1 936 4

Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісків, втрат немає, - Міноборони

Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Поблизу Пісків противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Alex Gord


генетичний код нації Наталія Крісман ЇЇ НЕ ЗВУТЬ ВІЙНОЮ... Здається, вся країна на колінах Перед Героями, що йдуть в поза-світи, І знову рвуться наші пуповини, І молоко у матерів полинне, І на вустах, мов докір - "нам прости...". Здається, смерть підкралась надто
Й купує в церкві "відкупи" в отців. Здається, ми між недо-революцій, Де "смертним" - кулі, "обраним" - трони', Тому і досі ріки крові ллються І крівцю з люду п'є поріддя суче, Бо з них ніхто дітей не хоронив. Людське життя знецінене війною, Яку не звуть "війною" - от дива! Тому
і ходить матінка сумною Тому і маєм вбивцю за стіною Що досі ще ніхто не збудував Здається, вся країна на колінах Перед Героями, що йдуть в поза-світи І ми, народе, перед ними дуже винні, Що досі гнем в покорі свої спини... А що для України робиш ти

