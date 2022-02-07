НАТО створило повітряний міст для постачання зброї до України, – The Wall Street Journal

Країни НАТО встановили повітряний міст для переправляння озброєння та боєприпасів в Україну. Альянс таким чином хоче стримати можливе вторгнення військ РФ.

Як інформує газета The Wall Street Journal.

Також повідомляється, що Америка може поставити Україні гелікоптери виробництва Росії. Їх раніше використала армія Афганістану.

За словами офіційного представника США, Україні різко не вистачає боєприпасів. Декілька складів боєприпасів в Україні знищено внаслідок інцидентів, до яких може бути причетна Росія.

Єдиний в Україні завод з виробництва боєприпасів знаходиться в Луганську, який контролюють бойовики збройного угруповання "ЛНР", що підтримуються Кремлем, зазначає видання.

У статті також акцентується увага на тому, що до створення повітряного коридору зброю Україні постачали з країн НАТО лише США та Туреччина, які "готові були ризикувати гнівом Москви".

За даними WSJ, разом зі США Києву допомагають Великобританія та балтійські країни. Польща та Чехія планують розпочати такі поставки найближчим часом.

Також зазначається, що українських військових уже навчають інструктори із США, Великої Британії, Канади, Польщі.