Жодних територіальних поступок, ніякого "прямого діалогу" з "ЛДНР", право народу визначати зовнішньополітичний курс, - Кулеба про "червоні лінії" України на перемовинах щодо Донбасу
Нині в Україні розпочався ще один тиждень "інтенсивної дипломатії". Сьогодні Україну відвідують чотири міністри закордонних справ: Олександр Шалленберг (Австрія), Іван Корчок (Словаччина), Ян Липовський (Чехія) і Анналена Бербок (Німеччина).
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
Він також нагадав, що завтра Київ із офіційним візитом відвідає президент Франції Емманюель Макрон, який зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми шукаємо дипломатичні рішення, але не будемо перетинати червоні лінії України", - додав Кулеба.
За словами Кулеби, серед "червоних ліній" для України:
- жодних поступок щодо суверенітету, територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України;
- ніякого "прямого діалогу" з російськими окупаційними адміністраціями в Донецьку та Луганську;
- тільки народ України має право визначати зовнішньополітичний курс країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю, що нинішній тривожний час - зобов'язує!
Російські офіцери вимагають, щоб Путін пішов у відставку. -
«Війна вирішить завдання утримати владу та зберегти награбоване»
У нагнітанні обстановки навколо України відповідальні, зокрема, і російські політичні еліти, які таким чином хочуть утримати владу і «зберегти награбовані у народу багатства», вважає Загальноросійські офіцерські збори. Звернення, підписане головою організації генерал-полковником Леонідом Івашовим, опубліковане на сайті зборів.
«Від президента РФ, ми офіцери Росії, вимагаємо відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу, створити умови для реалізації на практиці статті 3 Конституції РФ (у ній, серед іншого, йдеться про те, що ніхто не може узурпувати владу) і піти у відставку, - йдеться у відкритому листі. - Звертаємось до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадянам Росії з рекомендацією виявити пильність, організованість, підтримати вимоги Ради Загальноросійських офіцерських зборів, активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили».
https://newsland.com/user/4297807604/content/rossiiskie-ofitsery-trebuiut-chtoby-putin-ushel-v-otstavku/7548950
За оцінкою членів зборів, хоч зовнішні загрози є, але вони не критичні і не загрожують існуванню державності та життєво важливим інтересам.
«Тому ситуація, що нагнітається навколо України, носить, насамперед, штучний, корисливий характер для якихось внутрішніх сил, РФ у тому числі. Внаслідок розвалу СРСР, у якому вирішальну участь взяла Росія (Єльцин), Україна стала незалежною державою, членом ООН, і відповідно до статті 51 статуту ООН має право на індивідуальну та колективну оборону», - зазначає Івашов.
Беда в том, что внешней политикой занимается не МИД, а Ермак.
у Кулебы вообще никакого выбора нет.
Кулеба - для ритуальных церемониальных протоколов,
а внешней политикой занимается Ермак.
иначе вечное болото
Или я, что то пропустил?
Это англосаксонские нации кловану таких киздюлей навесили, что и думать забыл клован в Пекин шляться, чтобы в кулуарах на открытии Олимпиады Царю российскому акт о капитуляции Украины подписать.
И сидит клован (точнее, Дерьмак) в Украине, как цуцык под замком.
_З так званими ЛДНР! Кто заголовок писал? В прямой речи Кулебы - оккупационные администрации расии! - и это совершенно точно сформулировано!
Дивуюсь ЗНАТОКАМ, що надивилися і наслухалися в укрТВ та на сайтах "великих" експертів та журналістів-критиканів! Хацапетівка, Мелітополь та Жмеринка безапеляційно судять про те, що робиться у тиші та важких переговорах! Байку Крилова про чоботаря і художника пам'ятаєте-"суди не вище чобота"? СУДІТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ!
Порошенко був і мініндел і президентом-і що? Антон: "Звичайно, Куліба говорити правильні речі, а як воно буде насправді-невідомо, бо, на жаль, не Кулеба вирішує основні питання, а завгосп і кривляка, якого завгосп водитиме за вухо під наглядом своїх шефів з КДБ". Розуйте очі, Антон-"кривляка, КДБ"? Ви бачили колись стільки літаків зі зброєю та черги Глав та Мініндел країн Заходу до Києва, гроші від МВФ та таку підтримку цивіліз. світу? Чи це КДБ організував? До вашого відома, Антон-Мініндел і Міноборони підпорядковані Президенту (який "кривляка і зелена шмаркля") і виконують ЙОГО рішення. До речі, Захід дуже поважає Зеленського та Кулебу-.інакше б не розмовляв, як із Лукашенком.... А Єрмаку дайте спокій . Був би дуже Вам усім вдячний, якби ви всі хоча б не заважали .... Але, боюся, Україна знову залізе в багно- з такими знавцями ...
Представительство КНР в Европейском союзе сообщило, что расширение НАТО не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Таким образом Китай выступил против расширения НАТО." - МК
В Китае "стабильности" уделяется ОЧЕНЬ большое внимание.
Именно ради "стабильности" один из 100 человек в Китае - силовик.
Кормить такую ораву паразитов крайне накладно, поэтому туристов из Китая не будет - нет денег у населения, все ушло на поддержание "стабильности", то есть на прокорм силовиков.
На politforume вчера радостно сообщили, что число силовиков в РФ сравнялось с числом военнослужащих вооруженных сил.
И это не считая кадыровцев, и, возможно, не считая казачков ихних, ряженых.
Никак не пойму я: это уже стабилизец или пока еще нет?