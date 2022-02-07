У кожного п'ятого хворого в Україні штам "Омікрон", в усіх інших - "Дельта", - МОЗ
В Україні наразі міксовий сценарій хвилі СOVID-19: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "Дельта", плюс починає з'являтися "Омікрон"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".
"Якщо подивимось на досвід інших країн, то побачимо, що в середньому минає від п’яти до восьми тижнів від моменту реєстрації першого випадку "омікрона" до часу, як він стає варіантом, що домінує. В Україні наразі міксовий сценарій: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "дельта", плюс починає з’являтися "омікрон", щодня все більше і більше. За даними вірусологічного моніторингу, 20% в середньому — це "Омікрон", все інше — ще "Дельта". Але картина постійно змінюється. Є регіони, де випадків "омікрона" фіксується більш як 20%. Це Івано-Франківська, Львівська й Чернівецька області, тобто саме ті, де погіршилась епідеміологічна ситуація", - розповів він.
"У багатьох країнах при "омікроні" фіксують менший ризик госпіталізації та легший перебіг захворювання, але це характерно для людей, які отримали щеплення. Для людей невакцинованих перебіг хвороби так само важкий, як і при базовому штамі. Тому я би не прирівнював його до звичайного ГРВІ. Крім того, при "омікроні" спостерігаються віддалені наслідки ковіду, наприклад, у вигляді неврологічних розладів. І не слід забувати, що він так само призводить до летальних випадків", - додали в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Никаких симптомов нет , только обязаны отсидеть неделю дома , не выходя на улицу …
Знайшовся, бідося !
Ну, тепер вже щасливий !
Цензор - це не інстаграм, не плутайте.
спасался таким вот алгоритмом действий(но это индивидуально), так как до больници и врачей не было возможности добраться..
-как только ощутил озноб в теле или слабую боль в горле - выпивал пакет терафлю/фармацитрон(там много витамина С) +к этому нашёл очень классную Мазь Vaporub made in Mexico и мазал спину, грудную клетку(но не в области сердца) и стопы ног после этого нужно укутаться в тёплые вещи и пропотеть часов 5-6.... повторить на следующий день тоже самое...
мне помогло...