Війська РФ прийшли до кордонів України не на пікнік і не на чашку кави, - речник ЄС Стано

Військове нарощування Росії вздовж кордонів України є абсолютно неспровокованим та невиправданим, Росія має припинити такі дії.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Про мотивацію таких дій краще запитати пана Путіна. Але ЄС та країни-члени були дуже чіткими в тому: скупчення настільки величезного війська, особового складу та зброї, на кордонах сусідніх країн є абсолютно неспровокованим та повністю невиправданим. Як про це говорив Високий представник ЄС Боррель, що ці сили знаходяться там не для того, щоб випити чашку кави або на пікнік. Це щось дуже серйозне", - зазначив Стано.

За його словами, з точки зору ЄС, не існує жодної причини для такої величезної концентрації Росією військової живої сили та зброї.

Україна не несе жодної загрози. ЄС і все Західне співтовариство не зробили нічого такого, щоб Росія відчувала загрозу для, про яку так полюбляють розповідати російські офіційні особи.

"Європейський Союз є дуже чітким у своєму посланні, яке було обговорено та погоджено всіма 27 країнами-членами на багатьох форумах та у багатьох форматах, що були присвячені і російському військовому нарощуванню. Це неспровоковані, невиправдані дії, вони мають бути зупинені. Саме тому нам необхідно взаємодіяти з Росією, щоб відповісти на будь-які причини, що можуть стояти за такою поведінкою, яка є повністю неприйнятною", - наголосив Стано.

Топ коментарі
+10
Весь мир в шоке, а нашим пофиг! Уверен, что бубочка сейчас просто выторговывает цену за которую сдаст Украину!
показати весь коментар
07.02.2022 15:22 Відповісти
+7
Пора домой...
показати весь коментар
07.02.2022 15:29 Відповісти
+6
Кому це "нашим"? Притомні люди за оцих " ваших" контрацептивів не голосували.
показати весь коментар
07.02.2022 15:24 Відповісти
просят полезных санкция для укрепления расейской економики.
показати весь коментар
07.02.2022 15:27 Відповісти
Весь мир в шоке, а нашим пофиг! Уверен, что бубочка сейчас просто выторговывает цену за которую сдаст Украину!
показати весь коментар
07.02.2022 15:22 Відповісти
Кому це "нашим"? Притомні люди за оцих " ваших" контрацептивів не голосували.
показати весь коментар
07.02.2022 15:24 Відповісти
Начнем с того, что я за них не голосовал! Однако, мы имеем 73%, пусть даже умственно убогих, но граждан Украины и они такое захотели и выбрали!!!
показати весь коментар
07.02.2022 16:33 Відповісти
Бубон заросив на шашлик з холодцем
показати весь коментар
07.02.2022 15:28 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 15:28 Відповісти
Они пришли на шашлыки?
показати весь коментар
07.02.2022 15:29 Відповісти
Пора домой...
показати весь коментар
07.02.2022 15:29 Відповісти
Всі в один голос кричать, що скуплення російських військ біля наших кордонів - це загроза для України, бо ворог може в любий момент напасти, а наші разом із Найвєлічайшим все це спростовують, рахують техніку і проектують картинку співвідношення танків, артилерії і наших військових. Мені просто смішно, а тачанки і коней ще не порівнювали? Навіщо ворогу йти тими урарними групами, коли в нього є ракети і літаки? Ці сили просто для зачистки. А Найвєлічайший кричить, що ніби США, Англія та інші нагнітають обстановку і лякають інвесторів і не сказав яких. А це інвестиції "кварталу 95" його кіно "Свати" на Московію, бо як він буде діяти не на користь московії, то і бізнес прикриє пуйло. Тож Вова старається.
показати весь коментар
07.02.2022 15:41 Відповісти
Про яке таке скупчення військ на кордоні він говорить? Хтось в цю маячню вірить взагалі?
показати весь коментар
07.02.2022 15:42 Відповісти
блин, почему об этом говорит кто угодно только не зеля
показати весь коментар
07.02.2022 16:02 Відповісти
Йому нізя, а то хутін прикриє його бізнес на расіє.
показати весь коментар
07.02.2022 16:37 Відповісти
предположительно - оккупация оставшейся части ЛО и ДО. Возможно так же Харьков. Задача - хапнуть все что можно хапнуть, пока Пу еще жив
показати весь коментар
07.02.2022 19:00 Відповісти
 
 