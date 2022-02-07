Антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних, - речниця ВАКС Чемерис
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату України Сергію Кузьміних на 8 лютого.
Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Засідання щодо Кузьміних відклали на завтра, на 9:45", - зазначила вона.
Як повідомляє Уніан, засідання мало розпочатися о 15:00, але розпочалося близько 16:30. Від захисту нардепа надійшла скарга на "незаконне затримання Кузьміних".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.
За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.
Також повідомлялося, що НАБУ оголосило в розшук нардепа "Слуги народу" Кузьміних.
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в питаннях державного управління,
вони всі, танцори..............
їм завжди мішають їхні здоровенні яйця
Известный испанский танец, когда танцору на подиум, в процессе танца, выкладываются куриные яйца. Постоянно добавляются. Задача - не наступить/раздавить. Выигрывает тот у кого все яйца остались целыми. Плохой танцор..... это об этом.
Є ср(@)оки давності..
Кондуктор, натисни на гальма..
Отака фігня,малята..
🤣
@ierikhonsky_kot
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https://twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1490744914489004038 1 ч
Діджиталізаційне. А вас теж здивувало, чому у випадку з депутаном - хабарником від "слуг урода" Кузміних, під час встановлення особи у суді, не спрацювала так широко розрекламована "Дія"?