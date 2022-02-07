Путін не братиме участі у Мюнхенській конференції з безпеки у жодних форматах, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін не планує брати участі у Мюнхенській конференції з безпеки у жодних форматах.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"У Путіна немає в планах участі у Мюнхенській конференції. У жодних форматах", - сказав він журналістам.

На уточнююче питання, чи президент РФ не братиме участь у тому числі в онлайн-форматі, Пєсков відповів негативно.

"Ні", - сказав він.

Нагадаємо, питання участі президента України Володимира Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції на сьогодні опрацьовується.

Як повідомлялося, президента Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки. Цьогоріч конференція відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof, у Мюнхені. Очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів.

Голова MSC Вольфганг Ішингер раніше повідомив, що президент Росії Володимир Путін уже відмовився від фізичної участі у конференції. Однак організатори сподівалися, що він виступить на ній віртуально.