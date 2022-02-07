"COVID-тисячу" на ліки дозволять витрачати особам з інвалідністю I та ІІ груп, - Шмигаль
Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми "єПідтримка".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.
"Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.
Загалом у межах програми "єПідтримка" українцям перераховано 7,8 млрд грн.
Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.
