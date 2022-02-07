МОЗ скоротило тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із коронавірусом з 10 до 5 днів

Міністерство охорони здоров’я внесло зміни до 722 наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)". Змінами скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР.

Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати.

Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їхньої появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також змінами до наказу пріоритезували зусилля з відстеження контактів випадків COVID-19. В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім'ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, як-от лікарні та установи довготривалого догляду.

Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.