих за Сталіна поетів

У Санкт-Петербурзі директорка школи змусила звільнитися вчительку, яка прочитала школярам вірші репресованих поетів Олександра Введенського та Данила Хармса.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Серафима Саприкіна працювала у гімназії №168 на посаді педагога-організатора. У грудні жінку викликали до директора змусили написати заяву про звільнення.

80-річній директорці Світлані Лебедєвій, яка обіймає цю посаду понад 30 років, не сподобалося, що Саприкіна розповіла школярам про творчість Введенського та Хармса, яких директорка назвала "ворогами народу" та "поплічники фашистів".

За словами Саприкіної, директорка стверджувала, що поети були "заслужено схоплені НКВС та змучені за свої злочини", а їхні вірші слід обговорювати лише "на богемних кухнях".

"Я намагалася щось говорити про реабілітацію, на що присутній там завідувач музеєм, полковник сказав мені, що в ті роки реабілітували всіх підряд", – додала Саприкіна.

Вчительці заявили, що якщо вона не піде зі школи за власним бажанням, то її звільнять із формулюванням "у зв'язку із втратою довіри", оскільки вона нібито "цілком непідконтрольна" і їй не можна довіряти дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутній глава Мюнхенської конференції Гойсґен звинуватив Путіна у сталінізмі

"Я ніколи нічого не робила у школі без запиту. Цей урок я обговорювала із завучем і вона була від ідеї у захваті. Вона теж там була, адже це була "термінова нарада у зв'язку з ЧП", але очі в стіл і мовчанка. Я звільнилась", - написала вона.

Новий 37-й рік, ось він, на крок ближче до нас та наших дітей. Я мала написати цей пост ще місяць тому. Але я була малодушна, чого від себе не очікувала, адже я тільки й роблю, що хизуюсь своєю сміливістю та чесністю. Я злякалася, як і тоді, на той час люди лякалися і мовчали. Я їх зрозуміла. Я подумала, раптом скандал, а у мене дитя мале. Це жило в мені і їло мене, я почала погано спати, я більше не можу так. Так, я хотіла б, щоб про це дізналися у ГОРОНо та ЗМІ, я бажаю, щоб сталіністи вели свої промови на своїх кухнях і пошепки, я бажаю чудовим дітям інших директорів. Мені нічого не страшно. Саме тому, що у мене дитя", – написала Саприкіна.

За даними Вікіпедії, Олександр Введенський (нар. 23 листопада (6 грудня) 1904, Санкт-Петербург - пом. 19 грудня 1941) — російський поет, співзасновник літературної групи ОБЕРІУ. Деякий час жив і працював у Харкові. У 1941 р. Введенського заарештували органи НКВС за статтею 54-10 за звинуваченням в антирадянській агітації. За свідченнями попутників, поет загинув під час етапування до Казані. Точна дата смерті невідома. В реабілітаційному документі вказана дата – 20 листопада 1941 року.

Дани́ло Хармс (справжнє прізвище Ювачов) (нар. 17 (30) грудня 1905, Санкт-Петербург — пом. 2 лютого 1942, Ленінград) — російський письменник і поет, прозаїк, драматург. Член об'єднання ОБЕРІУ.  Хармса заарештували у серпні 1941 року за "поразницькі висловлювання". Він пройшов камеру тортур. А щоб уникнути розстрілу, симулював божевілля. Помер Данило Хармс 2 лютого 1942, під час блокади Ленінграда, від голоду, у відділенні психіатрії тюремної лікарні. У 1956 році реабілітований.

Вороги народу та поплічники фашистів: у РФ звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих за Сталіна поетів 01

Топ коментарі
+30

07.02.2022 14:09 Відповісти
+23
редактори ЦН, запишіть, будь ласка, собі у протоколи погодження:
"посібники" - це навчальні видання і приладдя
а ворогам на окупов(ув)аній території допомагають поплічники
07.02.2022 13:42 Відповісти
+20
повезло ей..
це зараз її звільнили, а через рік за вірші Гумельова та Мандельштама - в расеї будут расстреливать по вироку Трійки
07.02.2022 14:03 Відповісти
редактори ЦН, запишіть, будь ласка, собі у протоколи погодження:
"посібники" - це навчальні видання і приладдя
а ворогам на окупов(ув)аній території допомагають поплічники
07.02.2022 13:42 Відповісти
це про те, що "прибічники", як правило, морально підтримують і співчувають - але не діють на ворожу користь
07.02.2022 13:43 Відповісти
Та у них там взагалі «команда мрії» зібралась на Цензорі! П
07.02.2022 14:00 Відповісти
повезло ей..
це зараз її звільнили, а через рік за вірші Гумельова та Мандельштама - в расеї будут расстреливать по вироку Трійки
07.02.2022 14:03 Відповісти
Ага. І нехай не використовують у статтях словосполучення "переважна більшість". Такого теж нема: або просто більшість, або переважна кількість.
07.02.2022 14:09 Відповісти
Поясніть, ЩО таке "руССкій", яка це нація?
07.02.2022 14:30 Відповісти
Katzapy ser.
07.02.2022 14:56 Відповісти
100 відсотків! після арешту Єжова та ліквідації Північно-Кавказького клану в НКВД, Молотов став відповідальним за НКВД секретарем ЦК, тоді і було сформоване лобі нацизму в Политбюро. Це Жданов, його швагро Щербаков, Маленков, його друзі з Агітпропа, Берія та деякі інші на підхваті.
Ці два поети -жертви зачистки Ленінграда перед блокадою. Списки складав Жданов з Кузнецовим. А в цій історії директор музею повідомив директора шкоди про недоподобство, а та стара резидентка ще з часів НКВД, все закінчила. Бачите, сам фюрер засекретив. В 1937 році до влади прийшли яскраві представники угро-фінських народностей, які і зачистили всіх і політиків, і поетів,і письменників. В Україні почали зачищати ще з 1932 року, а письменник Бажан навіть не полінувався в 60 роках видати окремою книгою свої доноси на письменників в НКВД 30 роках.
07.02.2022 16:35 Відповісти
І що з того? Давайте в Україну понапускаємо хороших москалів.
07.02.2022 13:42 Відповісти
Якщо здадуть эказамен на знання нашої мови та історії, можна над цим подумати
07.02.2022 13:44 Відповісти
Так плюс дві пісні.
1....*****.
2.Бандера наш герой.
07.02.2022 13:48 Відповісти
Толку з того! В ФСБ накажуть - Вони Путіна "******" називать почнуть! Знав одного чоловіка - служив у КГБ (під прикриттям) Так на нього "поклав око" один з "піднаглядних" - активний гомік Доповів начальству Так в наказному порядку стали змушувать "підставить зад" Звільнився і поїхав до України Працював у міліції поки не закінчив юрВУЗ Потім став працювать адвокатом
07.02.2022 14:11 Відповісти
*********.
07.02.2022 13:44 Відповісти
Днище
07.02.2022 13:45 Відповісти
Ще один штрих в картині "рускага міра".
07.02.2022 13:47 Відповісти
Тю, я думал с кичи, а оно всего лишь с работы
07.02.2022 13:50 Відповісти
скотская помойка и судя по всему, конец этого недоразумения уже близок
07.02.2022 13:52 Відповісти
судя по чему?
07.02.2022 14:43 Відповісти
А нащо ж ти погодилася на звільнення, дурепо? А тепер стогнеш про зраду.
07.02.2022 13:54 Відповісти
Перечитайте статтю та уявіть себе на її місці. Не бачу приводу для жартів чи критичних зауважень на адресу Вчителя (стосується багатьох хто залишив коментар вище)
07.02.2022 14:07 Відповісти
Перечитав, самозвинувачує себе в малодушності. Пізно вже обіср...ся. Справа зроблена. Рота правді, яка в даному випадку діяла через її особу, заткнуто. А тепер має те, що має.
07.02.2022 14:50 Відповісти
Раньше ей надо было думать о своем месте.Не жалко ее от слова совсем.Все они,бредят величием.А плакаться начинают только когда им это величие вставляют в анус.После 14 года ни жалко никого с российским паспортом.Даже самые милые из них финансируют эту войну.Они все соучастники,и сортировать я их не намерен.
07.02.2022 16:21 Відповісти
У Вас максималізм на рівні підлітка. Без образ, але Ви мабуть швидко звикли до свободи і не розумієте що в світі є інші порядки. 37рік тому приклад. Всі були гівно???
07.02.2022 18:26 Відповісти
Вот он, московитский мир, в действии! Кто-то хочет и в Украину это притащить? А запад все ещё млеет от «великой русской культуры», ещё надо разобраться, «насколько она «русская». Московитский нацизм не искоренен (пока что)
07.02.2022 14:04 Відповісти


Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ -
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
(Осип Мандельштам 1933 г.)
07.02.2022 14:05 Відповісти

07.02.2022 14:09 Відповісти
Більше аду, кацапи, більше аду!
07.02.2022 14:14 Відповісти
Хармс! Курвамать! Його в молодших класах при совку вчили!
07.02.2022 14:20 Відповісти
Современная россия намного хуже ,чем совок ,поверь. Советских лозунгов- интернационал, равенство, братство -уже даже в теории нет. Например по конституции СССР, республики имели право выхода из совка через референдум. Правда только Украина официально и вышла. Но такая возможность была в теории. А по конституции РФ нет пути назад. Если какой-то регион стал российским, он уже не может выйти.
07.02.2022 14:30 Відповісти
Вийти він не може, його можуть вивезти, в новий ГУЛАГ.
07.02.2022 14:49 Відповісти
Виходячи з написаного, сталін, молотов, вся партія більшовиеів були фашистськими посіпаками, оскільки підписали з гітлером мирний договір і пакт молотова-рібентропа, який був спусковим гачком початку другої світової війни.
07.02.2022 14:26 Відповісти
Серафима, спасибо за смелость.
Желаю Вам и Вашей семье пережить этот реванш мракобесов и просто "бесов" (по Достоевскому).
https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
07.02.2022 14:31 Відповісти
репресії це одна із святих скрєпів для кацапів
07.02.2022 14:34 Відповісти
Введенского, кстати, схватили в Харькове. Жил в центре, на Совнаркомовской, в ста метрах от главуправления НКВД. Далеко и идти не пришлось.

07.02.2022 14:42 Відповісти
"Прощайте темные деревья,
прощайте черные леса,
небесных звезд круговращенье,
и птиц беспечных голоса...
Спи. Прощай. Пришел конец.
За тобой пришел гонец.
Он пришел последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас."
(1941 г., Александр Введенский)
07.02.2022 15:05 Відповісти
Гляньте коменты в фб к ее посту. Там бабушку-директора уже защищают, не понимают, почему сталинисты должны шептаться на кухнях, а не орать на площадях и т.д. Убогие животные.
показати весь коментар
07.02.2022 14:59 Відповісти

07.02.2022 15:12 Відповісти
Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком... и т.д - эти стихи Даниила Хармса читала в детстве дочке, чего-то они мне запали...))
07.02.2022 15:33 Відповісти
Это он о вечной темной стороне души рузьге - грабить на дорогах под покровом ночи. песня о Соловье-разбойнике тоже оттуда.
07.02.2022 16:40 Відповісти
07.02.2022 15:51 Відповісти
 
 