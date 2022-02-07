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Таксі, манікюр на дому, здавання житла в оренду та ремонти: "Слуги народу" пропонують оподаткувати різні види підробітку

Таксі, манікюр на дому, здавання житла в оренду та ремонти:

Зміни до Податкового кодексу передбачають, що українці сплачуватимуть податки з ряду підробітків. Послуги можна буде надавати лише за умови використання касових апаратів.

Про це йдеться в публікації "Економічної правди", повідомляє Цензор.НЕТ. Журналістам вдалося ознайомитися з текстом змін до Податкового кодексу. Автором проєкту є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики "слуга народу" Данило Гетманцев. Мета змін - заохотити українців працювати легально.

"Законопроєкт пропонує скасувати ЄСВ та військовий збір, натомість встановити збільшений ПДФО. Його розмір у перший рік дії реформи встановлять на рівні 30% з поступовим зниженням до 25% – на 1% упродовж п'яти років", - пише "Економічна правда".

Зміни також передбачають, що всі операції з підробітку проходитимуть через касовий апарат.

Читайте: Марченко про боротьбу з "зарплатними" ФОПами: "Я б їх не чіпав"

Пропонується оподаткувати такі підробітки:

  • таксі;

  • здавання житла в оренду;

  • робота дресирувальником собак;

  • тамадою на весіллях;

  • ландшафтним дизайнером;

  • фотографом;

  • художником;

  • нянею;

  • домашнею прислугою;

  • перукарем на дому;

  • ремонтні роботи;

  • манікюр та педикіюр на дому;

  • послуги психотерапевтів;

  • астрологічна та спіритична діяльність.

За розрахунками експертів Інституту соціально-економічної трансформації, у 2020 році через схеми з ухилення від оподаткування при виплаті зарплат бюджет втратив понад 140 млрд грн.

Також читайте: Гетманцев про вимоги ФОПів: Так не може працювати жоден бізнес у жодній державі

Автор: 

законопроєкт (3633) податки (3908) Податковий кодекс (428) Гетманцев Данило (916)


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Топ коментарі
+66
ахереть. приходит к тебе мастер плитку ложить, сделал дело - а ты ему: а где, михась, твой кассовый аппарат?! ты знаешь, что из-за таких как ты, в бюджет 140 миллиардов не дошло? ну что, сделаешь скидочку или будем по закону?
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07.02.2022 16:41 Відповісти
+62
Узнаю гений Гетьманцева. Чувак делает всё чтобы убить какую-либо экономическую деятельность в Украине.
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07.02.2022 16:41 Відповісти
+48
Ббббееееее. Хужышнибудит. Бееееееее.. зеленский красавчик. Бееееее... Борыги апшоры.. бееее
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07.02.2022 16:40 Відповісти
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А за користування гравітаційною постійною ще не додумалися оподатковувати, малорозумні!
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07.02.2022 18:22 Відповісти
а если я на машине жены свечи поменяю - это будет облагаться налогом??))))))))))))
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07.02.2022 18:26 Відповісти
скоро і подружній секас обкладуть податком ,що б веселіше було з 95 кварталом)
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07.02.2022 19:52 Відповісти
И жена к тебе с кассовым аппаратом за подарками будет приходить.
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07.02.2022 20:38 Відповісти
ох чую мы вас слуг народа скоро на вилы наденем вместе с вашими **********.. СУКИ когда же вы нажретесь! Вы бы уже на то что мы дышим ввелиналог.. че у ж там. мелочиться!
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07.02.2022 18:40 Відповісти
Ми всі кричали що хочемо в Європу,а чому податки не хочемо платити як в Європі,жити не хочемо по європейським законах,щось тут не те з психікою,як кажуть:або труси надінь,або хрестик зніми!
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07.02.2022 18:43 Відповісти
Можє тому шо вся державна "челядь" - чиновники, судді, прокурори, діячи наглядових рад, керівники держпідприємств, депутати Ради вже давно живуть на зарплати які і в Европі нікому не снилися, а пересічному народу пропонують "затягти паски" та заплатит в "держгодівницю обраним" ще більше?
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07.02.2022 19:31 Відповісти
Як що клоуни занижають споживацьку корзину продуктів і роблять вигляд що це норма вижити на 400 грн, то про які податки з авторемонту чи з салону можно казати.
Коли порівнюєте з Європой, то не забувайте що там люди можуть зарплатню витрачати і на аренду житла і на продукти і на одяг і на ліки і ще щось залишається. Як що у народа у голові є таке повір я що красти у владі це норма, то гарно не будемо дійсно жити доки не поборемо комуняцькі поір я про те що красти це норма.
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07.02.2022 19:39 Відповісти
давайте я спробую Вам пояснити. В Україні з кожним роком росте чисельність осіб які утримуються за рахунок бюджетів, всім їм треба забезпечити комьютер кабінет опалення в кабінеті, багатьом авто, водія, є ще й з охороною і т.д. При цьому 60% з них ще й підкрадають на своїх посадах, всі до єдиного лісника продають втемну ліс, поліцейські, прокурори живуть на хабарі, судді отримують 60-500 тис.грн. на місяць, прокурори від 30 до 70 тис. грн. так само отримує керівництво поліції, у всіх у них оплачувані відпустки кабінети, авто і т.д. Далі мери міст і депутати - всі завели свої фірми у закупівлі, голосують за "відкати" або "вирішують питання", Всі вони присосалися до всіх бюджетних потоків, видумують кримінальні схеми і т.д... Все це постійно викривається "Бігусами" "схемами" "Наші гроші" і т.д. і т.п..... народ на це дивиться і не бажає наповнювати бюджет бо звідти крадуть під 80%, а правоохоронна система мертва і не притягує викритих корупціонерів до відповідальності, от і не бажає народ наповнювати той бюджет, бо то як друшляком воду черпати... скільки ти туди не збери всеодно все вкрадуть....
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08.02.2022 14:14 Відповісти
Згоден на всі 1000%,але вони ж кричать,що чесні і непорочні,от що саме страшне всі один одному брешуть!
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11.02.2022 15:36 Відповісти
Зелена шобла вже стоїть на колінах і благає їх розігнати і пересаджати. Народ щось чекає.
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07.02.2022 18:47 Відповісти
Последнее хотят у народа забрать!..ЗЕленожопые ублюдки!!!!!!!!!!!!
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07.02.2022 18:56 Відповісти
Тамада, фотограф... узнается рука мастера. Клоуны решили со "своих" драть три шкуры - аплодирую стоя!😁😁
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07.02.2022 18:59 Відповісти
"Цель перемен - поощрить украинцев работать легально."
Вы серьёзно? 😳😳😳
Поднимать зарплаты и пенсии чиновникам и вытряхивать последние копейки из обнищавшего народа - это и есть "покращення"?
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07.02.2022 19:15 Відповісти
Хлопці,та все це вже було!
Ще за часів Азарова ходили жіноньки по приватним об,явам до перукарів і манікюрниць, робили зобі зачіски і манікюр, а потім виймали свої "ксіви" налогові та пальці веєром розпускали!
Але жіночки наші українськи виставляли цих клуш на вулицю і на цьому все і закінчувалось...
А закінчувалось тому що офіційно перукарки і манікюрниці ніде не працевлаштовані і виписати їм "штрафи" працівники податковой немають куди...
Цей дурень Гетманцев розраховує на добровільну реєстрацію всіх перечислених "видів робіт" ФОПами, а кому воно потрібно наповнювати бюджет, коли грабіжники при владі грабують бюджет вагонами грошей?
Не даремно ж є прислів,я: "коли ти не платиш податки - десь плаче дитина українського чиновника якому не вистачає на "Бентлі" і дозу кокса"...
Дусай... тє
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07.02.2022 19:26 Відповісти
Таксі, манікюр на дому, здавання житла в оренду та ремонти: "Слуги народу" пропонують оподаткувати різні види підробітку Джерело:

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07.02.2022 19:32 Відповісти
За сдачу жилья в аренду налог давно предусмотрен-18 процентов плюс1,5 военный сбор!Но ,чтобы за это платить 30процентов-это уже слишком!
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07.02.2022 19:35 Відповісти
Супер))) хто там за слуг наголосував..
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07.02.2022 19:41 Відповісти
Так вот таксисты с парикмахерами и голосовали
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07.02.2022 21:29 Відповісти
ПлагиГад Гетманцева было уже и чем закончилось .
Где теперь этот горбатый ?Вдохновитель и организатор наших бед!
Во исполнение https://docs.cntd.ru/document/765706605 постановления Совета Министров СССР от 15 мая 1986 года N 575 Совет Министров постановляет:
а) усилить борьбу с хищениями социалистической собственности, взяточничеством, спекуляцией и другими корыстными преступлениями, являющимися источниками нетрудовых доходов.
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07.02.2022 21:50 Відповісти
А может, уменьщить расходы на госаппарат ?
Толку от него не видно.
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07.02.2022 19:41 Відповісти
Ни в коем случае,Зебідло,должно на своей шкуре почуствовать всю *прелесть*Шмаркли и его команди.
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07.02.2022 20:36 Відповісти
Горбачев выставил на продажу виллу в Германии - СМИ
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07.02.2022 21:53 Відповісти
Эти суки народа, на какую подлянку только не идут, ради своей наживы. Может вы ещё придумаете драть налоги, за то, что дышим этим воздухом, что по земле ходим топчем её, да и вообще, за нашу жизнь, тоже надо вам платить?
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07.02.2022 19:42 Відповісти
Нехай ще і "печеньки" що їм у ВР заносять оподаткують але то вони не признають бо доведеться в закон вписати пункт про політичну проституцію.
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07.02.2022 19:44 Відповісти
ги ги знайшли олыгархів для своїх зарплат
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07.02.2022 19:51 Відповісти
А мне нравиться. Пускай платят.
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07.02.2022 19:52 Відповісти
Судячи з переліку - це і є головний зелохторат Янелоха.

Нехай платять, сцуки.
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07.02.2022 20:00 Відповісти
Тепер проститутки,манікюрші,та інша Зешваль стали депутатами,кому не пощастило,то хай платить,це ж їх вибір. Згадую Керч,та крик капітана: Дави їх,блдь.Легше вам буде,зевиборці? Я вас сам та всі мої,здавати буду,щоб на своїй ,опі відчули свій вибір.
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07.02.2022 20:17 Відповісти
С другой стороны, любая политическая сила, пообещающая отменить эту безцеремонную стрижку баранов (на самом деле экономически активных граждан) получит невиданную поддержку бывших сторонников зеленского.
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07.02.2022 20:25 Відповісти
в 1993 году другие членистоногие хотели ввести налог на собак, тогда Плющ (ПредВР) во всеуслышанье произнес - побойтесь бога, налог вводить на собак да еще в год Собаки ? Не ввели!
Было бы сподручней ввести налог на слуг народа - тоже вид самозанятости.
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07.02.2022 20:35 Відповісти
Кстати, зря не ввели. Это сильно уменьшило бы количество бездомных животных. Безответственность сейчас полная
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07.02.2022 21:31 Відповісти
Пусть свой туалет обложит налогом, дебил феерический
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07.02.2022 20:37 Відповісти
Тоже уже не плохо. Было уже..

Налог на общественные туалеты vectigal urinae - дословно «мочевой налог») был введен римским императором ВЕСПАСИАНОМ
Туалетным налогом
облагалось содержание и посещение общественных уборных, которые римские граждане использовали не только для отправления естественных надобностей, но и для общения.

Необходимость как можно быстрее пополнить казну государства после только что закончившейся гражданской войны .
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07.02.2022 22:05 Відповісти
Попи -трудяги знову не платят
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07.02.2022 21:21 Відповісти
На подходе Закон о техническом осмотре АВТО Граждан Украины.
К стати , отмененный Яблуковичем в 2012 году.
Золотое д н о
для организаторов этой аферы !
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07.02.2022 22:00 Відповісти
Гірше старигана Азірова... Це продовження започаткованого ним вбивства й геноциду українців: державні органи не створюють умови підтримки й щазисту пересічних, натомість - обкладають додатковими податями. ПДФО у 30% - це жах!
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07.02.2022 22:00 Відповісти
ЗЕленые, билеты на Ростов продают в 5-й кассе.

Бегом!!!!! А то не успеете...................
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07.02.2022 22:57 Відповісти
Мне стыдно, я голосовал за Зе, нас развели как лохов ...
Как переголосовать?
Как переизбрать это чмо на законных основаниях?
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08.02.2022 00:20 Відповісти
да что уж мелочится? Давайте сразу налог на воздух? Во что значит, когда сроки подгорают, а бюджетные дыры закрывать нечем
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08.02.2022 01:08 Відповісти
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08.02.2022 01:23 Відповісти
Ого. СН своє багатство вирішило по щелчку пальцями. Але мало, грошей не вистачає, тепер починається казка Чіполліно.Грабувати виборців до нитки. Це всім подобається?
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08.02.2022 08:21 Відповісти
Так до пересичных убедительней дойдёт что власть - бандиты и заклятые враги народа.
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08.02.2022 08:24 Відповісти
Зачем нам народу Украины такое правительство которое нас питается заганять не в понятные рамки проще гнать это провительство куда по дальше с такими рамками и вот вам Украина
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08.02.2022 14:33 Відповісти
Пусть сначала видадут всей Украине что положено по земле а не всяким братам та сватам и женам переписуют участки сколько будет это безакония в этой Украине ...
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08.02.2022 14:36 Відповісти
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