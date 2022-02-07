Кошмарячи бізнес, влада погіршує інвестиційний клімат і залишає бюджет без грошей, – депутат Ніколаєнко

Тиск, який влада чинить на великий і малий бізнес в Україні, призведе до того, що Україна втратить свою інвестиційну привабливість, а у бюджеті не залишиться грошей на соціальні виплати.

Про це заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко, коментуючи обшуки, які влада влаштувала на "Арселор Мітал Кривий ріг" та на підприємствах "Метінвест".

"У БЕБ, Бюро економічної безпеки, працюють люди, які не вміють нічого іншого, ніж кошмарити бізнес. І проблема в тому, що якщо в країні не буде працюючого бізнесу - то не буде пенсій, не буде зарплат вчителям, всього іншого", - пояснив Ніколаєнко у ефірі телеканалу "Україна 24".

Нардеп підкреслив: для того, щоб бізнес розвивався, повинен бути правильний клімат і повинні йти інвестиції. Проте все, що робить влада протягом 2,5 років – це погіршує інвестиційний клімат.

"Ми втрачаємо позиції в усіх міжнародних рейтингах. І коли будь-який іноземний або український бізнесмен захоче вкласти в перспективну тему, то він прийде до свого банку – в Німеччині чи в Великобританії, а йому не дадуть кредит. Тому що вони оцінять ризики і виставлять шалену вартість капіталу – через податкову реформу Гетьманцева, через дурні його висловлювання, та через обіцянки влади, які не виконуються. Це все спотворює сприйняття держави. І як результат – ніхто не вкладає і пропадають робочі місця", - резюмував Ніколаєнко.

Як відомо, на початку року прокуратура заблокувала рахунки "Арселор Мітал Кривий Ріг", на вимогу податкової служби, яка нарахувала йому заднім числом мільярдні борги. Компанія звернулася до суду, і він підтвердив неправомірність вимог податкової.

Проте через за місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі, за тими самими вимогами податкової служби, і частково заблокували роботу підприємств – попри те, що за даними самої податкової, у компанії не має жодних боргів зі сплати податків.

Своєю чергою ексгенпрокурор України Святослав Піскун повідомив, що обшуки проводилися зі значними порушеннями законодавства, що свідчить про зловживання владою з боку силовиків.