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Новини Війна
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Ми не хочемо, щоб в Україні повторились події Чехословаччини, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ми не хочемо, щоб в Україні повторились події Чехословаччини, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Чехи добре пам’ятають, як Москва за допомогою сателітів спробувала придушити дух свободи наприкінці 1960-х років, і намагатимуться не дозволити повторення історії.

Про це міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив на брифінгу за результатами візиту голів МЗС ЧР, Словаччини та Австрії в Луганську область 7 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Ліпавський підкреслив: "Україна повинна мати право обирати, чи хоче вона належати Заходу, бути ближчою до ЄС і НАТО".

Він згадав приклад Чехословаччини, коли у 1968 році солдати організації Варшавського договору вторглися в країну, "тому що політика Праги була іншою, ніж хотіла Москва". "Ми не хочемо бачити цього в Україні, ми не можемо дозволити повторення такого", - заявив чеський дипломат.

Він обіцяв повну солідарність і підтримку Києву. Ліпавський також додав, що у Чехії сподіваються на краще, на вирішення кризи дипломатичними засобами, "але готуються до гіршого".

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За його словами, три міністри прибули в Україну, щоб засвідчити підтримку, і на контактну лінію - щоб побачити на власні очі та оцінити ситуацію. Вони також привезли гуманітарну допомогу.

Представник Словаччини Іван Корчок зі свого боку зазначив, що його країна хоче бачити свого сусіда мирним і процвітаючим. "Ми налаштовані стати на бік України", - запевнив він. Корчак також зауважив, що Словаччина допомагає на місці медичними матеріалами, а також медичними автомобілями тощо.

У програмі дводенного візиту Яна Ліпавський в Україні – зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, головою МЗС Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

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Три глави зовнішньополітичних відомств відвідали Харків та лінію зіткнення із самопроголошеною "ЛНР".

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Словаччина (1136) Чехія (1658) Ліпавський Ян (121)


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Дурік-в Україні все було набагато гірше, бо це була багатвікова окупація смердючою лапатною балалайнею...
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07.02.2022 22:08 Відповісти
Чехія по ходу дала задню.
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07.02.2022 22:33 Відповісти
Почему?
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07.02.2022 22:34 Відповісти
В Чехии только Земан придурковатый, остальные - друзья Украины
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08.02.2022 04:46 Відповісти
если никто не знал, то скажу, что когда приезжают такие гости на восточный фронт - километров за 20 от их маршрута передвижения ни один сепар не стреляет. вы спросите почему? да потому что украинская сторона предупреждает, что в таких-то точках будут находиться министры МИД. не верите? но это так.
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07.02.2022 23:47 Відповісти
 
 