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Новини
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Наради в РФ щодо можливих санкцій: Всі звітують бадьоро, а в приватних розмовах кажуть - катастрофа

Наради в РФ щодо можливих санкцій: Всі звітують бадьоро, а в приватних розмовах кажуть - катастрофа

У Росії відбувся ряд нарад щодо готовності окремих секторів економіки до санкцій за вторгнення до України.

Про це повідомляє російське видання The Bell, інформує Цензор.НЕТ.

Наради проводили за результатами стрес-тестів, що передбачали відключення від SWIFT, заборону на постачання західного програмного забезпечення, серверів та іншого високотехнічого обладнання. На нарадах звітували "Пошта Росії", "Аерофлот", "Російська залізниця".

"Звітують все бадьоро, але в приватних розмовах кажуть - катастрофа", - поділилося з виданням джерело, близьке до уряду РФ.

Зокрема, в разі запровадження обмежень на конвертацію рубля в долар, євро та британський фунт російські банки "точно матимуть проблему з рефінансуванням зовнішнього боргу", - розповіло інше джерело.

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"У частині інфраструктури ми дивимося тільки на китайських підрядників", - повідомило джерело The Bell в одному з великих держбанків. "На Huawei конкретно ніхто не наполягає, але це рекомендація, яку варто враховувати в поточних умовах", - цитує видання ще одного співрозмовника.

Автор: 

росія (66431) санкції (12249) SWIFT (160)


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Топ коментарі
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07.02.2022 21:37 Відповісти
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07.02.2022 21:43 Відповісти
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07.02.2022 21:38 Відповісти
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07.02.2022 21:37 Відповісти
Повторюсь, когда-то писала

"Конец рашки предрешен".

А за рашкой Вовка,
В морге остановка.
Жерик, Шойгу, Кабыздон,
Похоронный перезвон.
К погребению готов
Разложившийся Лавров.
И у "скрепного" корыта
Скинул он свои копыта.
Но Захарова, вот блин,
Выпила весь формалин.
Прет гробы Медведев
На велосипеде.
Почивает средь венков
Нарумяненный Сурков.
Соборует их Кирилл
Весь прогорклый от кадил.
Его тоже ждут в аду,
Всем воздастся по труду !
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07.02.2022 21:57 Відповісти
Забор позаду один в один личаківське кладовище у Львові.
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07.02.2022 22:47 Відповісти
Ух какой ты раскосоглазый ,увидел *забор* на лычаковском кладбище ,в спам ,хрюсское животное...
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08.02.2022 08:52 Відповісти
Шановний як будете у Львові знайдіть час і завітайте на Личаків центральний вхід з вулиці Мечнікова і там Ви знайдете цей забор без змін.Вміли колись цеглу обпалювати.
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08.02.2022 18:42 Відповісти
Мскл не збреше, так вкраде.
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07.02.2022 21:37 Відповісти
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07.02.2022 21:38 Відповісти
Виходить,напад таки планують...
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07.02.2022 21:39 Відповісти
их китай толкает под жопу посмотреть хочет, как отреагирует коллектиный Запад на быдло-агрессию
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07.02.2022 21:46 Відповісти
Китайці поки мовчать, але ринки США та ЄС для них важливіші за рашу, і якщо їх дуже попросять, то вони приєднаються до санкцій. Так що і Huawei може не бути.
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07.02.2022 21:41 Відповісти
да, но китайцам интересно посмотреть что коллективный Запад сделает с рашкой за быдлоагрессию... у китая очень выгодная позиция!! раша сама ползёт ему в руки со всеми своими газами/нефтями/древесиной/металлом и прочими полезными ископаемыми! если коллективный Запад даст раше кизды,
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07.02.2022 21:54 Відповісти
раша еще быстрее приползёт под китай! поэтому китаю пофик, пока его не выведут на чистую воду
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07.02.2022 21:55 Відповісти
Китайці за приєднання до санкцій можуть попросити поступок у Тайванському питанні, наприклад. Не віддати їм Тайвань відразу, а років через 50, чи навіть 100 і зафіксувати це документально. Можуть попросити визнання світом своїх претензій на "тимчасово втрачені території". Тому Сі для Пу не друг, товариш і брат, а ворог, куди страшніший за США.
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07.02.2022 21:58 Відповісти
значительно бОльшие временно окупированные китайские территории находятся на территории московии! чем тот Тайвань! поэтому в интересах китая, чтобы московия была ничтожеством (впрочем, она сейчас им же и является), чтобы московия сама приползла к китаю и вернула территории ну или чтоб китай мог безболезненно вернуть территории! поэтому китаю выгодно, чтобы коллективный запад зачмырил московию, следовательно китаю выгодно, чтобы московия начала военную агрессию!
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07.02.2022 22:04 Відповісти
Китаю вигідно, щоб купували вироблені там товари. Війна у Європі це падіння попиту на товари, збитки, падіння курсу юаня, уповільнення розвитку, поява безробіття і відповідно внутрішньполітичні проблеми. Тому, якщо пана Сі попросять він прислухається до прохань, щоб зберегти експорт, а може і виторгувати собі щось.
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07.02.2022 22:10 Відповісти
мы - не самый большой потребитель китайских товаров в Европе, поэтому китайцы могут натравить свою шавку на Украину, чтобы посмотреть как отреагирует Запад! в любом случае китай остаётся в козырях!
думаю не зря, последнее время, американские политики стали прямым текстом намекать, что китаю достанется тоже, если московия не угомонится!
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07.02.2022 22:19 Відповісти
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07.02.2022 21:42 Відповісти
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07.02.2022 21:43 Відповісти
Са сваим канцом.
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07.02.2022 22:41 Відповісти
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07.02.2022 21:44 Відповісти
я вірно зрозумів, що прям зараз почалася антиреклама "********"????
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07.02.2022 21:44 Відповісти
Коли люди мені казали, що збираються купити собі хуавей після того, як їх продукцію заборонили в США і Гугл заборонив їм встановлення своїх приклад - я їм зразу казав, що вони їб""уті на всю голову.
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07.02.2022 23:37 Відповісти
Пердизент России


@putin4russia

·
https://twitter.com/putin4russia/status/1489935572416270341 5 февр.



Ирине Родниной оказали в продлении американской визы. Дочь Родниной - Алёна (которая не знает русский язык) передаёт маме-патриотке пламенный привет

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07.02.2022 21:45 Відповісти
Яка катастрофа-повернетесь від клятих буржуінів до Мухасранська,Задріщінська,Зажопінська та іншого запарєбрікавага лайна і будєтє патріотамі дома в дєрьмє...
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07.02.2022 21:46 Відповісти
Казка про голого короя-не така і казка.
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07.02.2022 21:47 Відповісти
не думаю,що Сі підтримуватиме путіна,коли той відкрито нападе на Україну.-----

Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19444 5 часов назад

tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19444 ОТКРЫТЬ В

🇨🇳🇷🇺Олимпийский визит Путина в КНР на фоне растущего военного напряжения на востоке Украины оказался провален как на медийно-символическом поле, так и на уровне смыслов. Китайская сторона оказала «гаранту» непривычно холодный прием, и это при условии, что Путин был единственным лидером крупной страны на открытии Олимпиады. Вдобавок к холодному приему встреча с генсеком ЦК КПК Си Цзиньпинем оказалась не просто «постной», но и де-факто односторонней. По итогу личной встречи Путина и Си главы стран даже для протокола не пожали руки, а все время взаимодействия ушло на похвалу в адрес принимающей стороны. Персональное взаимодействие лидеров привело к тому, что Китай получил выгодные контракты по поставке российских углеводородов, не взяв на себя никаких значимо символических обязательств и не оказав гарантий поддержки России, в которой она остро нуждается. Тем не менее, экономическая и техническая поддержка от КНР оказана не была, что может указывать на пересмотр системы двустороннего взаимодействия. Примечательно, что проблемы с поездкой Путина в Китай начались еще на стадии подготовки, когда китайская сторона значительно сократила размер российской делегации. По прилету Путина в Пекин, для встречи у трапа самолета никто из китайского руководства так и не оказался. Похолодание в отношениях было формально запечатлено трагикомичными кадрами с открытия Олимпиады, на которых российский президент сидел в одиночестве на полупустой трибуне и неожиданно «засыпал» при прохождении по стадиону украинской делегации. Со стороны чтящих церемониал жителей Китая подобное обращение с лидером другой страны равнозначно унижению. Пекин показал на место, которое может занять Россия, если продолжит движение в заданном направлении: энерго-сырьевой придаток, пределом номенклатурного значения которого будет только младшее партнерство и почти односторонне донорство.



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07.02.2022 21:52 Відповісти
Чергова ІПСО. Лежіть на диванчику,рашка ось-ось розвалиться,і буде всім щастя.
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07.02.2022 22:28 Відповісти
ІПСО, сударь, така штука, що працює в обидва боки
особливо коли змінюється тренд
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07.02.2022 23:13 Відповісти
Да это вброс!
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08.02.2022 06:26 Відповісти
Санкции Животворящие
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07.02.2022 21:55 Відповісти
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07.02.2022 22:00 Відповісти
Зокрема, в разі запровадження обмежень на конвертацію рубля в долар, євро та британський фунт російські банки "точно матимуть проблему з рефінансуванням зовнішнього боргу", - розповіло інше джерело. Джерело:

Смешно. Уверен, что в этом случае они сразу же "простят" свои долги всем западным кредиторам
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07.02.2022 22:03 Відповісти
Э, нет. Как только "простят", рейтинговые агенства тут же присвоят им мусорный рейтинг и тогда кредиты им станут выдавать под 100% годовых, если повезет еще их получить. Если ты думаешь, что они там все начнут кормиться из нефте-газовых денег, то технически это означает возврат к плановой экономике, добавь еще ограничения на экспорт нефти и газа для полноты картины.И тогда мордору придется ползти на брюхе к туфляи Си и целовать их за какие-нибудь контракты. Отгадай с трех раз, как именно может воспользоваться таким положением мордора Китай.
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08.02.2022 06:24 Відповісти
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08.02.2022 09:02 Відповісти
Не вперше
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08.02.2022 07:06 Відповісти
США перешло к тактике запугивания. Сегодня СНН опубликовали статью о том что в России боятся воевать так как видят проблемы, теперь это. Короче, американцы делают буквально всё чтобы Путина остановить. Респект им за это.
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07.02.2022 22:05 Відповісти
Хотят ли русские войны?
Ни разу не палятся...
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07.02.2022 22:05 Відповісти
Россия готовилась к большой войне с 15 года. Она переснащала армию, пыталась автомизировать телекоммуникации и перейти на внутреннее потребление. Как смогли, конечно, но они этим занимались последние годы.
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07.02.2022 22:09 Відповісти
Якщо в 2015 році паРашка випускала до сотні бойових літаків на рік,то останні два роки її потолок 21 літак в кучі з двома Л-39.
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07.02.2022 22:32 Відповісти
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07.02.2022 22:34 Відповісти
америка продолжает тролить *****

распад и неуважение



Дипломатическое окно возможностей для разрешения кризиса, закрывается, пишет Вашингтон Пост.
Аргумент в том, что нельзя стянуть войска к границам дважды и не сделать ничего.
«Если Путин снова ничего не сделает…что он скажет широкой "общественности" о могуществе России?»

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07.02.2022 22:36 Відповісти
Барак Обама в 2014 году, когда сдавал Крым, зарядил знаменитую фразу "Экономика РФ разорвана в клочья". Типа ух они за Крым пострадают. Но не пострадали. И потом втихаря Штаты сняли санкции с Аэрофлота, что в Крым летает.
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07.02.2022 22:37 Відповісти
Щи лапти и кора дуба....в долгий путь приполярные...
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07.02.2022 22:37 Відповісти
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07.02.2022 22:43 Відповісти
Не так быстро.
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08.02.2022 06:26 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

Хочется предостеречь отчаянного плешивого дедушку.
Если собрался всем насрать, не забудь снять штаны.
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07.02.2022 22:43 Відповісти
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08.02.2022 02:00 Відповісти
Таке вже було в Московії XIX сторіччя коли США допомагали Расії подолати голод

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08.02.2022 02:20 Відповісти
Да не далее, как в 1990е годы вся московия жрала окорочка Буша, а без ленд-лиза они сегодня бы говорили по-немецки и жили как нормальные люди )
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08.02.2022 06:28 Відповісти
на китайцев надеются шакалы кремлевские.
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08.02.2022 08:27 Відповісти
 
 