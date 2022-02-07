Патрульний Петрик після допиту в ДБР: Погроз від керівництва немає, Трухін після ДТП на зв'язок зі мною не виходив

Патрульний Сергій Петрик заявив, що тиску і погроз від керівництва через ситуацію з ДТП нардепа Олександра Трухіна, немає.

Про це він повідомив журналістам після допиту у ДБР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Якісь деталі ні я, ні Сергій Петрик повідомити не можемо, бо за це буде певна відповідальність. Але питання стосувалися виключно кримінального провадження і встановлення я обставин справи. Це все, що ми можемо повідомити. На даний час нам не вручали ніяких (додаткових. - Ред.) повісток (про виклик на допити. - Ред.)", - зазначив адвокат патрульного.

Петрик повідомив, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментарі щодо ДТП з Трухіним "УП".

"Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП. - Ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації… на місці знаходяться (з’ясовані. - Ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу… По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо" - розповів патрульний.

Петрик запевняє, що тиску і погроз від керівництва через цю ситуацію немає. Мовляв, він працює в звичному режимі, але відчуває деякий психологічний дискомфорт від розголосу ситуації.

Трухін, за словами поліцейського, на контакт з ним теж не виходив.

Стан нардепа в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер, або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо "людина після такого може бути в стані афекту".

