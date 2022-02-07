УКР
"COVID-тисячу" на ліки дозволять витрачати особам з інвалідністю I та ІІ груп, - Шмигаль

Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми "єПідтримка".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.

"Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги", - йдеться в повідомленні.

Загалом у межах програми "єПідтримка" українцям перераховано 7,8 млрд грн.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

Как вы достали со своей тысячей! Засуньте себе ее в ж..у.
07.02.2022 16:10 Відповісти
Я б перечислив нашим військовим !!!
07.02.2022 16:11 Відповісти
Також найближчим часом з'явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги" Кому интересно разрешат, опять людей на сорта поделят? Oдна нога есть- можешь заплатить коммуналку, две ноги есть- только книжки или в кино.... Откровенный дебилизм....
07.02.2022 16:12 Відповісти
Скоро введуть дозвіл витрачати ковід-тисячу на книги при наявності атестата базової середньої освіти в додатку Дія.
07.02.2022 16:19 Відповісти
.зебіли , поясніть , чому у людей яким виповнилось 60 років , превілеїв купувати ліки більше ніж , наприклад - у тих кому лише 59 . ?? 59 літні що , хворіють менше ніж 60 літні ?? .
07.02.2022 16:25 Відповісти
 
 