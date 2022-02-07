УКР
Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії зараз перебувають на Донбасі, де на власні очі можуть побачити наслідки агресії РФ, - Кулеба

Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії зараз разом перебувають у Станиці Луганській, де мають можливість на власні очі побачити наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Тільки сьогодні в Україні одночасно перебувають глави МЗС чотирьох європейських країн. Мої колеги з Австрії, Словаччини та Чехії разом зараз перебувають у Станиці Луганській, там вони мають можливість на власні очі побачити наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання. Завтра я проведу з ними переговори в Києві. Вже через кілька годин до столиці прибуде моя німецька колега Анналена Бербок, яка завтра також відвідає Донбас", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок.

Також міністр поінформував, що цього тижня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прийме в Києві спікера парламенту Естонії, а прем'єр-міністр України Денис Шмигаль - главу уряду Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба

"На додачу до цього будуть телефонні розмови високого та найвищого рівнів", - повідомив Кулеба.

За словами міністра, цього тижня планується його телефонна розмова з міністром закордонних справ Нової Зеландії.

Вони точно в деталях розкажуть всьому світу які москалі кончені фашисти. І Германія і Ізраіль не будуть підтримувати фашистів, якщо вони самі не фашисти.
07.02.2022 13:54 Відповісти
А ти чому не поїхав???? Замучився????? як ти сказав про це мосійчучкі !!!!!!!!
07.02.2022 14:03 Відповісти
"За словами міністра, цього тижня планується його телефонна розмова з міністром закордонних справ Нової Зеландії. Джерело: " - міністерка закордонних справ Нової Зеландії - з маорі, конкретна жінка, нещодавн заявила, що вони хоч і далеко від Європи, але хто бикує - їм добре видно
07.02.2022 15:51 Відповісти
Nu i chto, mogli zhe sami puljnutj, chtob rvanulo ne podoljoku ot nih, no tak chtob chutj trahanulo, nu tak chtob im tozhe rvanulo v shtanah. I srazu spisatj na separov - vot bilo bo shumu, olalalaaa
07.02.2022 19:24 Відповісти
Без ссыярты мадьярской - нещитово! Туда ещё орбана и чешского алкаша старого на коляске прикатить.
07.02.2022 19:31 Відповісти
Тащи и Аньку Ленку туда, заодно и сам проветришься!
