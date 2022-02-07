У Черкаській лікарні викрили посадовицю на розкраданні 12 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID

В одній із Черкаських лікарень СБУ викрила масштабне розкрадання держкоштів, призначених для боротьби з COVID-19. Заступниця начальника фінвідділу привласнила 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр СБУ.

За даними слідства, протягом останніх двох років жінка у змові зі спільниками здійснювала оплату неіснуючих послуг та робіт.

Зокрема, посадовиця переказувала гроші на рахунки афілійованих компаній за "проведення будівельних і ремонтних робіт" медичної установи.

Також встановлено численні факти нарахування безпідставних премій, авансів і зарплат.

Як повідомляє СБУ, під виглядом "ковідної" доплати жінка нараховувала суми, які значно перевищували встановлені норми матеріального забезпечення як медикам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці.

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Сама зловмисниця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти.

За висновками експертиз, у такий спосіб фігурантам вдалося привласнити майже 12 млн гривень держкоштів, виділених НСЗУ на боротьбу з COVID-19.

Наразі заступниці керівника фінвідділу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Триває слідство.

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