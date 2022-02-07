Глава МЗС ФРН Бербок про мету візиту до Києва: Ми стоїмо на боці громадян України
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у понеділок вилітає до Києва, де має намір підтримати керівництво України в його протистоянні з Росією.
Про це вона заявила журналістам перед вильотом до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Під час мого візиту до Києва я ще раз однозначно наголошу, де ми перебуваємо: як партнер України в ЄС, НАТО і G7, безумовно, ми підтримуємо територіальну цілісність країни та стоїмо на боці громадян України. Водночас ми реагуватимемо на будь-яку подальшу агресію Росії стосовно України шляхом конкретних, жорстких заходів", - заявила Бербок.
За словами Бербок, дипломатичні зусилля мають допомагати в мирний спосіб вирішувати конфлікти.
"Водночас нам зрозуміло, що стоїть на кону, коли ми бачимо розгортання російських сил у прикордонній до України області, військові маневри, інші загрози та провокації", - сказала глава МЗС, додавши, що йдеться "не більше і не менше, як про мир у Європі".
Бербок також повідомила, що хоче скласти враження про ситуацію на Донбасі.
"Тому на додачу до політичних переговорів із президентом Зеленським і главою МЗС Кулебою я поїду на лінію розмежування в Східній Україні. Я вислухаю жителів і з перших рук отримаю картину їхніх вражень і занепокоєння, щоб узяти це до відома під час подальших політичних переговорів", - сказала Бербок.
"Вони (жителі України. -Ред.) живуть у постійному страху подальшої ескалації, намагаються в безнадійному гуманітарному становищі пережити чергову зиму, їм бракує перспектив - усе це в центрі Європи", - заявила глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Пане Рабинович, а ви пробували випробуваний старовинний засіб - лягти в ліжко, закрити очі і рахувати баранів?
- Пробував. Я рахую баранів, потім вантажу їх в машину, везу в місто і продаю, а залишок ночі таки мучуся - чи не продешевив я?
Може каски німець рахувати?
Особенно ценны для нас поставки в оккупированный Крым турбины и насосы Сименс, блокировка на уровне НАТО уже купленного Украиной оружия, чтобы она не могла защищаться и особенно ценим совместный проект с оккупантом по строительству СП2, развязывающий кровопролитную войну в Европе.
Что, будем и дальше ждать, что там нарешают эти Германия с Францией вместо настоящих подписантов меморандума США и Великобритании?
- Пане Рабинович, а ви пробували випробуваний старовинний засіб - лягти в ліжко, закрити очі і рахувати баранів?
- Пробував. Я рахую баранів, потім вантажу їх в машину, везу в місто і продаю, а залишок ночі таки мучуся - чи не продешевив я?
" По итогам первых девяти месяцев 2021 года экспорт товаров из Украины в Россию вырос на 121,9%, импорт на 119% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года." (С) Голос Америки
Полезные ископаемые - это львиная доля нефть и газ.
Кто основной покупатель нефти и газа из мордора?
Кто по факту основной спонсор всех хотелок кремля?
Может быть это и не немцы, но они точно в курсе кто в ЕС
І те, що Порошенко не поспішав виконувати "мінські протоколи" це про щось говорить. Він діяв, як діє *****, тобто пообіцявши щось і не виконувати обіцяне. Тим паче, що "мінські протоколи" не є юридичним документом і там не стоїть підпис п'ятого президента.
Щодо нікчемності угоди - я і не стверджую що вони не дали нам передишку, але те що ми їх не забов'язані виконувати.
и всё это благодаря кому!? какой ответ на этот вопрос они дают себе более чем очевиден, если решение проблемы для них не давать Украине оружие...
отправте её накуй домой, пусть оближет трубу и успокоится а то она перевозбудилась