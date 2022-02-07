Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу, - глава МЗС Шалленберг

Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для мешканців Донбасу. Ці кошти будуть спрямовані Міжнародному Комітету Червоного Хреста та неурядовим організаціям, які працюють на Донбасі.

Про це сьогодні на пресконференції заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Уряд Австрії вже надав Україні понад 14 млн євро.

"Сьогодні я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного Комітету Червоного Хреста і неурядових організацій, які працюють в цьому місці (на Донбасі. - Ред.)", - заявив Шалленберг.

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