"COVID-тисячу" на ліки дозволять витрачати особам з інвалідністю I та ІІ груп, - Шмигаль

Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми "єПідтримка".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.

"Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

Загалом у межах програми "єПідтримка" українцям перераховано 7,8 млрд грн.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

