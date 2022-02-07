УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7988 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 219 12

МОЗ скоротило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із коронавірусом з 10 до 5 днів

МОЗ скоротило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із коронавірусом з 10 до 5 днів

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до 722 наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Змінами скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У найближчі 2 тижні очікуємо до 60 тисяч захворілих на COVID-19 на добу, - Ляшко

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати.

Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їхньої появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Також читайте: За добу в Україні зафіксовано 23 378 нових випадків захворювання на коронавірус. 115 осіб померло, 5 024 - одужало, - МОЗ

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також змінами до наказу пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.

МОЗ (5425) лікування (611) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ну просто "обалдеть"! По статистике, течение болезни ОРВИ и т.п. длится, как минимум 7-10 дней. А такой "страшный вирус - 5 дней! Что, эти твари ещё придумают?! Сочиняют "на ходу"! Вот что значит, когда чиновники от медицины, не имеют должного образования и практики!!!😠
показати весь коментар
07.02.2022 15:42 Відповісти
+6
под дерьмака подогнали чтобы народ не гавкал
показати весь коментар
07.02.2022 15:35 Відповісти
+4
Просто зменшують навантаження на бюджет, бо перших 5 календарних днів лікарняного сплачує підприємство, а далі - соцстрах. Не будуть давать лікарняний більше 5 днів
показати весь коментар
07.02.2022 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
под дерьмака подогнали чтобы народ не гавкал
показати весь коментар
07.02.2022 15:35 Відповісти
Так ось чому Єрмак так швидко одужав!
показати весь коментар
07.02.2022 15:37 Відповісти
Ердоган теж уже пішов на "поправку".
показати весь коментар
07.02.2022 15:38 Відповісти
Ну просто "обалдеть"! По статистике, течение болезни ОРВИ и т.п. длится, как минимум 7-10 дней. А такой "страшный вирус - 5 дней! Что, эти твари ещё придумают?! Сочиняют "на ходу"! Вот что значит, когда чиновники от медицины, не имеют должного образования и практики!!!😠
показати весь коментар
07.02.2022 15:42 Відповісти
Ага - "науКівці"! Просто в лікарнях нема куди надовго класти! У Чернігові (дочка тільки що телефонувала) уже звичайні тести роблять по 3-4 дні!
показати весь коментар
07.02.2022 15:51 Відповісти
До дверей больницы, поджопник разворот и до дому до хаты.
показати весь коментар
07.02.2022 15:55 Відповісти
Це означає,що в лікарнях від ковід вмирає більше людей,чим ті що лікуються вдома.По перше більша половина лікарів це тупі ублюдки з купленими дипломами і це треба визнавати,а по друге тяжких хвориих ми як не мали чим лікувати,так і не маємо.Ганьба.
показати весь коментар
07.02.2022 16:30 Відповісти
І так вмирають в лікарнях лише не вакциновані . Оскільки вакцини є багато і різної , то я б не робив з цього проблеми . Вакциновані хворіють легко і вдома .
показати весь коментар
07.02.2022 18:53 Відповісти
Просто зменшують навантаження на бюджет, бо перших 5 календарних днів лікарняного сплачує підприємство, а далі - соцстрах. Не будуть давать лікарняний більше 5 днів
показати весь коментар
07.02.2022 17:43 Відповісти
Краще збільшити виплати вакцинованим , а не розбазарювати гроші не зрозуміло на що .
показати весь коментар
07.02.2022 18:54 Відповісти
Не гундите, граждане. Просто коновалы из Минздрава пришли к заключению, что с помощью очередных протоколов ВОЗ и новых экспериментальных снадобий они значительно быстрее справятся с задачей по уменьшению численности населения.
показати весь коментар
08.02.2022 06:46 Відповісти
Т.е. этим они фактически приравняли ковид к ОРВИ
показати весь коментар
08.02.2022 07:31 Відповісти
 
 