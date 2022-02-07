Глава МЗС ФРН Бербок про мету візиту до Києва: Ми стоїмо на боці громадян України

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у понеділок вилітає до Києва, де має намір підтримати керівництво України в його протистоянні з Росією.

Про це вона заявила журналістам перед вильотом до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Під час мого візиту до Києва я ще раз однозначно наголошу, де ми перебуваємо: як партнер України в ЄС, НАТО і G7, безумовно, ми підтримуємо територіальну цілісність країни та стоїмо на боці громадян України. Водночас ми реагуватимемо на будь-яку подальшу агресію Росії стосовно України шляхом конкретних, жорстких заходів", - заявила Бербок.

За словами Бербок, дипломатичні зусилля мають допомагати в мирний спосіб вирішувати конфлікти.

"Водночас нам зрозуміло, що стоїть на кону, коли ми бачимо розгортання російських сил у прикордонній до України області, військові маневри, інші загрози та провокації", - сказала глава МЗС, додавши, що йдеться "не більше і не менше, як про мир у Європі".

Бербок також повідомила, що хоче скласти враження про ситуацію на Донбасі.

"Тому на додачу до політичних переговорів із президентом Зеленським і главою МЗС Кулебою я поїду на лінію розмежування в Східній Україні. Я вислухаю жителів і з перших рук отримаю картину їхніх вражень і занепокоєння, щоб узяти це до відома під час подальших політичних переговорів", - сказала Бербок.

"Вони (жителі України. -Ред.) живуть у постійному страху подальшої ескалації, намагаються в безнадійному гуманітарному становищі пережити чергову зиму, їм бракує перспектив - усе це в центрі Європи", - заявила глава МЗС.