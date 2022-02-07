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Адміністрація Байдена працює з Конгресом і союзниками над збільшенням допомоги Україні, – Блінкен

Адміністрація Байдена працює з Конгресом і союзниками над збільшенням допомоги Україні, – Блінкен

Адміністрація Байдена продовжує тісну взаємодію як із Конгресом США, так і з союзними країнами для того, щоби збільшити допомогу Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пінформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, а також союзниками й партнерами, щоб значно посилити допомогу Україні та допомогти їй підготуватися для власного захисту", - наголосив Блінкен.

У цьому зв’язку держсекретар США зауважив, що минулого року США надіслали Києву військової допомоги на 650 мільйонів доларів, що є більшою сумою, ніж у попередні роки. Він зазначив, що адміністрація США затвердила дозвіл для союзників на постачання в військового обладнання американського виробництва. Крім того, Сполучені Штати посилили додатковими силами союзників на східному фланзі НАТО.

Також дивіться: США, наші союзники та партнери єдині з Україною, - Блінкен опублікував відеоролик на підтримку України. ВIДЕО

"Ми також працюємо з партнерами над тим, щоби підтримати українську економіку", - зауважив держсекретар США.

За його словами, все це відбувається в умовах "постійної координації", яка станом на сьогодні налічує вже дві сотні зустрічей за останні місяці – як телефонних та відеодзвінків, так і особистих переговорів.

Автор: 

допомога (8484) США (23607) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
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07.02.2022 20:48 Відповісти
+6
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07.02.2022 20:59 Відповісти
+6
Хтось втрачає, хтось знаходить.
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07.02.2022 21:00 Відповісти
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07.02.2022 20:48 Відповісти
Хтось втрачає, хтось знаходить.
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07.02.2022 21:00 Відповісти
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07.02.2022 20:55 Відповісти
Хто по що, а "циган" про гроші...
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07.02.2022 21:00 Відповісти
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07.02.2022 21:03 Відповісти
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07.02.2022 20:59 Відповісти
Нам треба ППО і, бажано, ПРО! Якщо у кацапів не буде можливості наносити безкарно ракетні удари, чи бомбардування з літаків, то в Україну вони не сунуться!
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07.02.2022 20:59 Відповісти
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07.02.2022 21:01 Відповісти
Маленького Їзраюлю чогось бояться...
А Найбільша країна в Европі(паРашка наХ)
жебракує??
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07.02.2022 21:01 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/ukraina-poprosila-ssha-razmestit-pod-harkovom-rakety-sistemy-thaad-rossmi-1594308.html А вот и казус белли. кацапы уже придумали почему нужно нападать на Украину
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07.02.2022 21:06 Відповісти
Кацапів найсильніше провокує тільки одне "слабкість жертви" і крапка.
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07.02.2022 21:11 Відповісти
Понятное дело, а вдруг перехваченные ракеты посыпятся на "многастрадальний Варонєж"...
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07.02.2022 21:17 Відповісти
я взагалі не розумію
от америкоси і еврорейці дуже добре рахують гроші, а вирахувати, на приклад що дати україні, зараз, не потім, а саме зараз, дохрена зброї (******** оборонної) включаючи ЗРК ПВО, хай навіть на 20-30 мільярдів, це буде в десятки разів дешевше ніж якщо путін, не дай Бог захопить Україну.
бо потім тр**а буде сотні і сотні мільярдів.
мені, не грамотному в економіці це ясно як білий день.
може б то нато мене в нев,**...нні радники взяло, на зарплату, хоча б як у головного наглядача укрзалізниці
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07.02.2022 21:16 Відповісти
20-30 арбузов - это отшень до фига...
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07.02.2022 21:21 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, что в Киеве будут готовы двигаться вперед по теме "особого статуса" Донбасса, если будет найдена "должная очередность действий", однако шаги по реализации этой последовательности делает только Украина, но не Россия. Об этом он заявил на на совместном https://youtu.be/6awj8LNB9_U?t=2679 брифинге с главой европейской дипломатии Жозеппом Боррелем.
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07.02.2022 21:22 Відповісти
 
 