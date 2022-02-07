Макрон перед перемовинами з Путіним заявив, що "не вірить у спонтанні чудеса"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що відчуває стриманий оптимізм перед переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним і "не вірить у спонтанні чудеса".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський Інтерфакс із посиланням на французькі ЗМІ.

"Я налаштований твердо, тверезо оцінюю ситуацію... Відчуваю стриманий оптимізм", - наводять ЗМІ слова Макрона, сказані журналістам під час перельоту до Москви.

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При цьому, говорячи про майбутні перемовини, французький президент зазначив, що не вірить "в спонтанні чудеса".

Початок зустрічі президентів Росії і Франції у Москві очікується у понеділок, 7 січня, близько 17 години за московським часом.