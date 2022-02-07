Німеччина запланувала низку жорстких санкцій проти Росії, Україна може на нас розраховувати, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що ФРН запланувала низку жорстких заходів щодо Росії.

Про це Бербок заявила під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все зробимо для того, аби не відбулася подальша ескалація. Тому ми запланували низку жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами", - зазначила вона.

За словами Бербок, Німеччина готова понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України.

"Шановний Дмитре (Кулеба. - Ред.), ви знаєте, що можете розраховувати на Німеччину, не тільки в нинішньому конфлікті, а й також у боротьбі з пандемією, питанні щодо транзиту газу", - додала міністерка.

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