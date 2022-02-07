Ми не готові обговорювати з РФ базові принципи, на яких побудована архітектура безпеки Європи, - глава МЗС Словаччини Корчок
Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявив, що Європа готова говорити з РФ, але не про базові засади, на яких побудована архітектура безпеки Європи.
Про це він сказав на пресбрифінгу в понеділок за підсумками візиту до Станиці Луганської, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дозвольте мені повторити: ми готові говорити з Росією, ми це робимо, ми готові говорити про все, але ми не готові обговорювати базові принципи, на яких побудована архітектура безпеки Європи", - сказав Корчок.
Міністр також звернув увагу на те, що передав від Словаччини фінансування для пункту швидкої медичної допомоги, де надають допомогу людям, які перетинають контрольно-пропускні пункти.
Корчок також висловив сподівання, що й інші контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування працюватимуть.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль