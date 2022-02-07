Жодних територіальних поступок, ніякого "прямого діалогу" з "ЛДНР", право народу визначати зовнішньополітичний курс, - Кулеба про "червоні лінії" України на перемовинах щодо Донбасу

Нині в Україні розпочався ще один тиждень "інтенсивної дипломатії". Сьогодні Україну відвідують чотири міністри закордонних справ: Олександр Шалленберг (Австрія), Іван Корчок (Словаччина), Ян Липовський (Чехія) і Анналена Бербок (Німеччина).

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

Він також нагадав, що завтра Київ із офіційним візитом відвідає президент Франції Емманюель Макрон, який зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми шукаємо дипломатичні рішення, але не будемо перетинати червоні лінії України", - додав Кулеба.

За словами Кулеби, серед "червоних ліній" для України:

- жодних поступок щодо суверенітету, територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України;

- ніякого "прямого діалогу" з російськими окупаційними адміністраціями в Донецьку та Луганську;

- тільки народ України має право визначати зовнішньополітичний курс країни.

Читайте також: Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України. ВІДЕО+ФОТО