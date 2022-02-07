УКР
Військ РФ поки недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення до України, але вони можуть почати ескалацію на Донбасі, - Костенко

Росія для того, аби змусити виконувати Мінські домовленості може заблокувати хід українських кораблів через протоку до Одеси.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

"Ми в комітеті майже кожного тижня зустрічаємося з усіма представниками наших розвідок, СЗР, прикордонної, воєнної і СБУ. У нас були всі керівники розвідок і голова СБУ Іван Баканов і ще раз доповідали нам по ситуації навколо кордонів. Ситуація дійсно залишається напруженою, але вона не є критичною, тобто ми своєю армією ми розуміємо, які варіанти дій можуть бути. І я вже неодноразово говорив з самого початку, коли було нагнітання, що тих сил і засобів, які зараз є в РФ, вони розташовані від Білорусі і аж до Кавказу, оці трохи більше 120 тисяч, по-перше, їх недостатньо для того, щоб зробити повномасштабне саме вторгнення, як, пам’ятаємо, малювали те, що вони будуть по Дніпру відрізати нашу країну. Але завжди є загроза з РФ, вона є з 2014 і зараз ця напруга зросла мабуть найвище", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, для того, аби змусити Україну виконувати Мінські домовленості РФ може заблокувати хід українських кораблів через протоку до Одеси.

"А Україна отримує багато свого ВВП через саме поставки морем. Вони можуть це зробити. І я вчора говорив з нашими закордонними партнерами британськими, що зараз потрібно на це реагувати, тому що може бути пізно. І один з основних варіантів, який розглядає РФ, це їм зараз дуже невигідно самим показати, що вони зробили ескалацію, зайти на якусь нову ділянку саме російськими військами. Перше, що вони будуть використовувати - це ескалація на сході нашої країни і потім сказати: дивіться, домовляйтеся, "мінськ", будь ласка, ми тут ні до чого. Але все це буде робитися за допомогою РФ. Оце є основний план і тому ми повинні на це розраховувати", - підсумував нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри заяви РФ поки не відвела війська від України. Бачимо навіть невеличке їхнє переміщення в бік наших кордонів, - нардеп "Голосу" Костенко

+9
07.02.2022 14:56 Відповісти
+6
Через яку протоку?
07.02.2022 14:48 Відповісти
+5
Ну зрозуміло. От коли нагонять 1.5 млн московитів, тоді і вже беспокоїтьця будемо.
Як підуть в штикову атаку, шеренгами. Під оркестри. А ми їх кулеметами, джевелінами, стінгерами.
Ніхто не втече.
07.02.2022 14:54 Відповісти
кацапы сцыкливые свиньи! к тому же воевать могут только с заградотрядами! пока на границе нет заградотрядов - никакой войны не будет
07.02.2022 14:47 Відповісти
Еще один ученик Алана Чумака...
07.02.2022 14:47 Відповісти
Нехай про Босфор переживають, фашисти срані.
07.02.2022 14:48 Відповісти
Конвенція Монтре зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Під час війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави.
07.02.2022 15:50 Відповісти
Через яку протоку?
07.02.2022 14:48 Відповісти
в Голосе пока еще не придумали
07.02.2022 16:45 Відповісти
Недостатньо техніки чи особового складу? Якщо техніки вже на 400 тис., то що заважає перекинути необхідну кількість орків за тиждень?
07.02.2022 14:52 Відповісти
Ну зрозуміло. От коли нагонять 1.5 млн московитів, тоді і вже беспокоїтьця будемо.
Як підуть в штикову атаку, шеренгами. Під оркестри. А ми їх кулеметами, джевелінами, стінгерами.
Ніхто не втече.
07.02.2022 14:54 Відповісти
07.02.2022 14:56 Відповісти
Експерди ***... Пару диверсійних груп вистачить, щоб захопити органи влади в Києві.
Зелупа втече в бункер і кацапська армія спокійно зайде куди треба.
07.02.2022 14:56 Відповісти
не зайде, бо одразу отримає санкції! а вот диверсионными группами устроить протесты и попытаться свергнуть власть, чтобы выглядело как внутренние разборки - это да
07.02.2022 15:02 Відповісти
Тоість, зелупу трогать ніззя?
07.02.2022 15:03 Відповісти
На выборах, или явной сдачи, или на деле подыгрыванию агрессору, а не из-за хотелок Петрлексеича и его миньонов.
07.02.2022 15:07 Відповісти
Що для вазелінських мінйонів "явна здача"?
07.02.2022 15:14 Відповісти
похоже у них такой план, чтоб сохранить зелупе власть!
ближе к выборам так вообще начнётся истерика
07.02.2022 15:16 Відповісти
Схоже на те. Бубочка плану будує на 2030.
07.02.2022 15:22 Відповісти
у мокшодиверсантов будет 40 секунд чтоб сдохнуть...
07.02.2022 15:02 Відповісти
Эксперт ***... Куда зайдут, если взятие ВР Крыма и освобождение облсовета в Харькове научили как надо поступать с захватом органов власти.
07.02.2022 15:03 Відповісти
Русь вільна від Московії, хай хоч всреться той кацапський імперіалізм але цього вже не змінити
07.02.2022 14:58 Відповісти
Кожна година вашої самозаспокійливої медитації коштуватиме тисячам українців смертю.
Це така тактика - якщо нападуть - то і судити не буде кому. А якщо не нападуть - то ми були праві.
07.02.2022 15:03 Відповісти
В жодного полководця у всі всі часи та у всіх народів ніколи не було такого, щоб всього вистачало. Такого не буває в принципі. Нехватка є завжди. І це не заважало їм приймати рішення та починати війну. Значення має лише ціна такого рішення. Хоча деяких і ціна не зупиняла. Надіялись на "авось". ***** саме з таких, так, що розслаблятись не потрібно.
07.02.2022 15:06 Відповісти
Россия стянула больше 50 процентов своей техники. Если им этого недостаточно, то я не знаю чего достаточно.
07.02.2022 15:07 Відповісти
Недостаточно мгновенно свергнуть власть, назначить своих прокси и от имени Украины "законно" пригласить Пуйла в Украину
07.02.2022 15:11 Відповісти
А когда достаточно?
07.02.2022 15:28 Відповісти
"У нас були керівники розвідок ..."
Це хто? Буданов, співмешканець помічника валуєва, громадянина мокшандії гогілашвілі, і продюсер "95 кварталу", ванятка баканов? Афігеть, експерти.
07.02.2022 15:11 Відповісти
И кому больше народ поверит, Байдену и американской разведке или какому-то хрену с горы Костенко? Вопрос риторический.
07.02.2022 15:22 Відповісти
А про розвідку з баклановим та будановим можна вже помовчати?! Одне мешкало з бубой-наркотом в одному під*їзді. А інше- з наркоділєром та його махой в одній хаті ! Капець! Коли на нари, падлюки?!
07.02.2022 15:39 Відповісти
Дааа..
07.02.2022 15:41 Відповісти
петля "безальтернативного мирного плана" Минск 2 затянута туго..."Гордиев узел" нужно разрезать.
07.02.2022 15:44 Відповісти
через КАКОЙ ПРОЛИВ ??
Босфор и Дарданеллы ??
Я думаю Эрдоган порвет за свои проливы Рашку как тузик грелку
07.02.2022 15:50 Відповісти
в 2014 не рвав...
07.02.2022 16:34 Відповісти
а Куйло пыталось блокировать проливы когда то ?
07.02.2022 16:44 Відповісти
а скільки буде з білорусами? Лукашенко дуже агресивно себе поводить останній час...
07.02.2022 16:33 Відповісти
Полномасштабное в принципе быть не может) в силу географических причин.
07.02.2022 17:49 Відповісти
Какой пролив ведет в Одессу? О чем он говорит?
07.02.2022 21:12 Відповісти
Заблокировать Керченский пролив? Путь из Азовского моря в Одессу?
07.02.2022 22:33 Відповісти
 
 