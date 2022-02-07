УКР
ЄС веде перемовини зі США та іншими країнами щодо постачання газу, - фон дер Ляєн

ЄС веде перемовини зі США та іншими країнами щодо постачання газу, - фон дер Ляєн

ЄС обговорює зі США та іншими країнами постачання газу в Європу на тлі занепокоєння Брюсселя щодо перспектив газового експорту з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Для досягнення енергетичної безпеки ми вибудовуємо партнерство зі США, і йдеться переважно про постачання скрапленого природного газу", - зазначила вона.

За словами фон дер Ляєн, тривають переговори про збільшення постачань газу і з іншими постачальниками, наприклад із Норвегією.

газ (10656) США (24403) Євросоюз (14209) фон дер Ляєн Урсула (893)
