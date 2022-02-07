УКР
На тлі воєнних погроз з боку Лукашенка Україна продовжує купувати підсанкційний білоруський калій, від якого відмовляються у ЄС

"Укргазвидобування" продовжує закупляти товари підсанкційних білоруських компаній.

Цього разу йдеться про придбання на 72 мільйони білоруського калію у посередника ТОВ "Юнайтед гросеріс", керівником якої є Тертерян Арарат Єгішевич. У документах договору, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ вказано, що виробником товару є "Білоруськалій".

У серпні 2021 року "Білоруськалій" потрапив до списку санкцій США проти режиму Олександра Лукашенка. США запровадили санкції проти трьох білоруських повітряних суден, 20 людей, 12 компаній, білоруського міністерства фінансів та банку розвитку.

10 січня цього року норвезька компанія з виробництва хімічної продукції Yara International оголосила про поступове скорочення імпорту калійних добрив з Білорусі через міжнародні санкції проти авторитарного режиму Олександра Лукашенка.

За підрахунками Yara, компанія купує близько 10-15 відсотків виробництва білоруської компанії "Білоруськалій".

Також у січні 2022 у Литві урядова комісія з перевірки угод стратегічних підприємств оголосила, що договір "Литовських залізниць" з білоруським виробником добрив "Білоруськалієм" і зміни у ньому загрожують безпеці країни. Це сталось після звернення керівника литовської залізниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва розірвала контракт на транспортування білоруського калію

Компанія "Литовські залізниці" підписала договір з "Білоруськалієм" навесні 2018 року, він діє до кінця 2023 року. Відповідно до угоди через Литву та Клайпедський порт перевозиться близько 11 млн тонн білоруських добрив.

У відповідь на заборону уряду Литви Білорусь із 7 лютого запроваджує заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, завантажених на станціях "Литовських залізниць".

Як відомо, Лукашенко нещодавно заявив, що "біля кордонів Білорусі йде нарощування військового контингенту України". Він також анонсував спільні з Росією військові навчання біля кордонів України у лютому.

5 лютого Лукашенко заявив, що Україна не воюватиме з Білоруссю, бо така війна тривала б максимум 3-4 дні.

Україна може купувати калій у білорусів, так само як у підсанкційних росіян з "Уралкалію" або канадських виробників, щоправда дорожче.

Також читайте: Ми будемо вживати жорсткі, асиметричні заходи, - МЗС Білорусі у відповідь на санкції

Цензор.НЕТ вже писав нещодавно про те, що УГВ купило послуги в "дочки" білоруської підсанкційної компанії (яка змінила перед тендером засновника) замість американців.

Если бы только калий. Зеля продолжает покупать у бульбофюрера бензин и электроэнергию. Это уже торговля на крови или еще нет?
07.02.2022 14:41 Відповісти
+12
07.02.2022 14:56 Відповісти
+11
ЭТО ДРУГОЕ !!!!! "КАК И СКОТЫ" ...
07.02.2022 14:45 Відповісти
Баканов-виключи сліпого та глухого...
07.02.2022 14:41 Відповісти
Купує, тому що так дешевше))
07.02.2022 14:41 Відповісти
А мо' бацькін калій калійніший...
07.02.2022 14:55 Відповісти
Справа в тому, що калій йде на порох, яким будуть перетворювати на добрива москалів.
07.02.2022 14:41 Відповісти
Это всё хорошо, но нельзя ли его купить где нибудь в другом месте?
07.02.2022 15:04 Відповісти
можно, но дороже 🤑
никто же не заставляет, просто СХ продукция вырастет в цене.
ну а СХ поднимет цены на остальное, хотя какая разница.
07.02.2022 15:17 Відповісти
Це не той "калій". Для пороху треба калійну селітру.
07.02.2022 15:21 Відповісти
07.02.2022 14:41 Відповісти
ЭТО ДРУГОЕ !!!!! "КАК И СКОТЫ" ...
07.02.2022 14:45 Відповісти
те 700 МВт привели к снижению стоимости эл.энергии на рынке в два раза,
ты готов платить за электроэнергию по 10 грн?
07.02.2022 15:22 Відповісти
Т.е. купить летом более дешевый уголь для ТЭС вам не позволило врожденное скудоумие? Бывает.

Я уже и так плачу рекордную стоимость энергии в январе -- 6.05 грн. Спасибо вам, зеленым дебилам, за это. Накерували дальше некуда.
07.02.2022 15:30 Відповісти
ох какой ты умный задним ... числом
для покупки угля нужны деньги, а где их взять если деньги пошли на выплаты за зеленую электроэнергию, по 2 лярда евро нужно отдавать в год за нее,
а теперь посчитай сколько угля можно закупить в Мире на 2 лярда, даже по нынешним цена это 12 млн.тонн

07.02.2022 15:53 Відповісти
Тупое вранье. Весной летом деньги были. Хренова куча лярдов была выведена из оборота и пущена на "большое воровство" денег на дорогах. Минимум 2 лярда было выведено Нафтогаза. 100 млрд. было списано и реструктуризированно олигархам. Хренова куча лярдов была украдена Беней на их аферах в Центрэнерго и Энергоатоме. И далее по списку можно перечислять долго и нудно. Поэтому не нужно здесь тупого ля-ля.

07.02.2022 16:08 Відповісти
"Вчора була перемога всіх українців - Рада ухвалила законопроект про судоустрій та статус судді та конституційні зміни щодо правосуддя. Розпочинається перезавантаження судової гілки. Це одне з найголовніших рішень за час мого президентства", - заявив Петро Порошенко.

Фирташ, Пинчук, Ахметов лучшие друзья Пети
07.02.2022 16:30 Відповісти
Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить? Копейки от Подоляка стоят этого позора?
07.02.2022 16:40 Відповісти
да Петя такой ангел, прямо святой
https://biz.censor.net/video_news/3034662/okrujenie_poroshenko_vyvelo_iz_bronetankovyh_zavodov_pochti_100_mln_griven_video
07.02.2022 17:19 Відповісти
Ну и? И какое отношение имеет этот тупой высер к незакупке вами дешевого угля весной и летом? Абы воздух посильнее испортить?

Повторю, раз дебилу не дошло с первого раза -- Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить? Копейки от Подоляка стоят этого позора?
07.02.2022 17:40 Відповісти
Тупой зебил, а ничего что только Верховный суд удалось поменять а с 2019 ваш гринпоц все заблокировал.
07.02.2022 16:45 Відповісти
и тебе дебилу сообщаю что я не голосовал за Зеленского, а вот за Петю в 2014 голосовал.
не ровняй всех по себе, а лучше почитай что тут на цензоре писали про Петю когда он был Президентом, разности между Зеленским и Порошенко нету
07.02.2022 17:13 Відповісти
але можно платити по 3-5 грн., нормальна ринкова ціна
08.02.2022 11:47 Відповісти
А какая разница?
07.02.2022 14:41 Відповісти
"Ну ніктожи ні пагіб." цитати найвеличнішого лідора.
07.02.2022 14:42 Відповісти
"Вы нэ панімаєтє єнто другое" и "вырвано із контіксту"
07.02.2022 14:43 Відповісти
И чем эта торговля лучше торговли углем при Порохе? Будет уголовное дело по этому поводу?
07.02.2022 14:50 Відповісти
Ну как минимум Беларусь у нас не признана страной-агрессором (пост не в защиту зебанды, просто констатирую факт)
07.02.2022 14:53 Відповісти
А ОТСОС - это признанная страна-агрессор?
07.02.2022 15:06 Відповісти
Беларусь - сателлит страны-агрессора, на территории которой размещены российские вооруженные формирования для нападения на Украину или создания военно-политической напряженности.
07.02.2022 15:11 Відповісти
пыздун, а есть факты подтверждающие то, что ты высрал?
07.02.2022 15:00 Відповісти
А торговли углем, энергией и битумом при Зеле?

" ... Согласно данным Гостаможслужбы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% - до $10,09 млрд с $7,28 млрд.

В том числе импорт увеличился на 45,9% - до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт - на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд. ... "
07.02.2022 15:11 Відповісти
Всьо нормально, зради нема, це вам не "конхвети у повстанцев донбаса"
07.02.2022 14:53 Відповісти
07.02.2022 14:56 Відповісти
07.02.2022 15:00 Відповісти
а ще я бачив у "Варусі" білоруську сметану та глазуровані сирки
07.02.2022 15:07 Відповісти
Назовите мне хоть одного чиновника патриота?
07.02.2022 15:07 Відповісти
Все богатые и влиятельные армяне в Украине под Аваковым .
07.02.2022 15:08 Відповісти
Справа навіть не в калію, електриці та бітуму, справа в тому що Зе начхати на усіх, але дуже добре вкусив корупційних грошей!
07.02.2022 15:12 Відповісти
Пора уже рвать с бывшим совком любые отношения и становиться Европой. Ни гривны отсталым азиятам.
07.02.2022 15:18 Відповісти
Это одна из основных причин, почему война и убийства людей продолжается уже 8 лет.
07.02.2022 17:43 Відповісти
07.02.2022 22:17 Відповісти
а транзит рос газа уже никого не смущает.
07.02.2022 23:22 Відповісти
 
 