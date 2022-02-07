Путін не братиме участі у Мюнхенській конференції з безпеки у жодних форматах, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін не планує брати участі у Мюнхенській конференції з безпеки у жодних форматах.
Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"У Путіна немає в планах участі у Мюнхенській конференції. У жодних форматах", - сказав він журналістам.
На уточнююче питання, чи президент РФ не братиме участь у тому числі в онлайн-форматі, Пєсков відповів негативно.
"Ні", - сказав він.
Нагадаємо, питання участі президента України Володимира Зеленського у Мюнхенській безпековій конференції на сьогодні опрацьовується.
Як повідомлялося, президента Володимира Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки. Цьогоріч конференція відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof, у Мюнхені. Очікується загалом орієнтовно 35 голів держав і урядів і близько 100 міністрів. На відміну від 2021 року, коли було вирішено перенести всі заходи он-лайн, цього разу гості будуть присутні фізично, хоча в обмеженій кількості - замість звичайних понад 2 тисяч учасників лише 600 - та за жорстких гігієнічних умов. Також різко скорочено кількість журналістів.
Голова MSC Вольфганг Ішингер раніше повідомив, що президент Росії Володимир Путін уже відмовився від фізичної участі у конференції. Однак організатори сподівалися, що він виступить на ній віртуально.
если бы это была Мюнхенская конфереция по разрешению агрессии в 1938 г., фуйло был бы
Возможно, кто-то пропустил хорошую новость вчера? В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный транспортным командованием вооруженных сил США. «Рады сообщить о 8-й доставке помощи Вооруженным Силам Украины. Это еще более 80 тонн солидарности. Будет еще больше. Будьте уверены: мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность ", - заявили в посольстве США в Украине.
В это же время госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы напряжения на украинско-российской границе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Кстати, завтра президент Франции Макрон приезжает в Киев. А на неделе в Украину для встречи с президентом Зеленским прилетали премьер Великобритании Борис Джонсон и премьер Польши Моравецкий. На этом же уровне прошел визит премьера Нидерландов.
В общем, можно констатировать, что Украина на восьмой год российской агрессии таки стала одной из ключевых тем в мировой политике. И действительно получает серьезную поддержку со стороны реальных союзников. На мой взгляд, ключевой причиной стало все-таки то, что Зеленский поменял внешнеполитические акценты в переговорных процессах. Сместил фокус с Германии на США и Великобританию. Впрочем, российское «бряцание оружием» тоже добавило мировому сообществу понимания реальной угрозы. Так или иначе одна из лучших армий мира, а ВСУ по праву претендуют на этот статус, теперь получает и прекрасное современное оружие. Что делает цену возможного наступления для РФ все более высокой...
https://site.ua/kirill.sazonov Кирилл Сазонов
-Нет, ему некогда, он китайский учит.
Мікрон:
"Мы за Европу от Лиссабона до Владивостока"
или
все же Европа от Лиссабона до Авдеевки ?
поза дохлого скунса
все остальное это лирика в исполнении писькова.
В последние дни мы можем наблюдать как российские и пророссийские СМИ, а так же информационные площадки на оккупированных территориях Донбасса генерируют огромное количество новостного контента провокационного характера.
Все эти ресурсы, курируемые как МО РФ, так и непосредственно ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), слаженно осуществляют ежедневные вбросы о якобы «провокациях и обстрелах и нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ», а также сообщают о «гибели» мирного населения в так называемой «ДНР» от обстрелов «украинской» армии. При этом никаких существенных доказательств оккупанты предоставить не могут, оперируя лишь словоблудием.
Однако интенсивность этих вбросов нарастает с каждым днём, в особенности на фоне того, что неоднократно представителями международных и украинских спецслужб сообщалось о том, что российскими оккупантами планируется масштабная ИПСО с соответствующими «декорациями» и «кровавыми жертвами» и дальнейшим обвинением Украины.
Как известно из анонсов российских и пророссийских ресурсов, 11 февраля в 12:00 в Донецке состоится очередная пресс-конференция так называемого «главы ДНР» Дениса Пушилина.
И вот, как мне сообщают мои знакомые в иностранных СМИ журналисты, к ним в редакцию пришло приглашение из «ДНР» на это масштабное пропагандистское шоу Дениса Пушилина, которым будет управлять невидимая рука ГРУ.
Разумеется, никто из уважающих себя иностранных СМИ этот шабаш даже не планирует посещать, но попросили меня прокомментировать, что это может значить исходя из анонсированного релиза этого действа? Почему именно сейчас?
Вашему вниманию текст приглашения, который был отправлен в иностранную редакцию:
"Dear media representatives, we invite you to take part in the press conference of the Donetsk People"s Republic Head Denis Pushilin. It will be held on February 11 in Donetsk.
The key discussion topics: the genocide of citizens of the Donetsk People"s Republic by Ukraine; death and injuries of civilians, including children; destructions of infrastructure, situation on the demarcation line, the Ukrainian army offensive preparation, provocations, mining, terrorist acts of the Ukrainian sabotage and reconnaissance forces.
The event will be held both offline and online.
For participation please pass the registration and send an email to [email protected] with attached documents till February 7, 2022 (till 1:00 PM, Moscow time)."
Из анонса пресс-конференции уже видно, какие цели она будет преследовать и что на ней собираются презентовать прессе весь тот список фейков, о которых мы уже слышали от Басурина, Пушилина, т.н. "военкоров" ГРУ и других российских "говорящих голов", и которые ежедневно развенчивают в Украине.
Но Гризодубова не была бы Гризодубовой если бы ко дню или в день пресс -конференции для усиления эффекта "преступлений киевского режима" не провела бы какую-либо "кровавую" провокацию. Особенно с учётом того, что ряд сценариев, о которых упоминалось, до сих пор не были реализованы оккупантами и находятся в ждущем режиме.
Поэтому, на следующей недели можно ожидать всплеск деятельности российских пропагандистов, освещающих и распространяющих подобного рода фейки. Очевидно, что и задействованы, будут более масштабные провокации, что называется - с размахом.
https://zloy-odessit.livejournal.com/3741976.html Источник
https://site.ua/alexander.kovalenko Александр Коваленко
