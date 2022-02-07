Адміністрація Байдена працює з Конгресом і союзниками над збільшенням допомоги Україні, – Блінкен

Адміністрація Байдена продовжує тісну взаємодію як із Конгресом США, так і з союзними країнами для того, щоби збільшити допомогу Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, а також союзниками й партнерами, щоб значно посилити допомогу Україні та допомогти їй підготуватися для власного захисту", - наголосив Блінкен.

У цьому зв’язку держсекретар США зауважив, що минулого року США надіслали Києву військової допомоги на 650 мільйонів доларів, що є більшою сумою, ніж у попередні роки. Він зазначив, що адміністрація США затвердила дозвіл для союзників на постачання в військового обладнання американського виробництва. Крім того, Сполучені Штати посилили додатковими силами союзників на східному фланзі НАТО.

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"Ми також працюємо з партнерами над тим, щоби підтримати українську економіку", - зауважив держсекретар США.

За його словами, все це відбувається в умовах "постійної координації", яка станом на сьогодні налічує вже дві сотні зустрічей за останні місяці – як телефонних та відеодзвінків, так і особистих переговорів.