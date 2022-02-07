Український воїн зазнав поранення внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі. Поранення дістав один український воїн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

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