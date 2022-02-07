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Новини Коронавірус і карантин
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У кожного п'ятого хворого в Україні штам "Омікрон", в усіх інших - "Дельта", - МОЗ

У кожного п'ятого хворого в Україні штам

В Україні наразі міксовий сценарій хвилі СOVID-19: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "Дельта", плюс починає з'являтися "Омікрон"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Фокусу".

"Якщо подивимось на досвід інших країн, то побачимо, що в середньому минає від п’яти до восьми тижнів від моменту реєстрації першого випадку "омікрона" до часу, як він стає варіантом, що домінує. В Україні наразі міксовий сценарій: з 2021 року залишився "хвіст" штаму "дельта", плюс починає з’являтися "омікрон", щодня все більше і більше. За даними вірусологічного моніторингу, 20% в середньому — це "Омікрон", все інше — ще "Дельта". Але картина постійно змінюється. Є регіони, де випадків "омікрона" фіксується більш як 20%. Це Івано-Франківська, Львівська й Чернівецька області, тобто саме ті, де погіршилась епідеміологічна ситуація", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ розглядає три сценарії, як Україна житиме з COVID-19, - Кузін

"У багатьох країнах при "омікроні" фіксують менший ризик госпіталізації та легший перебіг захворювання, але це характерно для людей, які отримали щеплення. Для людей невакцинованих перебіг хвороби так само важкий, як і при базовому штамі. Тому я би не прирівнював його до звичайного ГРВІ. Крім того, при "омікроні" спостерігаються віддалені наслідки ковіду, наприклад, у вигляді неврологічних розладів. І не слід забувати, що він так само призводить до летальних випадків", - додали в МОЗ.

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5405) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Они снимают ограничения потому что там более 90% населения вакцинировано и ковид они переносят как обычную простуду.
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07.02.2022 17:27 Відповісти
+5
Омикрон и дельта совсем уничтожили обычныйгрипп...?
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07.02.2022 18:04 Відповісти
+4
Досить вже піарити ковід.Он москалі на кордоні,це важливіше.Країни вже знімають обмеження і це при тому,що офіційно в тих країнах дуже багато інфікованих.
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07.02.2022 16:55 Відповісти
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Досить вже піарити ковід.Он москалі на кордоні,це важливіше.Країни вже знімають обмеження і це при тому,що офіційно в тих країнах дуже багато інфікованих.
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07.02.2022 16:55 Відповісти
Они снимают ограничения потому что там более 90% населения вакцинировано и ковид они переносят как обычную простуду.
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07.02.2022 17:27 Відповісти
Так у Франції і смертей більше ніж в нас було і інфікованих більше.
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07.02.2022 17:29 Відповісти
Інфікованих більше, але і смертей меньше
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07.02.2022 17:38 Відповісти
У Франції було більше.Плюс в них медицина краща.
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07.02.2022 17:47 Відповісти
вакцинований... дитина принесла омікрон зі школи - ніфіга воно не застуда....
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07.02.2022 18:04 Відповісти
А мы сейчас болеем всей семьей и ничего ! 🤣
Никаких симптомов нет , только обязаны отсидеть неделю дома , не выходя на улицу …
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07.02.2022 18:28 Відповісти
мені щось зле....голова болить, вже третій день, слабить трохи,кашель та навіть дві години смак був ну зовсім незвичайний...швидко втомлююся...теж листок відкрили як контактного на тиждень - через тиждень вже можу по торговиг центрах вештатись... лікар сімейний каже що ковіду не існує
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07.02.2022 18:54 Відповісти
Выздоравливайте !😊
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07.02.2022 19:26 Відповісти
Ну расскажите адепты вакцинации про своё любимое - Израиль , когда осенью тыкали этим Израилем как эталоном что я вам писал " подождём конца января начала февраля когда у них начнется зима " и таки теперь в Израиле самая высокая в мире смертность в пересчёте на миллион населения
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07.02.2022 19:04 Відповісти
Хто з вас форумчани,цей поважний хлоп?
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07.02.2022 16:57 Відповісти
А хто це такий?
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07.02.2022 17:01 Відповісти
Людина,яка 27 разів вакцинувалася.Я не жартую.На цензорі не було новини,про цього легендарного хлопа.
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07.02.2022 17:03 Відповісти
Він вже плямами пішов...
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07.02.2022 19:33 Відповісти
Валєрочка !

Знайшовся, бідося !
Ну, тепер вже щасливий !
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08.02.2022 01:45 Відповісти
Неврологічні розлади трапляються від прослуховування та читання новин від наших очільників МОЗ
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07.02.2022 17:14 Відповісти
А инфаркт микарда с от таким рубцом тогда у кого?)
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07.02.2022 17:33 Відповісти
Антиковідники вже почали свої фоточки викладати на Цензорі.

Цензор - це не інстаграм, не плутайте.
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07.02.2022 17:59 Відповісти
Омикрон и дельта совсем уничтожили обычныйгрипп...?
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07.02.2022 18:04 Відповісти
От обычного гриппа не валяются в постели с кашлем и температурой три недели. У меня вон сын валяется. Никакие лекарства не помогают, даже жаропонижающие могут сбить температуру, а могут и нисколько не сбить. А кашель такой, что кажется сейчас и легкие выкашляет. Хрень этот ваш ковид, мерзкая хрень. Но, (антиваксеры, ваш выход) две уколотые вакцины никак не спасают от болезни.
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07.02.2022 19:20 Відповісти
Переболел (переходил) такой хренью возможно дельта в походе осенью... те же симптомы что вы перечислили....
спасался таким вот алгоритмом действий(но это индивидуально), так как до больници и врачей не было возможности добраться..
-как только ощутил озноб в теле или слабую боль в горле - выпивал пакет терафлю/фармацитрон(там много витамина С) +к этому нашёл очень классную Мазь Vaporub made in Mexico и мазал спину, грудную клетку(но не в области сердца) и стопы ног после этого нужно укутаться в тёплые вещи и пропотеть часов 5-6.... повторить на следующий день тоже самое...
мне помогло...
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07.02.2022 22:29 Відповісти
Чего же не зарегистрировал новый метод лечения ковида? Мимо нобелевки пролетел, бидося....
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08.02.2022 07:43 Відповісти
Ждал совета от такого гения...
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08.02.2022 07:51 Відповісти
Ну так если сам тупой...
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08.02.2022 10:46 Відповісти
Хто при "кориту" -ненажерливість...
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07.02.2022 18:05 Відповісти
Пошевелите чемпиона борьбы с Ковидом. Желательно с ноги. Сколько можно валяться в наркОМАНской отключке?
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07.02.2022 18:15 Відповісти
Ну да, ну да... У нас ведь всем больным определяют как раз именно штамм. А ПЦР тесты то не всем делают.
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07.02.2022 18:41 Відповісти
Дельта , омікрон . Какая разніца , якщо людина вакцинована .
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07.02.2022 19:14 Відповісти
А где можно увидеть разницу между этим "омикроном" и "дельтой" ?
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07.02.2022 19:37 Відповісти
это брехня. Судя по низкой смертности и высоком заражении омикрон уже давно доминирует
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07.02.2022 19:52 Відповісти
Та, да, уже забрехалысь , дальше нiкуда.
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07.02.2022 20:42 Відповісти
Знімають обмеження,тому що зрозуміли все як книжка пише-повинні всі перехворіти,вакциновані легше(в основному),невакциновані як кому повезе.
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07.02.2022 19:56 Відповісти
Цікаво, скільки разів перехворіли на «неіснуючий ковід» антиковідні цензорівські тролі?
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08.02.2022 11:24 Відповісти
 
 