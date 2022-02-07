На тлі воєнних погроз з боку Лукашенка Україна продовжує купувати підсанкційний білоруський калій, від якого відмовляються у ЄС

"Укргазвидобування" продовжує закупляти товари підсанкційних білоруських компаній.

Цього разу йдеться про придбання на 72 мільйони білоруського калію у посередника ТОВ "Юнайтед гросеріс", керівником якої є Тертерян Арарат Єгішевич. У документах договору, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ вказано, що виробником товару є "Білоруськалій".

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив до списку санкцій США проти режиму Олександра Лукашенка. США запровадили санкції проти трьох білоруських повітряних суден, 20 людей, 12 компаній, білоруського міністерства фінансів та банку розвитку.

10 січня цього року норвезька компанія з виробництва хімічної продукції Yara International оголосила про поступове скорочення імпорту калійних добрив з Білорусі через міжнародні санкції проти авторитарного режиму Олександра Лукашенка.

За підрахунками Yara, компанія купує близько 10-15 відсотків виробництва білоруської компанії "Білоруськалій".

Також у січні 2022 у Литві урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств оголосила, що договір "Литовських залізниць" з білоруським виробником добрив "Білоруськалієм" і зміни у ньому загрожують безпеці країни. Це сталось після звернення керівника литовської залізниці.

Компанія "Литовські залізниці" підписала договір з "Білоруськалієм" навесні 2018 року, він діє до кінця 2023 року. Відповідно до угоди через Литву та Клайпедський порт перевозиться близько 11 млн тонн білоруських добрив.

У відповідь на заборону уряду Литви Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

Як відомо, Лукашенко нещодавно заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України у лютому.

5 лютого Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна тривала б максимум 3-4 дні.

Україна може купувати калій у білорусів, так само як у підсанкційних росіян з "Уралкалію" або канадських виробників, щоправда дорожче.

