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Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу, - глава МЗС Шалленберг

Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу, - глава МЗС Шалленберг

Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для мешканців Донбасу. Ці кошти будуть спрямовані Міжнародному Комітету Червоного Хреста та неурядовим організаціям, які працюють на Донбасі.

Про це сьогодні на пресконференції заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Уряд Австрії вже надав Україні понад 14 млн євро.

"Сьогодні я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного Комітету Червоного Хреста і неурядових організацій, які працюють в цьому місці (на Донбасі. - Ред.)", - заявив Шалленберг.

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Автор: 

Австрія (986) допомога (8483) Донбас (22358) гуманітарна допомога (1007) Шалленберг Александер (61)


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Топ коментарі
+12
От Дєніска пєтушилін зрадіє...
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07.02.2022 17:13 Відповісти
+3
закупите им ПСС В.И.Ленина на эти деньги..
каждому..
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07.02.2022 17:19 Відповісти
+3
Допомагайте краще зброєю вільній Україні! Бо потім мусите і інших годувати ((
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07.02.2022 17:30 Відповісти
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От Дєніска пєтушилін зрадіє...
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07.02.2022 17:13 Відповісти
закупите им ПСС В.И.Ленина на эти деньги..
каждому..
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07.02.2022 17:19 Відповісти
Очень щедро
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07.02.2022 17:16 Відповісти
Шеленберг????? А Штирлица с Мюллером там нет????!!
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07.02.2022 17:26 Відповісти
Допомагайте краще зброєю вільній Україні! Бо потім мусите і інших годувати ((
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07.02.2022 17:30 Відповісти
Ці кошти будуть спрямовані Міжнародному Комітету Червоного Хреста та неурядовим організаціям, які працюють на Донбасі. Джерело:
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07.02.2022 17:42 Відповісти
короче на подкормку террористам
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07.02.2022 17:55 Відповісти
окупована територія на відповідальності окупанта.
допомагайте тим, хто виїхав на піконтрольну територію.
дуже важливо, щоб саме цим людям було добре в Україні.
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07.02.2022 17:45 Відповісти
Недобитые фашисты подкармливают неофашистов перед обострением. Насколько я понимаю Украина может заблокировать эту помощь, было бы желание.
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07.02.2022 17:48 Відповісти
"кормильцам" обломится доля малая , которую будут на рынках покупать за рубли . Смысл ? Кого кормит Красный Крест ?
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07.02.2022 17:55 Відповісти
Маю таке ж питання. Для непідконтрольної території це всерівно що допомога рашці.
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07.02.2022 18:55 Відповісти
да да каждому скрэпному скрэпоносцу лохотронщик пушилин с МММэмным стажем выдаст по 10 эвро.
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07.02.2022 18:11 Відповісти
Хотелось бы узнать, для каких именно жителей Донбасса. Если для лднр - то это поддержка терроризма. И как минимум вместо благодарности услышите "вы нам должны!!!"
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07.02.2022 19:12 Відповісти
Австрия хочет поддержать сепаратистов и разжигателей войны.
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07.02.2022 19:40 Відповісти
Ще в 15 му,побачивши каравани в 10ки фур на Донецьк -о ..х..у..е..л!
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07.02.2022 21:54 Відповісти
Можна прямо Пушиліну на карточку!
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07.02.2022 22:29 Відповісти
 
 