Війська РФ прийшли до кордонів України не на пікнік і не на чашку кави, - речник ЄС Стано

Військове нарощування Росії вздовж кордонів України є абсолютно неспровокованим та невиправданим, Росія має припинити такі дії.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Про мотивацію таких дій краще запитати пана Путіна. Але ЄС та країни-члени були дуже чіткими в тому: скупчення настільки величезного війська, особового складу та зброї, на кордонах сусідніх країн є абсолютно неспровокованим та повністю невиправданим. Як про це говорив Високий представник ЄС Боррель, що ці сили знаходяться там не для того, щоб випити чашку кави або на пікнік. Це щось дуже серйозне", - зазначив Стано.

За його словами, з точки зору ЄС, не існує жодної причини для такої величезної концентрації Росією військової живої сили та зброї.

Україна не несе жодної загрози. ЄС і все Західне співтовариство не зробили нічого такого, щоб Росія відчувала загрозу для, про яку так полюбляють розповідати російські офіційні особи.

"Європейський Союз є дуже чітким у своєму посланні, яке було обговорено та погоджено всіма 27 країнами-членами на багатьох форумах та у багатьох форматах, що були присвячені і російському військовому нарощуванню. Це неспровоковані, невиправдані дії, вони мають бути зупинені. Саме тому нам необхідно взаємодіяти з Росією, щоб відповісти на будь-які причини, що можуть стояти за такою поведінкою, яка є повністю неприйнятною", - наголосив Стано.

