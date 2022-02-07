УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8060 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 904 31

Росія "перекачує" з ОРДЛО демографічний та трудовий ресурс на свою територію, - Гармаш

Росія "перекачує" з ОРДЛО демографічний та трудовий ресурс на свою територію, - Гармаш

Росія не зацікавлена в тому, щоб роздавати російське громадянство пенсіонерам з ОРДЛО.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

"Усе більше людей в ОРДЛО отримують російські паспорти. В умовах, коли КПВВ з Україною закриті, а зарплати мізерні, вони виїжджають в Росію на роботу та навчання. Тому населення, дійсно, зменшується. Росія "перекачує" демографічний та трудовий ресурс на свою територію. А пенсіонери просто вимирають, в тому числі від COVID-19. Їх немає кому лікувати, тому що лікарі, знову ж таки, поїхали в Росію, де зарплата в десять, а то і в двадцять разів вища, аніж в Донецьку та Луганську", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не піде на пряме військове вторгнення, а діятиме шляхом спецоперацій, - Гармаш

Коментуючи заяву Путіна про можливість виплати соцдопомоги жителям ОРДЛО, він наголосив, що мова йде про тих, хто має російські паспорти.

"Але зверніть увагу, що пенсіонери ОРДЛО як раз найменше отримали паспортів. Тому що їх видавали працездатним, військовим, працівникам окупаційних "адміністрацій" та їхнім родичам і молодим людям. Росія не зацікавлена в тому, щоб роздавати російське громадянство пенсіонерам. Тому не думаю, що там буде багато тих, хто отримуватимуть ті соціальні виплати", - пояснив Гармаш.

Разом з тим, за його словами, вірогідність звільнення ОРДЛО зростає: "Але вона, звичайно, буде сильно пов’язана з внутрішньою ситуацією, і у нас, і в Росії. Нам як державі потрібно працювати, насамперед, над єдністю нашого суспільства, над толерантністю, щоб національною ідеєю були не вишиванки чи церква, а свобода, добробут, взаємоповага держави і людей. Потрібні цінності, які люди хотіли б захищати, а не їхали за кордон батрачити у тих вишиванках. Ну і над тим, щоб демократизувалася сусідня країна. Шансів на це, я вважаю, стає все більше".

Детальніше читайте в інтерв'ю з Сергієм Гармашем: "Розгляд на ТКГ документів ОРДЛО – перший крок, що РФ отримає контроль над Україною. І ми житимемо під Москвою".

Автор: 

громадянство (1099) путін володимир (24859) росія (68043) Гармаш Сергій (136) ОРДЛО (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
07.02.2022 14:12 Відповісти
+7
Ну и отлично.Пускай выезжают в Россию. Для нас главное вернуть свои земли. И чем больше ваты покинет Украину тем лучше.
показати весь коментар
07.02.2022 14:21 Відповісти
+6
Нехай забирає цих халявщиків.
показати весь коментар
07.02.2022 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.02.2022 14:12 Відповісти
Голь перекатная что-то лопочет про Евросоюз, они хотя бы знают, где это?
показати весь коментар
07.02.2022 14:36 Відповісти
Дійсно... ато ,,ПОНАЕДУТ К НАМ СО СВОИМИ ДЕРЕВЯННИМИ ЛОЖКАМИ ,НАШИ ЩИ ХЛЕБАТЬ,,, ... нам самим мало...,,
показати весь коментар
07.02.2022 17:25 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 14:13 Відповісти
Глаз узкий, значит руский.
показати весь коментар
07.02.2022 15:52 Відповісти
Вот те, кто больше всех орал "Россия введи" и получили лошадиный хрен на стол. Ежте.
показати весь коментар
07.02.2022 14:14 Відповісти
А ти що - уже "розчарований"? Чи тобі вже дали "краснакожую паспартину"?
показати весь коментар
07.02.2022 14:18 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 14:14 Відповісти
Нехай забирає цих халявщиків.
показати весь коментар
07.02.2022 14:18 Відповісти
Это точно пустошь и пустыня и кладбища вот что скоро будет на месте ОРЛДО у них в Рашке норма целые поселки города на десятки тысяч в которых остались в одиночестве сотня две пенсионеров брошенных...и никому не нужные...
показати весь коментар
07.02.2022 14:30 Відповісти
Нююю ...і буй з ними!!
показати весь коментар
07.02.2022 14:19 Відповісти
Може, допомогти кацапам і депортувати прарасєйскіх, які, впевнений, у разі війни будуть стріляти нам у спину
показати весь коментар
07.02.2022 14:59 Відповісти
Ну и отлично.Пускай выезжают в Россию. Для нас главное вернуть свои земли. И чем больше ваты покинет Украину тем лучше.
показати весь коментар
07.02.2022 14:21 Відповісти
Історики кажуть, що ми хоч і завоювали те дике поле, але так його і не освоїли. Але як полігон згодиться
показати весь коментар
07.02.2022 15:01 Відповісти
Якщо демографічний ресурс має розум-його не перекачаєш,а дуріков-нехай перекачують,бажано всіх...
показати весь коментар
07.02.2022 14:23 Відповісти
тільки позавчора спілкувався з літньою жінкою. Україномовна, що в моїх краях скоріш вийняток. Виявляється переселенка з Донбасу, з під Карлівки. А "ресурс", що їде у той дурдом - нехай їде. До скону будуть чути від п'яноти кацапської, що вони хахльі и прєдатєли.
показати весь коментар
07.02.2022 14:26 Відповісти
Скоро с помощью минских договорняков еще и Украину подключат к етому насосу. Или вы думаете Х***ло давно не мог дамбас как и крым признать и присоеденить к Рашке? В кремле не дураки сидят и подсчитали что внедрение даунбаса в Украину будет более полезно для Рашки.
показати весь коментар
07.02.2022 14:28 Відповісти
Да ну их на ...
показати весь коментар
07.02.2022 14:29 Відповісти
рф "перекачуе ресурс", а пенсионеров навешала на Украину! всё нормуль, кто то из окопа на может высунуться а у других лафа - туда-сюда за баблом скакать!
показати весь коментар
07.02.2022 14:32 Відповісти
освобождают от сепаров и коллаборантов нашу территорию? ну и пусть... грустить не будем.
показати весь коментар
07.02.2022 14:34 Відповісти
Як на мене, чудова новина, як вони кажуть "скатертью дорога".. Чим більше іх звідти звалить, тим краще, головне щоб не повертались більше ніколи!
показати весь коментар
07.02.2022 14:35 Відповісти
Шановне товариство. Шановний Сергій Гармаш! Усі ці мінські домовленості, нормандські формати - це для України шлях в нікуди. Я займався цією роботою 22 роки. Знаю всі тонкощи врегулювання по Придністров'ю, по Нагірному Карабаху. Вже 30 років там йдуть переговори. Все те саме, що і нам впарюють по Донбасу. Нас ведуть по вузькому коридору цих переговорів до повної втрати міжародної правосуб'єктності, і ми слухняно йдемо. За нас приймають рішення. А треба самім приймати рішення, і рішення можуть бути лише кардинальні. Або "німецький варіант" (відкладення проблеми на невизначений термін), аба варіант відсікання (відмови від окупованих територій Донбасу заради збереження державності України та руху вперед, в ЄС і НАТО). Я викладав ці сценарії в Дзеркалі тижня від 29 сiчня, 2021. Там назва трохи дивна "Між А і Б". Але це редакція ДзТ таке придумала. Вже Луценко днями заговорив про такі сценарії. "Німецький варіант", для нас не дуже підходить, бо німці ГДР за 40 років не втратили свою німецьку ідентичність. А чи буде щось українське на окупованій частині через 20-30-40 років? Питання риторичне... Тобто, варіант відсікання. Через рік-два все експертне співтовариство це зрозуміє. А поки що Україна втрачає час і ресурси на нікчемні переговорні процеси...
показати весь коментар
07.02.2022 14:36 Відповісти
Прав на 100500
показати весь коментар
07.02.2022 15:33 Відповісти
...пить бояру и валежник собирать
показати весь коментар
07.02.2022 14:37 Відповісти
Слабая надежда конечно на такое. Но выезжая в РФ кто специалист и сумеет работать и зарабатывать, возможно и потянут за собой и своих стариков. Всё же нашему пенс-фонду легче станет. Давно пора было сказать, что те кто вышел на пенсию там после марта 2014 г пусть пенсию получают от кого угодно, но не от Украины. А вернее платить таким нашу минималку. Действовать только по закону конечно.
показати весь коментар
07.02.2022 14:40 Відповісти
Це ж добре. Стара вата нехай вимре, а молодша - вимітається в рашку. І не треба нікого українізовувати, ні лагідно, ні силою.
показати весь коментар
07.02.2022 15:01 Відповісти
Good riddance !
показати весь коментар
07.02.2022 15:12 Відповісти
Який ресурс?! Там всі нормальні давно виїхали, залишишись одні колоборанти і нікому не потрібні пенси.
показати весь коментар
07.02.2022 15:55 Відповісти
Отак гіморой потроху і розсосеться!
показати весь коментар
07.02.2022 16:13 Відповісти
Дерьмо перекачивает.
показати весь коментар
07.02.2022 16:19 Відповісти
 
 