На тлі воєнних погроз з боку Лукашенка Україна продовжує купувати підсанкційний білоруський калій, від якого відмовляються у ЄС
"Укргазвидобування" продовжує закупляти товари підсанкційних білоруських компаній.
Цього разу йдеться про придбання на 72 мільйони білоруського калію у посередника ТОВ "Юнайтед гросеріс", керівником якої є Тертерян Арарат Єгішевич. У документах договору, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ вказано, що виробником товару є "Білоруськалій".
У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив до списку санкцій США проти режиму Олександра Лукашенка. США запровадили санкції проти трьох білоруських повітряних суден, 20 людей, 12 компаній, білоруського міністерства фінансів та банку розвитку.
10 січня цього року норвезька компанія з виробництва хімічної продукції Yara International оголосила про поступове скорочення імпорту калійних добрив з Білорусі через міжнародні санкції проти авторитарного режиму Олександра Лукашенка.
За підрахунками Yara, компанія купує близько 10-15 відсотків виробництва білоруської компанії "Білоруськалій".
Також у січні 2022 у Литві урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств оголосила, що договір "Литовських залізниць" з білоруським виробником добрив "Білоруськалієм" і зміни у ньому загрожують безпеці країни. Це сталось після звернення керівника литовської залізниці.
Компанія "Литовські залізниці" підписала договір з "Білоруськалієм" навесні 2018 року, він діє до кінця 2023 року. Відповідно до угоди через Литву та Клайпедський порт перевозиться близько 11 млн тонн білоруських добрив.
У відповідь на заборону уряду Литви Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".
Як відомо, Лукашенко нещодавно заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України у лютому.
5 лютого Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна тривала б максимум 3-4 дні.
Україна може купувати калій у білорусів, так само як у підсанкційних росіян з "Уралкалію" або канадських виробників, щоправда дорожче.
Цензор.НЕТ вже писав нещодавно про те, що УГВ купило послуги в "дочки" білоруської підсанкційної компанії (яка змінила перед тендером засновника) замість американців.
никто же не заставляет, просто СХ продукция вырастет в цене.
ну а СХ поднимет цены на остальное, хотя какая разница.
ты готов платить за электроэнергию по 10 грн?
Я уже и так плачу рекордную стоимость энергии в январе -- 6.05 грн. Спасибо вам, зеленым дебилам, за это. Накерували дальше некуда.
для покупки угля нужны деньги, а где их взять если деньги пошли на выплаты за зеленую электроэнергию, по 2 лярда евро нужно отдавать в год за нее,
а теперь посчитай сколько угля можно закупить в Мире на 2 лярда, даже по нынешним цена это 12 млн.тонн
Фирташ, Пинчук, Ахметов лучшие друзья Пети
https://biz.censor.net/video_news/3034662/okrujenie_poroshenko_vyvelo_iz_bronetankovyh_zavodov_pochti_100_mln_griven_video
Повторю, раз дебилу не дошло с первого раза -- Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить? Копейки от Подоляка стоят этого позора?
не ровняй всех по себе, а лучше почитай что тут на цензоре писали про Петю когда он был Президентом, разности между Зеленским и Порошенко нету
" ... Согласно данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% - до $10,09 млрд с $7,28 млрд.
В том числе импорт увеличился на 45,9% - до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт - на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд. ... "