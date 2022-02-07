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Новини Війна
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Український воїн зазнав поранення внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Український воїн зазнав поранення внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі. Поранення дістав один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також читайте: Війська РФ обстріляли позиції ЗСУ в районі Пісків, втрат немає, - Міноборони

Автор: 

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Швидкого одужання нашому захисникові.
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07.02.2022 17:15 Відповісти
Слава Героям, якi захищають нашу землю, та вiчна пам'ять тим, якi на небi.

Фiльм про одного з таких ангелiв зняли бiлоцеркiвцi.

Переглядайте, пiдписуйтесь, планується цiла серiя фiльмiв.

Герої живi, поки їх пам'ятають

https://www.youtube.com/watch?v=zH5l-hcF8fM&t=3s
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07.02.2022 18:54 Відповісти
Антон Вальянос ? Ось це , так ? "-- " Мене звуть Антон Вальянос. Я біженець з Луганська та учасник АТО на сході України. Буду радий, якщо вам сподобаються мої геймерські стріми. Совенятко на зв'язку! "
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07.02.2022 23:03 Відповісти
Да не может быть! Шмаркля зуб дает, что у нас даже не постреливают! "Перемирие", ****...
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07.02.2022 20:09 Відповісти
 
 