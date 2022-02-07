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Новини
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Кошмарячи бізнес, влада погіршує інвестиційний клімат і залишає бюджет без грошей, – депутат Ніколаєнко

Кошмарячи бізнес, влада погіршує інвестиційний клімат і залишає бюджет без грошей, – депутат Ніколаєнко

Тиск, який влада чинить на великий і малий бізнес в Україні, призведе до того, що Україна втратить свою інвестиційну привабливість, а у бюджеті не залишиться грошей на соціальні виплати.

 Про це заявив народний депутат Андрій Ніколаєнко, коментуючи обшуки, які влада влаштувала на "Арселор Мітал Кривий ріг" та на підприємствах "Метінвест".

"У БЕБ, Бюро економічної безпеки, працюють люди, які не вміють нічого іншого, ніж кошмарити бізнес. І проблема в тому, що якщо в країні не буде працюючого бізнесу - то не буде пенсій, не буде зарплат вчителям, всього іншого", - пояснив Ніколаєнко у ефірі телеканалу "Україна 24".

Нардеп підкреслив: для того, щоб бізнес розвивався, повинен бути правильний клімат і повинні йти інвестиції. Проте все, що робить влада протягом 2,5 років – це погіршує інвестиційний клімат.

"Ми втрачаємо позиції в усіх міжнародних рейтингах. І коли будь-який іноземний або український бізнесмен захоче вкласти в перспективну тему, то він прийде до свого банку – в Німеччині чи в Великобританії, а йому не дадуть кредит. Тому що вони оцінять ризики і виставлять шалену вартість капіталу – через податкову реформу Гетьманцева, через дурні його висловлювання, та через обіцянки влади, які не виконуються. Це все спотворює сприйняття держави. І як результат – ніхто не вкладає і пропадають робочі місця", - резюмував Ніколаєнко.

Як відомо, на початку року прокуратура заблокувала рахунки "Арселор Мітал Кривий Ріг", на вимогу податкової служби, яка нарахувала йому заднім числом мільярдні борги. Компанія звернулася до суду, і він підтвердив неправомірність вимог податкової.

Проте через за місяць представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи Метінвест у Кривому Розі, за тими самими вимогами податкової служби, і частково заблокували роботу підприємств – попри те, що за даними самої податкової, у компанії не має жодних боргів зі сплати податків.

Своєю чергою ексгенпрокурор України Святослав Піскун повідомив, що обшуки проводилися зі значними порушеннями законодавства, що свідчить про зловживання владою з боку силовиків.

Автор: 

бізнес (2030) Метінвест (966) Бюро економічної безпеки (664)


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Топ коментарі
+4
Ничего удивительного когда главный экономист это Гетьманцев, чувак который фапает на Шария.
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07.02.2022 16:06 Відповісти
+3
ЗЕбилы сэр. Ни чего удивительного. Тупорылые второгодники дорвались до власти
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07.02.2022 15:51 Відповісти
+2
"За шо?"

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07.02.2022 15:46 Відповісти
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Та нічьо,для влади важна свої кишені набити...
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07.02.2022 15:45 Відповісти
"За шо?"

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07.02.2022 15:46 Відповісти
За ДОНБАС !!!
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07.02.2022 16:02 Відповісти
ЗЕбилы сэр. Ни чего удивительного. Тупорылые второгодники дорвались до власти
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07.02.2022 15:51 Відповісти
Чи не час ЗЕко-Манді і її "проффессорам" від юриспруденції та економіки .... познайомитися з Конституцією та чинними Законами України?
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07.02.2022 16:18 Відповісти
Какие инвестиции, когда все лакомывые куски у олигархов, а они не пускают иноземцев конкурентов. Так званые инвестиции это офшорные деньги через зарубежные фирмы с украинскими бенефициарами.
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07.02.2022 15:53 Відповісти
А у кого должны быть лакомые кусочки?
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07.02.2022 16:07 Відповісти
Чтобы нормальный инвестор пришел в эту страну, он должен видеть порядок, адекватную возможность защитить свои права в государственных органах, судах, правоохранительных структурах. а у нас все это ведомства, где только и ждут с кого-то сбрить
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08.02.2022 01:02 Відповісти
Ахметова и Новинского Жалко.. Плачу.. Уйдут ведь! Нищими станут...
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07.02.2022 16:05 Відповісти
Ты Коломойшу упыря "пожалей".....хозяин твой.
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07.02.2022 16:09 Відповісти
Ничего удивительного когда главный экономист это Гетьманцев, чувак который фапает на Шария.
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07.02.2022 16:06 Відповісти
Набирают черную кассу под выборы. И склоняют к лояльности.
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07.02.2022 16:08 Відповісти
У нас бізнесмени також сильно хитрожопі.
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07.02.2022 16:13 Відповісти
Повезло тебе с честными чиновниками и власть заботящейся о народе!.....Зелеблевотный ты тролль.
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07.02.2022 16:19 Відповісти
У Чернівцях під офісом партії "Слуга народу" скандували "Банду геть"

https://www.facebook.com/vasyl.maksymiuk.1/videos/617046642709210/?t=25
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07.02.2022 16:18 Відповісти
Скандувати можна багато чого! Скільки раз при кожній владі це скандують і що?
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07.02.2022 18:33 Відповісти
Ну с Ахметовым понятно, но они зелено-сопливые экономисты давят весь бизнес и малый и средний включая рядовых граждан, своими поборами. 8 лет назад после "Майдана" мечтал пожить как человек, теперь уже все похер, одна мечта - дожить и увидеть как свой остаток жизни Зе и его вся шарашка досидят в тюрьме. Но наверное это невозможно. Из них никто не сидит.
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07.02.2022 16:32 Відповісти
смотря кого выберем через пару лет, возможно появится команда, которая будет управлять страной в рамках закона
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08.02.2022 00:34 Відповісти
Боюсь друже, что мы уже никого не выберем. Мы будем четвертой страной бывшего союза с диктатурой ( Россия, Белоруссия, Казахстан + Украина)
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08.02.2022 09:20 Відповісти
то скільки привезли заробітчани, якийсь підрахуй підрахував. 15 ярдів баксів за 2021р.
а скільки втратила україна через дії молодих, перспективних, зелених чмошників, даних нема.
попробуєм підрахувати самі.
через те що просрали вчасну закупівлю вугілля та газу, втрата більше 6 млрд баксів.
через недолугі дії влади, закриваються фопи припиняють роботу підприємства, це через ціни на той самий газ та ел. енергію. ще 2-3 млрд збитків. бо податків не буде, зарплат не буде а люди стануть на біржу.
через кошмарення бізнесу вже йде вивід як інвестиційного капіталу, так і вивід грошей резидентами, ще 10-20 млрд.
передача вигідних активів "своїм" а збиткові державі. ще пара ярдів
і того. 20-30 мільярдів в здорову зелену жопппу.
але у нас нема закону, щоб можна було розігнати нах...й цю зеленомойську шоблу.
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07.02.2022 16:45 Відповісти
Наші бізнесмени у 60 відсотках звичайні злодюги,вони нічогісінько не виробляють! Хто краде ліс,хто камінь,хто пісок,глину і т.д. Податків в казну мінімум,все собі в кишеню,ще й права качають! В нас не держава,а збіговисько махінаторів,які один одного обдурюють,сядять в тюрми,навіть вбивають!
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07.02.2022 18:31 Відповісти
73% придурков проголосоваи,так теперь чаво скулите - бараны.
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07.02.2022 18:57 Відповісти
Только с начала года портфельные инвестиции нерезидентов в Украину сократились на 6,2 миллиарда гривен. А с такими качелями даже те, кто рассматривали вариант захода в Украину, будут обходить нас стороной
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07.02.2022 23:17 Відповісти
Зеленский в очередной раз сел в лужу. Суд быстро установит, что обвинения надуманны и произошли всего лишь из-за разночтений Налогового кодекса. При этом проверки бизнеса всевозможными органами растут. Если в 2019 году их было 181 тысяча, то в сложный для экономики "ковидный" 2020-й зафиксировано уже 248 тысяч проверок. А по итогу прошлого года еще больше - 254 тысячи, о чем свидетельствуют https://business.diia.gov.ua/analytics/derzavni-perevirki-biznesu официальные цифры . Особняком здесь стоит налоговая служба, на которую поступает больше всего жалоб со стороны бизнеса.
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07.02.2022 23:32 Відповісти
инвестиции потекут рекой в страну, от иностранных инвесторов отбоя не будет, вспоминаете слова сиплого карлика?
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08.02.2022 00:31 Відповісти
 
 