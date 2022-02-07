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Антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних, - речниця ВАКС Чемерис

Антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних, - речниця ВАКС Чемерис

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Сергію Кузьміних на 8 лютого.

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Засідання щодо Кузьміних відклали на завтра, на 9:45", - зазначила вона.

Як повідомляє Уніан, засідання мало розпочатися о 15:00, але розпочалося близько 16:30. Від захисту нардепа надійшла скарга на "незаконне затримання Кузьміних".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Також повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До НАБУ прибув самостійно, переховуватись не збираюсь, - "слуга народу" Кузьміних

Автор: 

Антикорупційний суд ВАКС (2000) запобіжний захід (514) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+7
у зелених швидко, в турборежимі виходить тільки коли треба щось зкомуниздити, або продати.
в питаннях державного управління,
вони всі, танцори..............
їм завжди мішають їхні здоровенні яйця
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07.02.2022 17:51 Відповісти
+5
Торопиться некуда,хороший взяточник ценный кадр,такими не разбрасываются.
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07.02.2022 17:46 Відповісти
+4
Знову юридичні "наперстки" починаються...
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07.02.2022 17:45 Відповісти
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Хряк атдєлался льогкім іспугам...
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07.02.2022 17:43 Відповісти
Знову юридичні "наперстки" починаються...
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07.02.2022 17:45 Відповісти
Торопиться некуда,хороший взяточник ценный кадр,такими не разбрасываются.
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07.02.2022 17:46 Відповісти
у зелених швидко, в турборежимі виходить тільки коли треба щось зкомуниздити, або продати.
в питаннях державного управління,
вони всі, танцори..............
їм завжди мішають їхні здоровенні яйця
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07.02.2022 17:51 Відповісти
Бо на поворотах заносить!
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07.02.2022 18:52 Відповісти
Плохому танцору ЯЙЦА мешают. Прошу заметить не ЯИЧКИ а яйца.
Известный испанский танец, когда танцору на подиум, в процессе танца, выкладываются куриные яйца. Постоянно добавляются. Задача - не наступить/раздавить. Выигрывает тот у кого все яйца остались целыми. Плохой танцор..... это об этом.
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07.02.2022 22:06 Відповісти
Он просто слишком много знает о ЗЕленых и их делишках темных, поэтому идет процесс обработки подозреваемого,чтобы он не открывал лишний раз свой рот..
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07.02.2022 17:59 Відповісти
ВАКС починає фінти нарізати,тому що оживший дермак прослюнявив?
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07.02.2022 18:34 Відповісти
Мало занесли?
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07.02.2022 18:49 Відповісти
секундочку, этот горшок с ручкой во внутрь , запилил видЭо где поёт что сам явился в НАБУ . Какое незаконное задержание ?
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07.02.2022 19:41 Відповісти
Ванг#ую...
Є ср(@)оки давності..
Кондуктор, натисни на гальма..
Отака фігня,малята..
🤣
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07.02.2022 19:56 Відповісти
Прийшов не маючи паспорта, що зроблено навмисно, і його відпускають, хоча вже як два тижні заявлено у розшук поки він десь ховався. Але ж це свій, то до опозиції немає довіри, відразу за грати чи величезна застава
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07.02.2022 20:54 Відповісти
Иерихонский Кот


@ierikhonsky_kot

·
https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1490744914489004038 1 ч



Діджиталізаційне. А вас теж здивувало, чому у випадку з депутаном - хабарником від "слуг урода" Кузміних, під час встановлення особи у суді, не спрацювала так широко розрекламована "Дія"?
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07.02.2022 21:47 Відповісти
 
 