УКР
Новини П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
Патрульний Петрик після допиту в ДБР: Погроз від керівництва немає, Трухін після ДТП на зв'язок зі мною не виходив

Патрульний Сергій Петрик заявив, що тиску і погроз від керівництва через ситуацію з ДТП нардепа Олександра Трухіна, немає.

Про це він повідомив журналістам після допиту у ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Якісь деталі ні я, ні Сергій Петрик повідомити не можемо, бо за це буде певна відповідальність. Але питання стосувалися виключно кримінального провадження і встановлення я обставин справи. Це все, що ми можемо повідомити. На даний час нам не вручали ніяких (додаткових. - Ред.) повісток (про виклик на допити. - Ред.)", - зазначив адвокат патрульного.

Петрик повідомив, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментарі щодо ДТП з Трухіним "УП".

"Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП. - Ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації… на місці знаходяться (з’ясовані. - Ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу… По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо" - розповів патрульний.

Петрик запевняє, що тиску і погроз від керівництва через цю ситуацію немає. Мовляв, він працює в звичному режимі, але відчуває деякий психологічний дискомфорт від розголосу ситуації.

Трухін, за словами поліцейського, на контакт з ним теж не виходив.

Стан нардепа в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер, або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо "людина після такого може бути в стані афекту".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП Трухіна: У ДБР вивчили відео з понад тисячі камер, нардеп не перебував за кермом від Полтави до Борисполя. ВІДЕО+ФОТО

ДТП (4544) цензура (368) патрульна поліція (1449) ДБР (3744) Трухін Олександр (159)
Топ коментарі
+4
Що погроз немає-добре,а Трухін мабуть пішов у ліс...
07.02.2022 15:11 Відповісти
+2
Коли обсирається "зелена верхівка" - їх ніякий "Петрик" не врятує Бо "обсираються" якісно і з гарантією!
07.02.2022 15:33 Відповісти
+1
Вже був.
07.02.2022 15:19 Відповісти
Що погроз немає-добре,а Трухін мабуть пішов у ліс...
07.02.2022 15:11 Відповісти
Петрика в президенти!
07.02.2022 15:12 Відповісти
Вже був.
07.02.2022 15:19 Відповісти
саєчку?
07.02.2022 15:20 Відповісти
Осторожный обычный обыватель и за правду-матку рисковать не будет.
07.02.2022 15:21 Відповісти
ну 150 штук баксов не взял. Может есть какая-никакая совесть.
07.02.2022 15:23 Відповісти
Из-за страха записи нагрудной камеры и высоковероятного кидка ушлого хапуги обыкновенного человека, и тем более, когда такая сумма. Совесть здесь производная, а не первопричинная, в зависимости от ситуации
07.02.2022 15:36 Відповісти
в Макошино?
07.02.2022 15:23 Відповісти
Петрик не дочекався дзвінка від Трухіна.
Наї..в його Трухін.
07.02.2022 15:18 Відповісти
Повезло, після випадку бикування Гогіашвілі та резонансу в суспільстві тиснути утримаються, хіба що опосередковано.
07.02.2022 15:23 Відповісти
Конечно не он допустил публичности видео со своей нагрудной камеры, а иной, кто имеет по службе доступ к полицейским камерам.
07.02.2022 15:28 Відповісти
Гнати в шию ср@колиза Сухачьова,Монастирського ,Венедіктову- дармоїди на шиї платників податків.
07.02.2022 15:30 Відповісти
Коли обсирається "зелена верхівка" - їх ніякий "Петрик" не врятує Бо "обсираються" якісно і з гарантією!
07.02.2022 15:33 Відповісти
Это касается всех властей: и зюзина власть не исключение, и будущие власти.
07.02.2022 15:38 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27955409.html Жовтий струмінь міцнішає

На відео свідки кажуть, що з водійського сидіння Ауді після ДТП Трухіна вийшов "чоловік у костюмі". Єдиний чоловік в костюмі з усіх пасажирів Ауді - сам Трухін.

Також на відео видно, як Трухін намагається видати за водія свого собутильника у червоній футболці.

А ще на відео видно, як Трухін шукає свої окуляри. Шукає у подушці безпеки ВОДІЯ!!!

І після цих кадрів, які бачила вся Україна, ДБР направляє в очі пересічним дебелу струю, що на камерах до Борисполя - мужик в червоній футболці.

Штож. Так і зафіксуємо. Зеленський вирішив Трухіна не здавати і ніхто за втрачене здоров'я постраждалих не відповість. Максимум, мужик в червоному посидить півроку на зоні за компенсацію від Трухіна і вийде по умовно-достроковому.

Погані новини для Зеленського. Мабуть, в силу своїх розумових здібностей він не розуміє, але правителів зносять не за мільярдну корупцію, ні. Прості люди її не розуміють і смиренно терплять. Правителів зносять за примітивні речі, зрозумілі простим людям. П'яне ДТП депутата, якого не покарають, наприклад.

https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/5228760597156510 Сергей Марченко
07.02.2022 15:55 Відповісти
Мабуть, добре "отработали", тепер ні пари з вуст, все добре.
07.02.2022 17:43 Відповісти
 
 