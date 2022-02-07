Таксі, манікюр на дому, здавання житла в оренду та ремонти: "Слуги народу" пропонують оподаткувати різні види підробітку

Зміни до Податкового кодексу передбачають, що українці сплачуватимуть податки з ряду підробітків. Послуги можна буде надавати лише за умови використання касових апаратів.

Про це йдеться в публікації "Економічної правди", повідомляє Цензор.НЕТ. Журналістам вдалося ознайомитися з текстом змін до Податкового кодексу. Автором проєкту є голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики "слуга народу" Данило Гетманцев. Мета змін - заохотити українців працювати легально.

"Законопроєкт пропонує скасувати ЄСВ та військовий збір, натомість встановити збільшений ПДФО. Його розмір у перший рік дії реформи встановлять на рівні 30% з поступовим зниженням до 25% – на 1% упродовж п'яти років", - пише "Економічна правда".

Зміни також передбачають, що всі операції з підробітку проходитимуть через касовий апарат.

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Пропонується оподаткувати такі підробітки:

таксі;

здавання житла в оренду;

робота дресирувальником собак;

тамадою на весіллях;

ландшафтним дизайнером;

фотографом;

художником;

нянею;

домашнею прислугою;

перукарем на дому;

ремонтні роботи;

манікюр та педикіюр на дому;

послуги психотерапевтів;

астрологічна та спіритична діяльність.

За розрахунками експертів Інституту соціально-економічної трансформації, у 2020 році через схеми з ухилення від оподаткування при виплаті зарплат бюджет втратив понад 140 млрд грн.

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