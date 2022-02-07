Таксі, манікюр на дому, здавання житла в оренду та ремонти: "Слуги народу" пропонують оподаткувати різні види підробітку
Зміни до Податкового кодексу передбачають, що українці сплачуватимуть податки з ряду підробітків. Послуги можна буде надавати лише за умови використання касових апаратів.
Про це йдеться в публікації "Економічної правди", повідомляє Цензор.НЕТ. Журналістам вдалося ознайомитися з текстом змін до Податкового кодексу. Автором проєкту є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики "слуга народу" Данило Гетманцев. Мета змін - заохотити українців працювати легально.
"Законопроєкт пропонує скасувати ЄСВ та військовий збір, натомість встановити збільшений ПДФО. Його розмір у перший рік дії реформи встановлять на рівні 30% з поступовим зниженням до 25% – на 1% упродовж п'яти років", - пише "Економічна правда".
Зміни також передбачають, що всі операції з підробітку проходитимуть через касовий апарат.
Пропонується оподаткувати такі підробітки:
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таксі;
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здавання житла в оренду;
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робота дресирувальником собак;
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тамадою на весіллях;
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ландшафтним дизайнером;
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фотографом;
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художником;
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нянею;
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домашнею прислугою;
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перукарем на дому;
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ремонтні роботи;
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манікюр та педикіюр на дому;
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послуги психотерапевтів;
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астрологічна та спіритична діяльність.
За розрахунками експертів Інституту соціально-економічної трансформації, у 2020 році через схеми з ухилення від оподаткування при виплаті зарплат бюджет втратив понад 140 млрд грн.
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Коли порівнюєте з Європой, то не забувайте що там люди можуть зарплатню витрачати і на аренду житла і на продукти і на одяг і на ліки і ще щось залишається. Як що у народа у голові є таке повір я що красти у владі це норма, то гарно не будемо дійсно жити доки не поборемо комуняцькі поір я про те що красти це норма.
Вы серьёзно? 😳😳😳
Поднимать зарплаты и пенсии чиновникам и вытряхивать последние копейки из обнищавшего народа - это и есть "покращення"?
Ще за часів Азарова ходили жіноньки по приватним об,явам до перукарів і манікюрниць, робили зобі зачіски і манікюр, а потім виймали свої "ксіви" налогові та пальці веєром розпускали!
Але жіночки наші українськи виставляли цих клуш на вулицю і на цьому все і закінчувалось...
А закінчувалось тому що офіційно перукарки і манікюрниці ніде не працевлаштовані і виписати їм "штрафи" працівники податковой немають куди...
Цей дурень Гетманцев розраховує на добровільну реєстрацію всіх перечислених "видів робіт" ФОПами, а кому воно потрібно наповнювати бюджет, коли грабіжники при владі грабують бюджет вагонами грошей?
Не даремно ж є прислів,я: "коли ти не платиш податки - десь плаче дитина українського чиновника якому не вистачає на "Бентлі" і дозу кокса"...
Дусай... тє
Где теперь этот горбатый ?Вдохновитель и организатор наших бед!
Во исполнение https://docs.cntd.ru/document/765706605 постановления Совета Министров СССР от 15 мая 1986 года N 575 Совет Министров постановляет:
а) усилить борьбу с хищениями социалистической собственности, взяточничеством, спекуляцией и другими корыстными преступлениями, являющимися источниками нетрудовых доходов.
Толку от него не видно.
Нехай платять, сцуки.
Было бы сподручней ввести налог на слуг народа - тоже вид самозанятости.
Налог на общественные туалеты vectigal urinae - дословно «мочевой налог») был введен римским императором ВЕСПАСИАНОМ
Туалетным налогом
облагалось содержание и посещение общественных уборных, которые римские граждане использовали не только для отправления естественных надобностей, но и для общения.
Необходимость как можно быстрее пополнить казну государства после только что закончившейся гражданской войны .
К стати , отмененный Яблуковичем в 2012 году.
Золотое д н о
для организаторов этой аферы !
Бегом!!!!! А то не успеете...................
Как переголосовать?
Как переизбрать это чмо на законных основаниях?