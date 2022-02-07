Росія "перекачує" з ОРДЛО демографічний та трудовий ресурс на свою територію, - Гармаш

Росія не зацікавлена в тому, щоб роздавати російське громадянство пенсіонерам з ОРДЛО.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш.

"Усе більше людей в ОРДЛО отримують російські паспорти. В умовах, коли КПВВ з Україною закриті, а зарплати мізерні, вони виїжджають в Росію на роботу та навчання. Тому населення, дійсно, зменшується. Росія "перекачує" демографічний та трудовий ресурс на свою територію. А пенсіонери просто вимирають, в тому числі від COVID-19. Їх немає кому лікувати, тому що лікарі, знову ж таки, поїхали в Росію, де зарплата в десять, а то і в двадцять разів вища, аніж в Донецьку та Луганську", - розповів він.

Коментуючи заяву Путіна про можливість виплати соцдопомоги жителям ОРДЛО, він наголосив, що мова йде про тих, хто має російські паспорти.

"Але зверніть увагу, що пенсіонери ОРДЛО як раз найменше отримали паспортів. Тому що їх видавали працездатним, військовим, працівникам окупаційних "адміністрацій" та їхнім родичам і молодим людям. Росія не зацікавлена в тому, щоб роздавати російське громадянство пенсіонерам. Тому не думаю, що там буде багато тих, хто отримуватимуть ті соціальні виплати", - пояснив Гармаш.

Разом з тим, за його словами, вірогідність звільнення ОРДЛО зростає: "Але вона, звичайно, буде сильно пов’язана з внутрішньою ситуацією, і у нас, і в Росії. Нам як державі потрібно працювати, насамперед, над єдністю нашого суспільства, над толерантністю, щоб національною ідеєю були не вишиванки чи церква, а свобода, добробут, взаємоповага держави і людей. Потрібні цінності, які люди хотіли б захищати, а не їхали за кордон батрачити у тих вишиванках. Ну і над тим, щоб демократизувалася сусідня країна. Шансів на це, я вважаю, стає все більше".

