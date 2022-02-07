Бербок: Припинення постачання енергоносіїв із РФ в Україну - це гірше, ніж танкова атака
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на небезпеці припинення постачань енергоносіїв з РФ до України у разі ескалації ситуації.
Про це вона заявила на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені також важливо, щоб у наших діях ми не малювали якісь сценарії й про це постійно говорили. Німеччина робить великий внесок у безпеку України у фінансовому плані. Напад не лише у військовому плані можливий, а також кібератака, припинення постачання енергоносіїв. Це гірше, ніж танкова атака", - сказала Бербок.
"Ми як партнери хотіли дати зрозуміти, що ми виступаємо за безпеку України, суверенітет України, виступаємо за безпеку людей", - додала вона.
Глава німецького зовнішньополітичного відомства наголосила, що у Німеччині уважно стежать за переміщеннями військ РФ біля України.
"Ми не ведемо якихось спекуляцій серед громадськості, ми дали чітко зрозуміти, як партнер НАТО, член "Великої сімки", член ЄС ми бачимо різні сценарії, і, звісно, досить уважно стежимо, які відбуваються переміщення військ, які навчання, які посилення військ відбуваються на кордоні. Ми уважно стежимо за цим", - розповіла Бербок.
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Україна знову почала купувати російський газ, - ЗМІ
27.05.2021, 08:55
У вас шо, нове нагадування в методичках? Окремий бонус?
А ти, анархіст - тобі якраз би під сраку, щоб летів в протилежному напрямку, до *****
неудачное сравнение...
чем сидеть на улице и смотреть на разбитый дом.
Бербок такое в голову не приходило ?
Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".
В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".
НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.
КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.
Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".
Как сообщает издание, деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.
https://ukranews.com/ua/news/636988-ks-vyrishyv-shh
o-nkrekp-bula-stvorena-nezakonno
зрив усіх серйозних держоборонзакупівель,
кошмарення бізнесу та правовий нігелізм, це теж гірше за танкову атаку на україну.
але у слуг, ця атака на Україну виходить краще ніж у путіна
Газ покупаем в Европе, нефть в Азейбарджане, бензин и электроэнергию в Белоруси.
только по экспорту из РФ за 2021г :
1. Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки
2. Продукция химической промышленности
3. Машины, оборудование и транспортные средства
щільному графіку. зацикленому трафіку.