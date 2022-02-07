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Новини
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У Черкаській лікарні викрили посадовицю на розкраданні 12 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID

У Черкаській лікарні викрили посадовицю на розкраданні 12 млн гривень, виділених на боротьбу з COVID

В одній із Черкаських лікарень СБУ викрила масштабне розкрадання держкоштів, призначених для боротьби з COVID-19. Заступниця начальника фінвідділу привласнила 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресцентр СБУ.

За даними слідства, протягом останніх двох років жінка у змові зі спільниками здійснювала оплату неіснуючих послуг та робіт.

Зокрема, посадовиця переказувала гроші на рахунки афілійованих компаній за "проведення будівельних і ремонтних робіт" медичної установи.

Також встановлено численні факти нарахування безпідставних премій, авансів і зарплат.

Як повідомляє СБУ, під виглядом "ковідної" доплати жінка нараховувала суми, які значно перевищували встановлені норми матеріального забезпечення як медикам, так і особам, які нібито надавали послуги поліклініці.

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Сама зловмисниця мала понад 10 власних банківських карток, куди регулярно надходили привласнені кошти.

За висновками експертиз, у такий спосіб фігурантам вдалося привласнити майже 12 млн гривень держкоштів, виділених НСЗУ на боротьбу з COVID-19.

Наразі заступниці керівника фінвідділу повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Триває слідство.

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СБУ (13048) Черкаси (568) розкрадання (236)


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О, это тоже дело! Не так много, как в министерстве кроят, но тоже ничего
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07.02.2022 16:45 Відповісти
слуга народа, не??
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07.02.2022 16:52 Відповісти
приклад влади повинен підтримувати кожний громадянин)
ЗЛН-ПНХ!
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07.02.2022 17:11 Відповісти
Там ещё есть такая себе лазарева,наручники по ней давно плачут.
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07.02.2022 17:13 Відповісти
Ну,а нач. ФЫН.отдела точнА не в "курсе"былиС!!! И так даллее аж до верхов... В каждой больнице.В каждой!
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07.02.2022 17:22 Відповісти
это та шо с сотрудниками этой больнички блокировали трассу в декабре ..
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07.02.2022 17:28 Відповісти
Я дивуюсь,як ще нам хтось гроші дає?Розтягують на всіх рівнях!От,збудували державу клептоманів!А ще хочемо у війні перемагати. Народ воює,а щурі на всіх владних щабелях тягнуть чуже до комори!
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07.02.2022 17:56 Відповісти
невже на асфальтуванні доріжок?
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07.02.2022 18:45 Відповісти
 
 