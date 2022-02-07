Адміністрація Байдена працює з Конгресом і союзниками над збільшенням допомоги Україні, – Блінкен
Адміністрація Байдена продовжує тісну взаємодію як із Конгресом США, так і з союзними країнами для того, щоби збільшити допомогу Україні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, а також союзниками й партнерами, щоб значно посилити допомогу Україні та допомогти їй підготуватися для власного захисту", - наголосив Блінкен.
У цьому зв’язку держсекретар США зауважив, що минулого року США надіслали Києву військової допомоги на 650 мільйонів доларів, що є більшою сумою, ніж у попередні роки. Він зазначив, що адміністрація США затвердила дозвіл для союзників на постачання в військового обладнання американського виробництва. Крім того, Сполучені Штати посилили додатковими силами союзників на східному фланзі НАТО.
"Ми також працюємо з партнерами над тим, щоби підтримати українську економіку", - зауважив держсекретар США.
За його словами, все це відбувається в умовах "постійної координації", яка станом на сьогодні налічує вже дві сотні зустрічей за останні місяці – як телефонних та відеодзвінків, так і особистих переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Найбільша країна в Европі(паРашка наХ)
жебракує??
от америкоси і еврорейці дуже добре рахують гроші, а вирахувати, на приклад що дати україні, зараз, не потім, а саме зараз, дохрена зброї (******** оборонної) включаючи ЗРК ПВО, хай навіть на 20-30 мільярдів, це буде в десятки разів дешевше ніж якщо путін, не дай Бог захопить Україну.
бо потім тр**а буде сотні і сотні мільярдів.
мені, не грамотному в економіці це ясно як білий день.
може б то нато мене в нев,**...нні радники взяло, на зарплату, хоча б як у головного наглядача укрзалізниці