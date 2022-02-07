Військ РФ поки недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення до України, але вони можуть почати ескалацію на Донбасі, - Костенко

Росія для того, аби змусити виконувати Мінські домовленості може заблокувати хід українських кораблів через протоку до Одеси.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

"Ми в комітеті майже кожного тижня зустрічаємося з усіма представниками наших розвідок, СЗР, прикордонної, воєнної і СБУ. У нас були всі керівники розвідок і голова СБУ Іван Баканов і ще раз доповідали нам по ситуації навколо кордонів. Ситуація дійсно залишається напруженою, але вона не є критичною, тобто ми своєю армією ми розуміємо, які варіанти дій можуть бути. І я вже неодноразово говорив з самого початку, коли було нагнітання, що тих сил і засобів, які зараз є в РФ, вони розташовані від Білорусі і аж до Кавказу, оці трохи більше 120 тисяч, по-перше, їх недостатньо для того, щоб зробити повномасштабне саме вторгнення, як, пам’ятаємо, малювали те, що вони будуть по Дніпру відрізати нашу країну. Але завжди є загроза з РФ, вона є з 2014 і зараз ця напруга зросла мабуть найвище", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, для того, аби змусити Україну виконувати Мінські домовленості РФ може заблокувати хід українських кораблів через протоку до Одеси.

"А Україна отримує багато свого ВВП через саме поставки морем. Вони можуть це зробити. І я вчора говорив з нашими закордонними партнерами британськими, що зараз потрібно на це реагувати, тому що може бути пізно. І один з основних варіантів, який розглядає РФ, це їм зараз дуже невигідно самим показати, що вони зробили ескалацію, зайти на якусь нову ділянку саме російськими військами. Перше, що вони будуть використовувати - це ескалація на сході нашої країни і потім сказати: дивіться, домовляйтеся, "мінськ", будь ласка, ми тут ні до чого. Але все це буде робитися за допомогою РФ. Оце є основний план і тому ми повинні на це розраховувати", - підсумував нардеп.

