Наради в РФ щодо можливих санкцій: Всі звітують бадьоро, а в приватних розмовах кажуть - катастрофа

У Росії відбувся ряд нарад щодо готовності окремих секторів економіки до санкцій за вторгнення до України.

Про це повідомляє російське видання The Bell, інформує Цензор.НЕТ.

Наради проводили за результатами стрес-тестів, що передбачали відключення від SWIFT, заборону на постачання західного програмного забезпечення, серверів та іншого високотехнічого обладнання. На нарадах звітували "Пошта Росії", "Аерофлот", "Російська залізниця".

"Звітують все бадьоро, але в приватних розмовах кажуть - катастрофа", - поділилося з виданням джерело, близьке до уряду РФ.

Зокрема, в разі запровадження обмежень на конвертацію рубля в долар, євро та британський фунт російські банки "точно матимуть проблему з рефінансуванням зовнішнього боргу", - розповіло інше джерело.

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"У частині інфраструктури ми дивимося тільки на китайських підрядників", - повідомило джерело The Bell в одному з великих держбанків. "На Huawei конкретно ніхто не наполягає, але це рекомендація, яку варто враховувати в поточних умовах", - цитує видання ще одного співрозмовника.