Патрульний Петрик після допиту в ДБР: Погроз від керівництва немає, Трухін після ДТП на зв'язок зі мною не виходив
Патрульний Сергій Петрик заявив, що тиску і погроз від керівництва через ситуацію з ДТП нардепа Олександра Трухіна, немає.
Про це він повідомив журналістам після допиту у ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Якісь деталі ні я, ні Сергій Петрик повідомити не можемо, бо за це буде певна відповідальність. Але питання стосувалися виключно кримінального провадження і встановлення я обставин справи. Це все, що ми можемо повідомити. На даний час нам не вручали ніяких (додаткових. - Ред.) повісток (про виклик на допити. - Ред.)", - зазначив адвокат патрульного.
Петрик повідомив, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментарі щодо ДТП з Трухіним "УП".
"Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП. - Ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації… на місці знаходяться (з’ясовані. - Ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу… По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо" - розповів патрульний.
Петрик запевняє, що тиску і погроз від керівництва через цю ситуацію немає. Мовляв, він працює в звичному режимі, але відчуває деякий психологічний дискомфорт від розголосу ситуації.
Трухін, за словами поліцейського, на контакт з ним теж не виходив.
Стан нардепа в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер, або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо "людина після такого може бути в стані афекту".
Наї..в його Трухін.
На відео свідки кажуть, що з водійського сидіння Ауді після ДТП Трухіна вийшов "чоловік у костюмі". Єдиний чоловік в костюмі з усіх пасажирів Ауді - сам Трухін.
Також на відео видно, як Трухін намагається видати за водія свого собутильника у червоній футболці.
А ще на відео видно, як Трухін шукає свої окуляри. Шукає у подушці безпеки ВОДІЯ!!!
І після цих кадрів, які бачила вся Україна, ДБР направляє в очі пересічним дебелу струю, що на камерах до Борисполя - мужик в червоній футболці.
Штож. Так і зафіксуємо. Зеленський вирішив Трухіна не здавати і ніхто за втрачене здоров'я постраждалих не відповість. Максимум, мужик в червоному посидить півроку на зоні за компенсацію від Трухіна і вийде по умовно-достроковому.
Погані новини для Зеленського. Мабуть, в силу своїх розумових здібностей він не розуміє, але правителів зносять не за мільярдну корупцію, ні. Прості люди її не розуміють і смиренно терплять. Правителів зносять за примітивні речі, зрозумілі простим людям. П'яне ДТП депутата, якого не покарають, наприклад.
