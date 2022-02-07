У кожного п'ятого хворого в Україні штам "Омікрон", в усіх інших - "Дельта", - МОЗ

В Україні наразі міксовий сценарій хвилі СOVID-19: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "Дельта", плюс починає з'являтися "Омікрон"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

"Якщо подивимось на досвід інших країн, то побачимо, що в середньому минає від п’яти до восьми тижнів від моменту реєстрації першого випадку "омікрона" до часу, як він стає варіантом, що домінує. В Україні наразі міксовий сценарій: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "дельта", плюс починає з’являтися "омікрон", щодня все більше і більше. За даними вірусологічного моніторингу, 20% в середньому — це "Омікрон", все інше — ще "Дельта". Але картина постійно змінюється. Є регіони, де випадків "омікрона" фіксується більш як 20%. Це Івано-Франківська, Львівська й Чернівецька області, тобто саме ті, де погіршилась епідеміологічна ситуація", - розповів він.

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"У багатьох країнах при "омікроні" фіксують менший ризик госпіталізації та легший перебіг захворювання, але це характерно для людей, які отримали щеплення. Для людей невакцинованих перебіг хвороби так само важкий, як і при базовому штамі. Тому я би не прирівнював його до звичайного ГРВІ. Крім того, при "омікроні" спостерігаються віддалені наслідки ковіду, наприклад, у вигляді неврологічних розладів. І не слід забувати, що він так само призводить до летальних випадків", - додали в МОЗ.