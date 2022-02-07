Активна фаза реконструкції злітної полоси аеропорту в Житомирі стартує у травні, - ОДА

У Житомирі визначився переможець тендеру на реконструкцію злітно-посадкової смуги місцевого міжнародного аеропорту імені Сергія Корольова. Ним стала компанія Onur Construction International, яка вже має багатий досвід ремонту та будівництва інфраструктури аеропортів в Україні.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що активні роботи в аеропорту Житомира розпочнуться вже у травні. Договір між підрядником та містом Житомир було підписано сьогодні, 7 лютого.

"Переможець конкурсу, українська компанія з турецькими інвестиціями, має великий досвід будівництва аеропортів, побудувавши злітно-посадкову смугу аеропорту Запоріжжя, термінал D та перон аеропорту Бориспіль та веде роботи з будівництва аеропорту у Дніпрі", - нагадав Бунечко.

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Залишки зимового періоду і початок весни підрядник планує присвятити завершенню проєктних робіт і підготовці техніки до майбутнього будівництва. Безпосередню реконструкцію в рамках програми "Велике будівництво" розпочнуть до кінця травня.

В аеропорту має бути проведена не лише заміна покриття злітно-посадкової смуги, а й оновлені електричні мережі, системи освітлення, радіозв'язку та світлосигнальне обладнання.

Після проведення модернізації аеропорт Житомира зможе обслуговувати близько 700 тисяч пасажирів за рік в обох напрямках.

Загальна вартість робіт становитиме 800 млн гривень, половину яких профінансує місто, друга половина буде виділена з державного бюджету.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках розвитку мережі регіональних аеропортів в Україні планується також будівництво трьох нових повітряних воріт – біля Мукачевого, Маріуполя та Краматорська.

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