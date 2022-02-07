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Німеччина запланувала низку жорстких санкцій проти Росії, Україна може на нас розраховувати, - Бербок
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розповіла, що ФРН запланувала низку жорстких заходів щодо Росії.
Про це Бербок заявила під час брифінгу з главою МЗС Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми все зробимо для того, аби не відбулася подальша ескалація. Тому ми запланували низку жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими з усіма партнерами", - зазначила вона.
За словами Бербок, Німеччина готова понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України.
"Шановний Дмитре (Кулеба. - Ред.), ви знаєте, що можете розраховувати на Німеччину, не тільки в нинішньому конфлікті, а й також у боротьбі з пандемією, питанні щодо транзиту газу", - додала міністерка.
Топ коментарі
+10 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.02.2022 17:51 Відповісти Посилання
+7 Valery Rusu #502834
показати весь коментар07.02.2022 17:59 Відповісти Посилання
+7 Mganga Zambezi
показати весь коментар07.02.2022 18:01 Відповісти Посилання
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німеччина, ізраїль та франція вдають ніби-то вони цього не розуміють, ніби-то вони тупі... як сто свиней, разом взятих
А блокування постачання Україні зброї - це ПРЯМЕ ЗАОХОЧЕННЯ росії саме до нападу...
І якщо, не дай Бог, ординська навала станеться, то прямими і відвертими співучасниками цього злодійства будуть саме німеччина, ізраїль та франція...
Україна відтепер - лише сама чутлива точка застосування ординських сил напрямок першого їх удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч та сама Литва. Або Фінляндія. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про які в Орді так весело радісно "розмірковують"...
Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє виживання .
Боротиметься на території України - але вже не лише за неї.
Він тепер Захід ( окрім прикуплених московським карликом) боротиметься проти Путіна.
"Шановний Дмитре (Кулеба. - Ред.), ви знаєте, що можете розраховувати на Німеччину, не тільки в нинішньому конфлікті, а й також у боротьбі з пандемією, питанні щодо транзиту газу", - додала міністерка.
Як розцінити, коли сама Європа лишилася без газу в результаті неприкритого її шантажу Путіним? Вони себе не змогли (чи не побажали) захистити від того, що Путін ВЖЕ використав газ як зброю не лише проти України, а й проти них самих...?
Это еще не все, что сделают немцы для торможения московии
"По словам Бербок, Германия готова понести высокие экономические потери, ведь речь идет о безопасности Украины".
Большой рахмат за всё, особенно за "бесценные"каски!
Поржал, саркастически...
И всё равно хорошо, что Бербок стала главой МИД Германии - сколько может, столько и продавливает, плюс сталкивает лбами Блинкена и Шольца.
Прошлая конфигурация, вообще, провальная была: Меркель плюс Штайнмайер. Это даже не игра была "добрый и злой полицейский". Это были два путинских подхалима. Плюс крепко посрались с Трампом и, практически, не контактировали с Госдепом. Зарубили санкции по Скрипалю, хотя Тереза Мэй лично просила Меркель.
Поэтому, сейчас ситуация хоть немного лучше для Украины.
Против Бербок я ничего не имею, но вот сами "зелёные" особого энтузиазма не вызывают. Слишком много перебежчиков там набилось и от правых и от левых. И это не только в Германии.
Имхо, люди с радикально противоположным политическим мировоззрением вряд ли смогут прийти к консенсусу в этом вопросе.
Единственное, что их объединяет - это вопросы по климату и сохранению окружающей среды. На этом они имеют определённый процент поддержки избирателей, а так же гранты от различных фондов и организаций.
Партийную кассу пополнять ведь как-то нужно. Да и самим тоже перепадает.
Але іншого від нього годі й чекати. У французького істиблішменту з кремлем завжди були добрі стосунки. Навіть за часів совка 70-80-х років. А тепер і з його "спадкоємцем".
Така вже у них "традиційна" орентація.
Ось, подивіться, на якісну кремлівську методичку. Дуже завуальовано, наче неможливо підкопатися - але кремль видає самого себе, бо лейтмотив: "США планують воювати руками українців". Запам"ятайте ці цитати - це "скабєєвщина", або "мураєвщина" вищого гатунку.
Хочу побачити ваші контаргументи (якщо вони є), а не лише критику.
Треба миритися з Росією?
Наверное запустят СП-2
Немецкий народ! Национал-социалисты! Вы, вероятно, почувствовали, что этот шаг был для меня горьким и тяжёлым. Никогда немецкий народ не питал враждебных чувств к народам России. Однако еврейско - большевистское правительство из Москвы пытается разжечь огонь вражды. Уже во время нашего наступления на Польшу советские правители предъявили претензии на Литву. В то время, как Германия отвела свои войска от восточной границы, уже тогда началось сосредоточение русских войск, их целью являлась демонстрация военной мощи Германии.
Немецкий народ! В этот момент происходит сосредоточение и развёртывание военных сил такого объёма и размаха, которого до сих пор не видел мир. Задачей этого фронта не является только защита отдельных государств, но обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех и вся. И поэтому я решился сегодня снова передать судьбу и будущее Германского рейха и нашего народа в руки наших солдат. И да поможет нам Бог в этой борьбе! (с) А.Гитлер,1941г.