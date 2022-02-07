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Новини Санкції проти Росії
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Німеччина запланувала низку жорстких санкцій проти Росії, Україна може на нас розраховувати, - Бербок

Німеччина запланувала низку жорстких санкцій проти Росії, Україна може на нас розраховувати, - Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що ФРН запланувала низку жорстких заходів щодо Росії.

Про це Бербок заявила під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми все зробимо для того, аби не відбулася подальша ескалація. Тому ми запланували низку жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами", - зазначила вона.

За словами Бербок, Німеччина готова понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України.

"Шановний Дмитре (Кулеба. - Ред.), ви знаєте, що можете розраховувати на Німеччину, не тільки в нинішньому конфлікті, а й також у боротьбі з пандемією, питанні щодо транзиту газу", - додала міністерка.

Дивіться також: Спільна пресконференція Кулеби та Бербок у Києві. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Німеччина (7510) росія (66417) санкції (12249) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+10
Честно , я не поняла - каски привезли ?!??
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07.02.2022 17:51 Відповісти
+7
Жёсткие санкции ФРГ: Северный-поток будет запущен на 99,5% мощности, а не на 100%.
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07.02.2022 17:59 Відповісти
+7
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07.02.2022 18:01 Відповісти
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дас ист фантастиш!
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07.02.2022 17:47 Відповісти
дас ист Сименс
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07.02.2022 17:51 Відповісти
даст ист бабло
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07.02.2022 17:54 Відповісти
Газовый поток им в голову ударил . Понимать надо !
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07.02.2022 18:04 Відповісти
Постачання Україні зброї - це політика стримування росії від агресії...

німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих

А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...

І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
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07.02.2022 18:42 Відповісти
Але тепер справа вже не лише в Україні, бо Путін замахнувся вже і на дезінтеграцію НАТО і на віддання йому "у безроздільну власність" - зону впливу на держави бувшого соц табору, з вимогою вивести з тих країн сил НАТО....

Україна відтепер - лише сама чутлива точка застосування ординських сил напрямок першого їх удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч та сама Литва. Або Фінляндія. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про які в Орді так весело радісно "розмірковують"...

Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє виживання .
Боротиметься на території України - але вже не лише за неї.
Він тепер Захід ( окрім прикуплених московським карликом) боротиметься проти Путіна.
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07.02.2022 18:47 Відповісти
А як розцінити наступне її "запевнення":

"Шановний Дмитре (Кулеба. - Ред.), ви знаєте, що можете розраховувати на Німеччину, не тільки в нинішньому конфлікті, а й також у боротьбі з пандемією, питанні щодо транзиту газу", - додала міністерка.

Як розцінити, коли сама Європа лишилася без газу в результаті неприкритого її шантажу Путіним? Вони себе не змогли (чи не побажали) захистити від того, що Путін ВЖЕ використав газ як зброю не лише проти України, а й проти них самих...?
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07.02.2022 18:55 Відповісти
Sohu: Франція та Німеччина зрадять Східну Європу заради компромісу з Росією...
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07.02.2022 19:00 Відповісти
Даст иш джемени ******** за тупой позишен за капитуляйтен путлерфюреру.
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07.02.2022 18:26 Відповісти
Это просто жесть-БДСМ.
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07.02.2022 20:47 Відповісти
Т.е. не будут извиняться перед *********** за вторую мировую . развязанную совместно ?

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07.02.2022 17:48 Відповісти
Слова та діла-не те саме,поживемо-побачимо...
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07.02.2022 17:48 Відповісти
А що сталося із німцями , що так швидко міняють своі плани ?
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07.02.2022 17:48 Відповісти
Уверяю
Это еще не все, что сделают немцы для торможения московии
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07.02.2022 17:53 Відповісти
згадки про 97-й, бо там могут последовать згадки и проhttps://youtu.be/YR5ApYxkU-U 79-ый Кста пинк флойд -"стена" был настольным более 3-х лет , типо Билл, проснись, встань - там делла есть.
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07.02.2022 18:18 Відповісти
Да , в 79 время безликого барана в восточной Германии закончилось.
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07.02.2022 18:20 Відповісти
кста, после стены пинки в СэРэСэРэ, стали запрещенными (на ввоз их продукции).
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07.02.2022 18:22 Відповісти
Наверное оставят Московию без баварского пива?
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07.02.2022 17:49 Відповісти
Нет, просто снизят крепость пива на пол градуса.
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07.02.2022 18:00 Відповісти
санкції будуть жорсткі, а не жорстокі.
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07.02.2022 18:22 Відповісти
Нет. Ещё больше своих «бывших» отправят в газпром и роснефть
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07.02.2022 19:08 Відповісти
Смешные .
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07.02.2022 17:51 Відповісти
Честно , я не поняла - каски привезли ?!??
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07.02.2022 17:51 Відповісти
строительные
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07.02.2022 17:52 Відповісти
сказки..
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07.02.2022 18:17 Відповісти
Нет
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07.02.2022 17:52 Відповісти
да.
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07.02.2022 18:25 Відповісти
было мимолетное сообщение, но почему-то у нас не было широко заявлено
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07.02.2022 18:26 Відповісти
Россия -империя зла!!!!
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07.02.2022 17:51 Відповісти
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07.02.2022 17:57 Відповісти
****-блать
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07.02.2022 18:33 Відповісти
Жёсткие санкции ФРГ: Северный-поток будет запущен на 99,5% мощности, а не на 100%.
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07.02.2022 17:59 Відповісти
Там же шредер друзяка *****.тому й поток штовхають..
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07.02.2022 18:24 Відповісти
Говорят одно, делают другое. Одно названия: Зелёные Германии
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07.02.2022 17:59 Відповісти
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07.02.2022 18:01 Відповісти
До 5тис касок докидають ще дві штуки шоб Казламордію жаба задавила окончатєльно. А потім страшно і решитєльно не привезуть.
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07.02.2022 18:02 Відповісти
Так вже введіть потроху! Нехай дупи кацапів звикають!
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07.02.2022 18:04 Відповісти
Ай да Анна, ай да Лена - Путина под зад коленом!
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07.02.2022 18:12 Відповісти
"Мы все сделаем для того, чтобы не состоялась дальнейшая эскалация. Поэтому мы запланировали ряд жестких мер в отношении России. Эти санкции беспрецедентны и скоординированы со всеми партнерами", - отметила она.
"По словам Бербок, Германия готова понести высокие экономические потери, ведь речь идет о безопасности Украины".
Большой рахмат за всё, особенно за "бесценные"каски!
Поржал, саркастически...
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07.02.2022 18:13 Відповісти
Бербок не может против Шольца пойти - иначе он распусти коаллицию.

И всё равно хорошо, что Бербок стала главой МИД Германии - сколько может, столько и продавливает, плюс сталкивает лбами Блинкена и Шольца.

Прошлая конфигурация, вообще, провальная была: Меркель плюс Штайнмайер. Это даже не игра была "добрый и злой полицейский". Это были два путинских подхалима. Плюс крепко посрались с Трампом и, практически, не контактировали с Госдепом. Зарубили санкции по Скрипалю, хотя Тереза Мэй лично просила Меркель.

Поэтому, сейчас ситуация хоть немного лучше для Украины.
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07.02.2022 18:25 Відповісти
Да с этим понятно. У них любая коалиция сродни ЦК КПСС - ни шагу в сторону от генеральной линии партии.
Против Бербок я ничего не имею, но вот сами "зелёные" особого энтузиазма не вызывают. Слишком много перебежчиков там набилось и от правых и от левых. И это не только в Германии.
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07.02.2022 18:36 Відповісти
Но они единственные, кто слово Украина на выборах произносил.
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07.02.2022 18:40 Відповісти
Это да. Но у меня всё таки терзают смутные сомнения, а не предвыборный пиар это был?
Имхо, люди с радикально противоположным политическим мировоззрением вряд ли смогут прийти к консенсусу в этом вопросе.
Единственное, что их объединяет - это вопросы по климату и сохранению окружающей среды. На этом они имеют определённый процент поддержки избирателей, а так же гранты от различных фондов и организаций.
Партийную кассу пополнять ведь как-то нужно. Да и самим тоже перепадает.
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07.02.2022 18:55 Відповісти
Ви мабудь ще не чули останню заяву Макрона. Це взагалі триндець проти України і така пламена любов до РФ "народ якої так багато страждав у минулому... ну і інша херня"
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07.02.2022 19:31 Відповісти
Ви маєте рацію, ще не чув.
Але іншого від нього годі й чекати. У французького істиблішменту з кремлем завжди були добрі стосунки. Навіть за часів совка 70-80-х років. А тепер і з його "спадкоємцем".
Така вже у них "традиційна" орентація.
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07.02.2022 19:54 Відповісти
Шановні друзі.

Ось, подивіться, на якісну кремлівську методичку. Дуже завуальовано, наче неможливо підкопатися - але кремль видає самого себе, бо лейтмотив: "США планують воювати руками українців". Запам"ятайте ці цитати - це "скабєєвщина", або "мураєвщина" вищого гатунку.
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07.02.2022 18:28 Відповісти
Трындеть - на Волгу, там сочтется.
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07.02.2022 18:29 Відповісти
Не треба "скабєєвщину" копі-пастить...
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07.02.2022 18:29 Відповісти
Нехай і "скабєєвщина", якщо ви так вважаєте, але це ж чиста правда. США не пошле сюди жодного солдата, якщо кремль нападе на Україну. Невже не зрозуміло, що Штатам вигідно, шоб росія втрачала свої ресурси, як матеріальні так людські, несла репутаційні втрати, при тому, що самі Штати до цього навіть зусиль не докладатимуть?
Хочу побачити ваші контаргументи (якщо вони є), а не лише критику.
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07.02.2022 18:38 Відповісти
Погані США?

Треба миритися з Росією?
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07.02.2022 18:41 Відповісти
Нагадай, скільки раз Штати витягували Росію за вуха з гівна?
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07.02.2022 18:43 Відповісти
Жесткие санкции - мы озабочены,мы обеспокоены, ну и.т.д. по списку жесткому..
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07.02.2022 18:34 Відповісти
При тандеме Меркель - Штайнмайер и такой риторики не было.
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07.02.2022 18:42 Відповісти
вы думаете германия наступит себе же на яйца? (сев поток 1-2)
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07.02.2022 18:51 Відповісти
до дупи ваші санкції. Ліпше з вами втратити, ніж знайти...
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07.02.2022 18:40 Відповісти
то ли анна, то ли лена, а то ли виденье. будет высказана очень очень очень глубокая озабоченность и призывы сесть за стол переговоров с людоедом и убийцей БЕСпутиным, потому что вы видите мир в его бесовских свиноподобных шнифтаф?
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07.02.2022 18:42 Відповісти
Ви все грозитеся Василю Івановичу, сказала Анка.
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07.02.2022 18:48 Відповісти
Введут санкции
Наверное запустят СП-2
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07.02.2022 19:13 Відповісти
Речь Гитлера

Немецкий народ! Национал-социалисты! Вы, вероятно, почувствовали, что этот шаг был для меня горьким и тяжёлым. Никогда немецкий народ не питал враждебных чувств к народам России. Однако еврейско - большевистское правительство из Москвы пытается разжечь огонь вражды. Уже во время нашего наступления на Польшу советские правители предъявили претензии на Литву. В то время, как Германия отвела свои войска от восточной границы, уже тогда началось сосредоточение русских войск, их целью являлась демонстрация военной мощи Германии.

Немецкий народ! В этот момент происходит сосредоточение и развёртывание военных сил такого объёма и размаха, которого до сих пор не видел мир. Задачей этого фронта не является только защита отдельных государств, но обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех и вся. И поэтому я решился сегодня снова передать судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. И да поможет нам Бог в этой борьбе! (с) А.Гитлер,1941г.
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07.02.2022 19:13 Відповісти
Та вы уже не сильно там жесткость проявляйте, чуть пожалейте. То как возьмётесь---мы вас знаем.
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07.02.2022 20:32 Відповісти
Вау, невже вони відважаться висловити "БЕЗПРЕЦЕДЕНТНУ СТУРБОВАНІСТЬ І ДУЖЕ РІШУЧИЙ ПРОТЕСТ"?
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07.02.2022 20:48 Відповісти
я тебя потом поцелую,если захочешь.
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07.02.2022 21:02 Відповісти
 
 