НАТО створило повітряний міст для постачання зброї до України, – The Wall Street Journal

НАТО створило повітряний міст для постачання зброї до України, – The Wall Street Journal

Країни НАТО встановили повітряний міст для переправляння озброєння та боєприпасів в Україну. Альянс таким чином хоче стримати можливе вторгнення військ РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли газеті The Wall Street Journal джерела.

Також повідомляється, що Америка може поставити Україні гелікоптери виробництва Росії. Їх раніше використала армія Афганістану.

За словами офіційного представника США, Україні різко не вистачає боєприпасів. Декілька складів боєприпасів в Україні знищено внаслідок інцидентів, до яких може бути причетна Росія.

Єдиний в Україні завод з виробництва боєприпасів знаходиться в Луганську, який контролюють бойовики збройного угруповання "ЛНР", що підтримуються Кремлем, зазначає видання.

У статті також акцентується увага на тому, що до створення повітряного коридору зброю Україні постачали з країн НАТО лише США та Туреччина, які "готові були ризикувати гнівом Москви".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про міжнародну допомогу Україні: Ми отримали $1,5 млрд і понад 1 тис. тонн зброї та обладнання

За даними WSJ, разом зі США Києву допомагають Великобританія та балтійські країни. Польща та Чехія планують розпочати такі поставки найближчим часом.

Також зазначається, що українських військових уже навчають інструктори із США, Великої Британії, Канади, Польщі.

+45
Самий чудовий міст що я до цього часу бачив...
07.02.2022 15:34 Відповісти
07.02.2022 15:34 Відповісти
+39
Зброю в Украіні виробляли доти , допоки не прийшла зелена потвора до влади 😡і не отримала вказівку із кремля :,, немедленно прекратить выпуск военной техники "!
07.02.2022 15:39 Відповісти
07.02.2022 15:39 Відповісти
+34
Сирия в Украине не пройдет... Только оркофаршем. Наперед благодарен неопознанной третьей силе, стелсовского поколения.
07.02.2022 15:35 Відповісти
07.02.2022 15:35 Відповісти
дайте плиз Томагавков, а то БДК идут сюда
07.02.2022 17:38 Відповісти
07.02.2022 17:38 Відповісти
це все напівміри. Москалі розуміють тільки "радіаактівний пєпєл", а ядерної боНби в України нема, тому....
07.02.2022 18:06 Відповісти
07.02.2022 18:06 Відповісти
Теперь Европа наконец понимает. Зачем китайцы строили свою Великую Китайскую Стену на своих северных границах. Чтобы сдержать расплывающийся навоз от северного соседа…
07.02.2022 18:20 Відповісти
07.02.2022 18:20 Відповісти
Украине очень непомешает радиолокационная станция AN/TPY-2.
07.02.2022 18:35 Відповісти
07.02.2022 18:35 Відповісти
07.02.2022 18:37 Відповісти
07.02.2022 18:37 Відповісти
Это хорошо!

Против кацапо-фашистов будем вооружаться до зубов!
07.02.2022 19:06 Відповісти
07.02.2022 19:06 Відповісти
так и надо
07.02.2022 19:44 Відповісти
07.02.2022 19:44 Відповісти
Пока єто налаживание будущего "воздушного моста" , дай бог , чтобьі он не понадобился. В 1973г , во время войньі Израиля с Сирией и Египтом , действовали два воздушньіх моста , из США и СССР. Перевозки осуществляли сотни военно-транспортньіх самолетов , круглосуточно , в течение нескольких недель. Без такого "воздушного моста" Израиль не смог бьі продержаться против всего арабского мира .
07.02.2022 19:50 Відповісти
07.02.2022 19:50 Відповісти
СССР Египту и Сирии поставлял?
08.02.2022 13:44 Відповісти
08.02.2022 13:44 Відповісти
В основном им. Но бьіли рейсьі и в Багдад , туда возили разобранньіе Сушки .
08.02.2022 13:47 Відповісти
08.02.2022 13:47 Відповісти
А вони так араби "воювали", що втратили всю техніку а також одні Сінай а другі Голанські висоти, а бровастий генсек в серцях сказав - більше допомагати воякам не буду. І тоді Єгипет покинув Асада Хафеза (батька Башира) а ЦАХАЛ біля 300 000 трофейних автоматів переробив у гвинтівки, а з танків зробив БМП, а фюрер таки вліз до Башира і не знає як вибратись. Зараз у кремлівських мрійників у військових питаннях стан Василя Івановича Чапаєва - Чапай думает ! Як проскочити в дамки
08.02.2022 01:17 Відповісти
08.02.2022 01:17 Відповісти
Главное, шоб теперь нарик не вздумал ленточку на открытии моста перерезать - с его, ****, станется - могут всё похерить оп.
08.02.2022 03:47 Відповісти
08.02.2022 03:47 Відповісти
Для того, щоб відстояти і зберегти Україну потрібно мати яйця, а не пісюна і то для гри на роялі...
08.02.2022 05:41 Відповісти
08.02.2022 05:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 