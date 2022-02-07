Ми не хочемо, щоб в Україні повторились події Чехословаччини, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Чехи добре пам’ятають, як Москва за допомогою сателітів спробувала придушити дух свободи наприкінці 1960-х років, і намагатимуться не дозволити повторення історії.

Про це міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив на брифінгу за результатами візиту голів МЗС ЧР, Словаччини та Австрії в Луганську область 7 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Ліпавський підкреслив: "Україна повинна мати право обирати, чи хоче вона належати Заходу, бути ближчою до ЄС і НАТО".

Він згадав приклад Чехословаччини, коли у 1968 році солдати організації Варшавського договору вторглися в країну, "тому що політика Праги була іншою, ніж хотіла Москва". "Ми не хочемо бачити цього в Україні, ми не можемо дозволити повторення такого", - заявив чеський дипломат.

Він обіцяв повну солідарність і підтримку Києву. Ліпавський також додав, що у Чехії сподіваються на краще, на вирішення кризи дипломатичними засобами, "але готуються до гіршого".

Дивіться: Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України. ВІДЕО+ФОТО

За його словами, три міністри прибули в Україну, щоб засвідчити підтримку, і на контактну лінію - щоб побачити на власні очі та оцінити ситуацію. Вони також привезли гуманітарну допомогу.

Представник Словаччини Іван Корчок зі свого боку зазначив, що його країна хоче бачити свого сусіда мирним і процвітаючим. "Ми налаштовані стати на бік України", - запевнив він. Корчак також зауважив, що Словаччина допомагає на місці медичними матеріалами, а також медичними автомобілями тощо.

У програмі дводенного візиту Яна Ліпавський в Україні – зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Також читайте: Розвідувальний корабель РФ помітили близ Одеси

Три глави зовнішньополітичних відомств відвідали Харків та лінію зіткнення із самопроголошеною "ЛНР".