ЄС веде перемовини зі США та іншими країнами щодо постачання газу, - фон дер Ляєн
ЄС обговорює зі США та іншими країнами постачання газу в Європу на тлі занепокоєння Брюсселя щодо перспектив газового експорту з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Для досягнення енергетичної безпеки ми вибудовуємо партнерство зі США, і йдеться переважно про постачання скрапленого природного газу", - зазначила вона.
За словами фон дер Ляєн, тривають переговори про збільшення постачань газу і з іншими постачальниками, наприклад із Норвегією.
