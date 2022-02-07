УКР
Коронавірус і карантин
551

Питання про СOVID-вакцинацію дітей від 5 до 12 років наразі не розглядається, - Кузін

Питання про СOVID-вакцинацію дітей від 5 до 12 років наразі не розглядається, - Кузін

У Міністерстві охорони здоров'я поки не планують вводити вакцинацію від коронавірусу для дітей від 5 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

"Ми офіційно рекомендуємо вакцинувати дітей від 12 років. Раніше ця норма поширювалася лише на випадки, коли дитина мала певні супутні хвороби, але зараз будь-яка родина може щепити дитину за власним бажанням. Питання про вакцинацію дітей від 5 до 12 років наразі не розглядається, ми плануємо адресувати його Національній технічній групі експертів із питань імунопрофілактики (НТГЕІ) у II кварталі 2022 року. Сьогодні у світі ще замало інформації щодо особливостей вакцинації цієї вікової групи. Це соціальна неактивна категорія, тобто ризиків інфікуватись у них набагато менше, ніж у підлітків, які відвідують школу або професійний навчальний заклад", - розповіли в МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Показник госпіталізацій становить менше ніж 10% завдяки вакцинації, - Ляшко

"Сьогодні офіційна позиція ВООЗ і ЮНІСЕФ полягає в тому, що вакцинація дітей 5–12 років не повинна бути обов’язковою", - наголосив Кузін.

Автор: 

вакцина (4419) діти (5323) МОЗ (5425) Кузін Ігор (316)
Для ковидовых поклонников,нет ничего святого,уже и до деток добрались!
показати весь коментар
07.02.2022 16:43 Відповісти
Неучи
показати весь коментар
07.02.2022 19:47 Відповісти
вот только попробуйте сунуться к детям!
показати весь коментар
07.02.2022 22:30 Відповісти
 
 