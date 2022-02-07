Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії зараз перебувають на Донбасі, де на власні очі можуть побачити наслідки агресії РФ, - Кулеба

Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії зараз разом перебувають у Станиці Луганській, де мають можливість на власні очі побачити наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тільки сьогодні в Україні одночасно перебувають глави МЗС чотирьох європейських країн. Мої колеги з Австрії, Словаччини та Чехії разом зараз перебувають у Станиці Луганській, там вони мають можливість на власні очі побачити наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання. Завтра я проведу з ними переговори в Києві. Вже через кілька годин до столиці прибуде моя німецька колега Анналена Бербок, яка завтра також відвідає Донбас", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок.

Також міністр поінформував, що цього тижня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прийме в Києві спікера парламенту Естонії, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль - главу уряду Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба

"На додачу до цього будуть телефонні розмови високого та найвищого рівнів", - повідомив Кулеба.

За словами міністра, цього тижня планується його телефонна розмова з міністром закордонних справ Нової Зеландії.