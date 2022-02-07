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Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної допомоги для мешканців Донбасу, - глава МЗС Шалленберг
Австрія надасть 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для мешканців Донбасу. Ці кошти будуть спрямовані Міжнародному Комітету Червоного Хреста та неурядовим організаціям, які працюють на Донбасі.
Про це сьогодні на пресконференції заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг, інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що Уряд Австрії вже надав Україні понад 14 млн євро.
"Сьогодні я можу оголосити, що уряд Австрії надасть через кілька днів ще 2,5 млн євро гуманітарної негайної допомоги для Міжнародного Комітету Червоного Хреста і неурядових організацій, які працюють в цьому місці (на Донбасі. - Ред.)", - заявив Шалленберг.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.02.2022 17:13 Відповісти Посилання
+3 Салаутдин
показати весь коментар07.02.2022 17:19 Відповісти Посилання
+3 Simeon Kukushkin #445513
показати весь коментар07.02.2022 17:30 Відповісти Посилання
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каждому..
допомагайте тим, хто виїхав на піконтрольну територію.
дуже важливо, щоб саме цим людям було добре в Україні.