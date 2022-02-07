УКР
Новини
10 433 65

8 та 9 лютого до Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ, - моніторингова група BlackSeaNews

Моніторингова група BlackSeaNews повідомляє про те, що найближчими днями до Чорного моря зайдуть шість великих десантних кораблів флотів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BlackSeaNews.

"8 та 9 лютого до Чорного моря зайдуть 6 великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ", - йдеться у повідомленні.

Так, 8 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Балтійського флоту РФ – "Королев", "Калининград", "Минск", а 9 лютого у Чорне море планують зайти три великі десантні кораблі Північного флоту – "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносцев".

Крім того, у звіті йдеться, що 06 лютого до Середземного моря увійшов військовий танкер Північного флоту (ПФ) РФ VYAZMA. Він був у загоні кораблів ПФ РФ у складі ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал флота Касатонов" і великого протилодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", а 7 лютого до Середземного моря через Гібралтар увійшов ракетний крейсер РФ "Маршал Устинов".

"Таким чином наразі в Середземному та Чорному морях сконцентровано всі 3 наявні в РФ ракетні крейсери проєкту 1164 "Атлант", що в радянські часи - років 35 тому - йменували "вбивцями авіаносців". Подивимося, чи увійдуть до Середземного моря фрегат "Адмирал флота Касатонов" (на якому проводилися випробовування гіперзвукової ракети "Циркон" і великий протилодочний корабель "Вице-адмирал Кулаков", - зазначається у звіті.

армія рф (18838) росія (68043) Чорне море (1696)
Топ коментарі
+40
А если серьезно - за заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. Статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике.
07.02.2022 15:25 Відповісти
07.02.2022 15:25 Відповісти
+27
07.02.2022 15:18 Відповісти
07.02.2022 15:18 Відповісти
+25
только вчера читал что на апрель2019 уже были готовы експериментальные образцы Грім-2. С дальнстью ~ 500 км-привет Москва. И все похерили уроды..
07.02.2022 15:29 Відповісти
07.02.2022 15:29 Відповісти
07.02.2022 15:18 Відповісти
07.02.2022 15:18 Відповісти
страшнее всего будет, когда ***** с голым торсом прискачет к границе на россинанте лаврове
07.02.2022 15:22 Відповісти
07.02.2022 15:22 Відповісти
Фантазії, причому безглузді)))) А ти знаєш, що *****, в свої 68 12-ть разів підтягується на турніку, і 5 разів був людиною року, 8 разів найвпливовішим політиком світу. А хто з вас *****? Іди модеру стукни, на це тебе достатньо
07.02.2022 23:11 Відповісти
07.02.2022 23:11 Відповісти
если он еще и подтянется на границе! а лучше если там же трахнет тебя, тогда я реально испугаюсь
07.02.2022 23:12 Відповісти
07.02.2022 23:12 Відповісти
Мені пофіг, я поїхав з України, але думаю, що якщо в Укріїну прийдуть россійські війська, то Донецьк, Донбас, Миколаїв, Херсон, Одеса, зустрічатимуть хлібом сіллю, тільки Раша не нападе, вони ще Крим не відновили, тягар не потрiбен.
07.02.2022 23:26 Відповісти
07.02.2022 23:26 Відповісти
глядя на твои тёплые слова о "великом полководце всех времён и народов" можно с уверенностью сказать, что ты мечтаешь, чтоб он тебя трахнул, так зачем же ты уехал в Болгарию, дурик? подмылся бы и ехал бы прямо в раску-федераску
07.02.2022 23:29 Відповісти
07.02.2022 23:29 Відповісти
Я можу їхати куди завгодно, я не страждаю русо-білорусо-угорсько-польсько, та іншими фобіями. Я адекватна людина. Мені розповідали про перця, який в своєму будинку, розібрав газове обладнання, т. як там російський газ. Психоз? Ну да псих, а ось Україна перша ввела санкції проти білорусів, за літак з Протасевичем, потім Литва... Потім ІКАО визнало дії білорусів законними. Що Україна, вибачилася? Ні, попросили ще. електрики. Мені огидно за країну в якій я народився і жив, і взагалі життя в Україні, більше схоже на виживання. Пробач якщо образыв.
08.02.2022 02:19 Відповісти
08.02.2022 02:19 Відповісти
меня обижает твоя тупость! ведь счастье так близко, только с другой стороны континента!! чёж ты папёрся в Болгарию, дефективный?
08.02.2022 02:39 Відповісти
08.02.2022 02:39 Відповісти
У мене сестра з 1988 року живе в США, мене кликала, але Америка мене абсолютно не пре. Діти живуть в МСК, син навчався в ЄС, ми пропонували купити йому квартиру, категорично відмовився
08.02.2022 04:54 Відповісти
08.02.2022 04:54 Відповісти
А у бубочки шашлыки и 9-е мая!
07.02.2022 15:18 Відповісти
07.02.2022 15:18 Відповісти
Главное бабло на "большом воровстве" пилить. Армия и оборона страны - дело десятое.
07.02.2022 15:22 Відповісти
07.02.2022 15:22 Відповісти
07.02.2022 15:25 Відповісти
07.02.2022 15:25 Відповісти
А хорошо шо зеленский настроил Нептунов. И дивизиони Грім-2 на боевом дежурстве внушають. И Вільха, і Богдана....
07.02.2022 15:18 Відповісти
07.02.2022 15:18 Відповісти
Та да. Главное чтобы действие кокаина не прошло.
07.02.2022 15:20 Відповісти
07.02.2022 15:20 Відповісти
А если серьезно - за заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. Статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике.
07.02.2022 15:25 Відповісти
07.02.2022 15:25 Відповісти
только вчера читал что на апрель2019 уже были готовы експериментальные образцы Грім-2. С дальнстью ~ 500 км-привет Москва. И все похерили уроды..
07.02.2022 15:29 Відповісти
07.02.2022 15:29 Відповісти
Да. И даже были два испытательных пуска, пока не закончились финансы, выделенные еще "барыгами".
07.02.2022 15:32 Відповісти
07.02.2022 15:32 Відповісти
Не было ни одного пуска.
07.02.2022 15:40 Відповісти
07.02.2022 15:40 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/d0-bf-d0-b5-d1-80-d1-88-d1-96-d0-bf-d1-83-d1-81-d0-ba-d0-b8-d0-b2-d1-96-d1-82-d1-87-d0-b8-d0-b7-d0-bd-d1-8f-d0-bd-d0-be-d0-b3-d0-be-d0-be-d1-82-d1-80-d0-ba-d0-b2-d1-96-d0-b4-d0-b1-d1-83-d0-b4/ https://mil.in.ua/uk/d0-bf-d0-b5-d1-80-d1-88-d1-96-d0-bf-d1-83-d1-81-d0-ba-d0-b8-d0-b2-d1-96-d1-82-d1-87-d0-b8-d0-b7-d0-bd-d1-8f-d0-bd-d0-be-d0-b3-d0-be-d0-be-d1-82-d1-80-d0-ba-d0-b2-d1-96-d0-b4-d0-b1-d1-83-d0-b4/

07.02.2022 16:14 Відповісти
07.02.2022 16:14 Відповісти
И зачем эта новость в будущем времен? Нужна в прошедшем.
07.02.2022 16:18 Відповісти
07.02.2022 16:18 Відповісти
Не хочу тратить время и искать. Была краткая новость о пусках в Аравии. Там было не название, а шифр изделия.
07.02.2022 16:24 Відповісти
07.02.2022 16:24 Відповісти
У нас на испытание миномёта или пистолета десятки статей выходят. А уж было бы испытание "Грома", хоть в Аравии хоть в Австралии, искать бы новость точно не пришлось.
07.02.2022 16:29 Відповісти
07.02.2022 16:29 Відповісти
Так а т поищи и не звизди ляпалкой
07.02.2022 18:54 Відповісти
07.02.2022 18:54 Відповісти
Если Россия нападет то за все свернутые программы нужно будет садить потом их в тюрьму. Это же работа на врага.
07.02.2022 15:32 Відповісти
07.02.2022 15:32 Відповісти
Стріляти.
07.02.2022 15:37 Відповісти
07.02.2022 15:37 Відповісти
Даже если паРаша и не нападет все равно ГринПоц себе уже не на один тюремный срок нацарювал !
07.02.2022 16:20 Відповісти
07.02.2022 16:20 Відповісти
Точное количество зенитно-ракетных комплексов, имеющихся на вооружении в Украине, а также объекты, которые они прикрывают от поражения с воздуха, являются секретной информацией. Известно, что по состоянию на начало 2016 года в распоряжении украинской ПВО имелось не менее 50 дивизионов ЗРК С-300 и «Бук-М1»
Согласно открытым источникам, в распоряжении Украины находится 250 пусковых установок С-300 различных модификаций.
07.02.2022 23:41 Відповісти
07.02.2022 23:41 Відповісти
Зєля, найвэлычниший ледарь **********, где дополнительные, нелишние, шесть "Нептунов"?... хоть какие-то "Нептуны" есть?.. уклонист ты грёбаный,.. на каком километре велЫкого распильництва бюджета налогоплательщик сможет их увидеть?.. или в каком зебенином оффшоре?..
понавыбирали говнокомандувача-трипломата.. жлобы-мечтатели, блин..(
07.02.2022 15:24 Відповісти
07.02.2022 15:24 Відповісти
Нападение прогнозируют на 12-13 число. Короче, буквально через неделю все расклады станут более-менее ясными.
07.02.2022 15:31 Відповісти
07.02.2022 15:31 Відповісти
откуда инфа сударь?
07.02.2022 15:51 Відповісти
07.02.2022 15:51 Відповісти
Аналитики говорят что к этим числам будет сформирована ударная группировка.
07.02.2022 15:53 Відповісти
07.02.2022 15:53 Відповісти
*любезный*,в сад,в сад...
07.02.2022 16:14 Відповісти
07.02.2022 16:14 Відповісти
Та не 22 Жириновский ляпнул сдуру
07.02.2022 17:38 Відповісти
07.02.2022 17:38 Відповісти
Як зайдуть-так і вийдуть...або входіт і виходіт...
07.02.2022 15:33 Відповісти
07.02.2022 15:33 Відповісти
а пісков не розуміє,
чому у рф та ес напружені стосунки?
на кордоні 120 тис солдат на навчаннях,
в чорному та азовському морях нема де перднути від військових кораблів,
крим напічканий хрен знає якими ракетами.
чого той ес та сша хочуть від самої дружелюбної країни світу?
нас же нет ни в крыму ны на донбасе ны в абхазии ны в приднестровье
ну куда не плюнь
нас там нет
07.02.2022 15:33 Відповісти
07.02.2022 15:33 Відповісти
сколько тысяч авианосцев убили "убийцы авианосцев"?
07.02.2022 15:36 Відповісти
07.02.2022 15:36 Відповісти
вы лучше русских не трогайте, они этих авианосцев как котят топят, голыми руками портовыми кранами!
07.02.2022 15:40 Відповісти
07.02.2022 15:40 Відповісти
Если америкосы чуть захотят стебанутся---то как только вся эта контора пройдёт Гибралтар, не в шухер срочно зайти в Балтийское море, какому либо ударному авианосцу и в район Таллина допустим. С дружеским визитом к эстонцам.
07.02.2022 15:37 Відповісти
07.02.2022 15:37 Відповісти
6 по 225 человек - не так и много
07.02.2022 15:38 Відповісти
07.02.2022 15:38 Відповісти
Єден залп ураганом
07.02.2022 15:58 Відповісти
07.02.2022 15:58 Відповісти
Знов західні партнери нагнітають.
07.02.2022 15:42 Відповісти
07.02.2022 15:42 Відповісти
а в это время зеля

f
07.02.2022 15:53 Відповісти
07.02.2022 15:53 Відповісти
поправьте меня если я не прав - такие корабли это легкая цель. как по мне запускать десант на них нужно только после полной зачистки побережья от арты и ракетных установок
07.02.2022 16:03 Відповісти
07.02.2022 16:03 Відповісти
Всё верно. Сначала завоевание господства в воздухе, потом уничтожение любых признаков угроз на выбранном участке берега, и только потом приходят БДК.
07.02.2022 16:11 Відповісти
07.02.2022 16:11 Відповісти
спасибо. а если так - уничтожить мост на Днестровском лимане - отрезать Бессарабию и туда послать БДК, где десант соединится с войсками ПМР и выйти к Одессе с запада (в том ичсле).

иначе - зачем эти БДК сейчас когда побережье не зачищено? может кошмарят? может такие оперативные планы а там как пойдет ?
07.02.2022 16:19 Відповісти
07.02.2022 16:19 Відповісти
Кошмарят. Лично я не думаю, что с моря нам что-то угрожает.
07.02.2022 16:22 Відповісти
07.02.2022 16:22 Відповісти
Так а ЩО вони звідти привезуть? "Недобитків" з Тартусу? Техніка зношена і вимотані морально "захисники русскава міра"
07.02.2022 18:34 Відповісти
07.02.2022 18:34 Відповісти
Именно так и будет, если на Одессу подарки, но это маловероятно, я думаю основная задача отрезать Харьков, донецкую, луганскую и часть херсонской области. Одесса второй этап
07.02.2022 17:42 Відповісти
07.02.2022 17:42 Відповісти
Зачем им Харьков?Лишить Украину Чёрного моря,соеденить крым и приднестровье, этот сценарий писался ещё в 2014,но тут вмешался Гиркин и спутал карты.
07.02.2022 20:52 Відповісти
07.02.2022 20:52 Відповісти
Территория очень большая, не потянут сразу Одессу брать, а Харьков промышленный центр, скорее в блокаду возьмут чем в лоб штурмовать. Ну и вода в Крым нужна поэтому херсонскую область будут захватывать, а от туда готовить наступление на Одессу. То что у них есть в преднестровье явно не хватит для наступления
07.02.2022 21:51 Відповісти
07.02.2022 21:51 Відповісти
Зачем Одессу,Херсонская обл,Измаил,блокада Одессы.Но это хотелки,пару эсминцев нато и уже никто никуда не идёт.
07.02.2022 21:59 Відповісти
07.02.2022 21:59 Відповісти
Не одно торговое судно не зайдёт в Одессу в случаи начала войны, а торговых судов под флагом Украины мы не имеем. А на флот НАТО я бы не надеялся, воевать прийдется исключительно своими силами. Единственное на что они пойдут это поставка вооружений и ресурсов. Возможно частично закроют воздушное пространство и вс
07.02.2022 22:05 Відповісти
07.02.2022 22:05 Відповісти
А им и не надо стрелять,им достаточно присутствовать возле побережья.
07.02.2022 22:08 Відповісти
07.02.2022 22:08 Відповісти
С дружеским визитом,могли бы и расписание визитов составить и опубликовать.
07.02.2022 22:10 Відповісти
07.02.2022 22:10 Відповісти
Так они и присутствуют в Румынии
07.02.2022 22:13 Відповісти
07.02.2022 22:13 Відповісти
Так они не только в Румынии присутствуют,но Румыния то меня меньше всего интересует,да и не Румыния их цель.А вот вести боевые действия при присутствии в наших тер водах кораблей нато,хватит ли у них мозгов начинать тут войнушку..
07.02.2022 22:17 Відповісти
07.02.2022 22:17 Відповісти
В том то и проблема что мозгов не хватит ее не начать, Думаю до начала осталась примерно неделя. Но точно уверен что высаживать десант в одесской области и тем более наступать с Приднестровья они не будут. Основная цель блокада Харькова и захват Приазовья и части Херсонской области. Я бы сделал именно так. А дальше это уже как карта сложится,
07.02.2022 22:26 Відповісти
07.02.2022 22:26 Відповісти
Без Кузи эта группировка внушает врагам меньший страх:
07.02.2022 16:04 Відповісти
07.02.2022 16:04 Відповісти
На кого ж кремль Кузю оставил?. Беспризорного моряки сдадут на меиталлолом.
07.02.2022 16:12 Відповісти
07.02.2022 16:12 Відповісти
Ага и ещё крейсер "Аврора"
07.02.2022 16:16 Відповісти
07.02.2022 16:16 Відповісти
Нептуна в студию!
07.02.2022 16:43 Відповісти
07.02.2022 16:43 Відповісти
Haroshije misheni , glavnoje nedaite im visaditsa na bereg ...
07.02.2022 17:22 Відповісти
07.02.2022 17:22 Відповісти
Проскакувала інформація що БДК вантажилися для походу під прикриттям димової завіси Цікаво - що ж вони в такій таємниці вантажили? Залишки "Панцирів"?
07.02.2022 18:40 Відповісти
07.02.2022 18:40 Відповісти
А зачем их пропускать ? Мало мусора плавает в море ?
07.02.2022 19:25 Відповісти
07.02.2022 19:25 Відповісти
а схера их вообще их в босфор пускают как террорестическую организацию....
09.02.2022 21:11 Відповісти
09.02.2022 21:11 Відповісти
 
 