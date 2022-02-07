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Макрон перед перемовинами з Путіним заявив, що "не вірить у спонтанні чудеса"

Макрон перед перемовинами з Путіним заявив, що

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що відчуває стриманий оптимізм перед переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним і "не вірить у спонтанні чудеса".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише російський Інтерфакс із посиланням на французькі ЗМІ.

"Я налаштований твердо, тверезо оцінюю ситуацію... Відчуваю стриманий оптимізм", - наводять ЗМІ слова Макрона, сказані журналістам під час перельоту до Москви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікувати рішучих "переломів" за підсумками перемовин Путіна і Макрона не варто, - Пєсков

При цьому, говорячи про майбутні перемовини, французький президент зазначив, що не вірить "в спонтанні чудеса".

Початок зустрічі президентів Росії і Франції у Москві очікується у понеділок, 7 січня, близько 17 години за московським часом.

агресія (1195) перемовини (3025) путін володимир (24219) росія (66417) Франція (3120) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+11
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07.02.2022 17:22 Відповісти
+3
Нαχ τοгда ехать на встречу ? Лишь бы от престарелой жены удрать.
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07.02.2022 17:22 Відповісти
+2
https://shapito.d3.ru/kto-to-v-mide-gromko-plachet-2252674/ Кто-то в МИДе громко плачет

В Ливии задержали крупную партию гашиша с изображением Владимира Путина

Местный житель нашёл на берегу моря 323 бруска с портретами президента России.

Сотрудники правоохранительных органов города Эль-Мардж на востоке Ливии задержали крупную партию гашиша. Наркотики были упакованы в плёнку, на которую наклеили портрет президента России Владимира Путина, https://www.libyaobserver.ly/inbrief/quantity-hashish-stamped-picture-russian-president-found-al-marj пишет The Libya Observer.

323 упаковки нашёл местный житель на берегу Средиземного моря. Как отмечает издание, несколько дней назад граждане нашли на востоке страны бруски с изображениями Пабло Эскобара. Предположительно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша.
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07.02.2022 17:36 Відповісти
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Нαχ τοгда ехать на встречу ? Лишь бы от престарелой жены удрать.
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07.02.2022 17:22 Відповісти
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07.02.2022 17:22 Відповісти
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07.02.2022 17:25 Відповісти
Ну ось, Моника-3.
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07.02.2022 17:27 Відповісти
Добрим словом та пістолетом можна зробити більше, ніж просто добрим словом.
-- автора маєте вже знати
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07.02.2022 17:27 Відповісти
Вы здесь прекращайте мафиозные пережитки прошлого распространять.
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07.02.2022 17:31 Відповісти
Здесь и так хутя на Аль Капоне смахивает... Каарочи , гаага по нему заждалась.
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07.02.2022 17:33 Відповісти
Оптимистически настроен сдать Украину и не верит в чудо, что Пуйло откажется. Логично.
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07.02.2022 17:30 Відповісти
Повне фіаско вояжу Путіна до Сі в Пекіні...

Читай-те:

https://sprotyv.info/news/rf-okonchatelno-prevratilas-v-vassala-kitaya-detali-vstrechi-putina-i-si
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07.02.2022 17:32 Відповісти
А шо там читать. Достаточно инфы , шо кацапы сбагрили пыню на таукитайскую аленьяду, в надежде , шо ковид не дремлет. Пыня уже и лаптеунтов достал так, шо мама не горюй.
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07.02.2022 17:35 Відповісти
Ну чого, ***** може спонтанно здохнути. Йому цього бажає весь світ.
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07.02.2022 17:35 Відповісти
https://shapito.d3.ru/kto-to-v-mide-gromko-plachet-2252674/ Кто-то в МИДе громко плачет

В Ливии задержали крупную партию гашиша с изображением Владимира Путина

Местный житель нашёл на берегу моря 323 бруска с портретами президента России.

Сотрудники правоохранительных органов города Эль-Мардж на востоке Ливии задержали крупную партию гашиша. Наркотики были упакованы в плёнку, на которую наклеили портрет президента России Владимира Путина, https://www.libyaobserver.ly/inbrief/quantity-hashish-stamped-picture-russian-president-found-al-marj пишет The Libya Observer.

323 упаковки нашёл местный житель на берегу Средиземного моря. Как отмечает издание, несколько дней назад граждане нашли на востоке страны бруски с изображениями Пабло Эскобара. Предположительно, это произошло из-за затопления партии контрабандного гашиша.
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07.02.2022 17:36 Відповісти
ждем новостей про фото с моникой
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07.02.2022 17:38 Відповісти
ДИВА, бліть!
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07.02.2022 17:39 Відповісти
Что бы во всем Мире был мир нужно уничтожить Россию! мне жаль, но это так!!!
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07.02.2022 17:44 Відповісти
очевидно що від козачка оманського мало чим відрізняється
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07.02.2022 17:57 Відповісти
про що вони хочуть говорити з ****** після переможного візиту до Китаю. . .. лише пропіарите його виступ на нормандському саміті для кацапорилих і підіймите його рейтінг у Московітьських болотах . .
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07.02.2022 18:00 Відповісти
 
 