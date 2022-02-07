Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням для фронту шин на швидкі, кабелю, камер і планшетів. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова збирає кошти для придбання допомоги військовим на фронті. Потрібні шини на швидкі, кабель, камери і планшети.

Про це волонтерка повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже потрібні колеса на дві швидкі, кожне 2309 грн, дуже потрібний кабель Сип 2/25-2 км, це близько 42 тис. грн, потрібні камери і сплатити 2 планшети по 12 тис. у мене є 14 тис, усе інше треба зібрати, купити і відправити", - написала Юсупова.







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Вона також повідомила, що вже відправиа на фронт з початку лютого:

"За 6 днів лютого я сплатила 1200 м кабелю 23 тис. грн і він вже на фронті, сплатила ліки для онкохворого воїна 39100 грн, сплатила запчастини 4 тонни, 9 тонни, відразу відправлена бійцям, передала квадрокоптер 57 тис. грн, сплатила медрюкзак 12 тис. і планшет, це усе вже на передовій".











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"Будь ласка, допомагайте 20, 50, 200 грн, хто як може. Усі звіти є у мене на сторінці", - закликала Юсупова.







Карти для допомоги 5375411500427369 або 4441111447002464 - Монобанк, Для переказів із закордону patreon.com/nyusupova