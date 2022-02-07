8 та 9 лютого до Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ, - моніторингова група BlackSeaNews

Моніторингова група BlackSeaNews повідомляє про те, що найближчими днями до Чорного моря зайдуть шість великих десантних кораблів флотів РФ.

"8 та 9 лютого до Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ", - йдеться у повідомленні.

Так, 8 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ – "Королев", "Калининград", "Минск", а 9 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Північного флоту – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

Крім того, у звіті йдеться, що 06 лютого до Середземного моря увійшов військовий танкер Північного флоту (ПФ) РФ VYAZMA. Він був у загоні кораблів ПФ РФ у складі ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" і великого протилодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", а 7 лютого до Середземного моря через Гібралтар увійшов ракетний крейсер РФ "Маршал Устинов".

"Таким чином наразі в Середземному та Чорному морях сконцентровано всі 3 наявні в РФ ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант", що в радянські часи - років 35 тому - йменували "вбивцями авіаносців". Подивимося, чи увійдуть до Середземного моря фрегат "Адмирал флота Касатонов" (на якому проводилися випробовування гіперзвукової ракети "Циркон" і великий протилодочний корабель "Вице-адмирал Кулаков", - зазначається у звіті.