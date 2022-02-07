"Вороги народу та поплічники фашистів": у РФ звільнили вчительку, яка читала учням вірші репресованих за Сталіна поетів
У Санкт-Петербурзі директорка школи змусила звільнитися вчительку, яка прочитала школярам вірші репресованих поетів Олександра Введенського та Данила Хармса.
Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Серафима Саприкіна працювала у гімназії №168 на посаді педагога-організатора. У грудні жінку викликали до директора змусили написати заяву про звільнення.
80-річній директорці Світлані Лебедєвій, яка обіймає цю посаду понад 30 років, не сподобалося, що Саприкіна розповіла школярам про творчість Введенського та Хармса, яких директорка назвала "ворогами народу" та "поплічники фашистів".
За словами Саприкіної, директорка стверджувала, що поети були "заслужено схоплені НКВС та змучені за свої злочини", а їхні вірші слід обговорювати лише "на богемних кухнях".
"Я намагалася щось говорити про реабілітацію, на що присутній там завідувач музеєм, полковник сказав мені, що в ті роки реабілітували всіх підряд", – додала Саприкіна.
Вчительці заявили, що якщо вона не піде зі школи за власним бажанням, то її звільнять із формулюванням "у зв'язку із втратою довіри", оскільки вона нібито "цілком непідконтрольна" і їй не можна довіряти дітей.
"Я ніколи нічого не робила у школі без запиту. Цей урок я обговорювала із завучем і вона була від ідеї у захваті. Вона теж там була, адже це була "термінова нарада у зв'язку з ЧП", але очі в стіл і мовчанка. Я звільнилась", - написала вона.
Новий 37-й рік, ось він, на крок ближче до нас та наших дітей. Я мала написати цей пост ще місяць тому. Але я була малодушна, чого від себе не очікувала, адже я тільки й роблю, що хизуюсь своєю сміливістю та чесністю. Я злякалася, як і тоді, на той час люди лякалися і мовчали. Я їх зрозуміла. Я подумала, раптом скандал, а у мене дитя мале. Це жило в мені і їло мене, я почала погано спати, я більше не можу так. Так, я хотіла б, щоб про це дізналися у ГОРОНо та ЗМІ, я бажаю, щоб сталіністи вели свої промови на своїх кухнях і пошепки, я бажаю чудовим дітям інших директорів. Мені нічого не страшно. Саме тому, що у мене дитя", – написала Саприкіна.
За даними Вікіпедії, Олександр Введенський (нар. 23 листопада (6 грудня) 1904, Санкт-Петербург - пом. 19 грудня 1941) — російський поет, співзасновник літературної групи ОБЕРІУ. Деякий час жив і працював у Харкові. У 1941 р. Введенського заарештували органи НКВС за статтею 54-10 за звинуваченням в антирадянській агітації. За свідченнями попутників, поет загинув під час етапування до Казані. Точна дата смерті невідома. В реабілітаційному документі вказана дата – 20 листопада 1941 року.
Дани́ло Хармс (справжнє прізвище Ювачов) (нар. 17 (30) грудня 1905, Санкт-Петербург — пом. 2 лютого 1942, Ленінград) — російський письменник і поет, прозаїк, драматург. Член об'єднання ОБЕРІУ. Хармса заарештували у серпні 1941 року за "поразницькі висловлювання". Він пройшов камеру тортур. А щоб уникнути розстрілу, симулював божевілля. Помер Данило Хармс 2 лютого 1942, під час блокади Ленінграда, від голоду, у відділенні психіатрії тюремної лікарні. У 1956 році реабілітований.
"посібники" - це навчальні видання і приладдя
а ворогам на окупов(ув)аній території допомагають поплічники
це зараз її звільнили, а через рік за вірші Гумельова та Мандельштама - в расеї будут расстреливать по вироку Трійки
Ці два поети -жертви зачистки Ленінграда перед блокадою. Списки складав Жданов з Кузнецовим. А в цій історії директор музею повідомив директора шкоди про недоподобство, а та стара резидентка ще з часів НКВД, все закінчила. Бачите, сам фюрер засекретив. В 1937 році до влади прийшли яскраві представники угро-фінських народностей, які і зачистили всіх і політиків, і поетів,і письменників. В Україні почали зачищати ще з 1932 року, а письменник Бажан навіть не полінувався в 60 роках видати окремою книгою свої доноси на письменників в НКВД 30 роках.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ -
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.
(Осип Мандельштам 1933 г.)
Желаю Вам и Вашей семье пережить этот реванш мракобесов и просто "бесов" (по Достоевскому).
https://www.youtube.com/watch?v=yjfdkjb6m6M
прощайте черные леса,
небесных звезд круговращенье,
и птиц беспечных голоса...
Спи. Прощай. Пришел конец.
За тобой пришел гонец.
Он пришел последний час.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас."
(1941 г., Александр Введенский)
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком... и т.д - эти стихи Даниила Хармса читала в детстве дочке, чего-то они мне запали...))