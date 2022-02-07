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Особливий статус Донбасу можливий за умови виконання РФ своєї частини Мінських домовленостей, - Блінкен

Особливий статус Донбасу можливий за умови виконання РФ своєї частини Мінських домовленостей, - Блінкен

США і Україна мають спільні підходи до імплементації Мінських домовленостей та очікують від Росії виконання її зобов’язань за цими угодами.

Про це заявиві держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується "Мінська", Сполучені Штати та Україна єдині в тому, що Мінські домовленості є шляхом для просування вперед, щоб розв’язати конфлікт на Донбасі, створений російським втручанням у 2014 році", - зауважив Блінкен.

На його думку, ці угоди є кращим способом для відновлення українського кордону й суверенітету України, для забезпечення прав українських громадян на окупованих нині територіях.

Держсекретар США також уточнив, що Україна впродовж минулих років намагається досягти прогресу в процесі врегулювання шляхом імплементації "Мінська" – разом із Німеччиною і Францією, які входять до Нормандського формату. Водночас Росія, за його словами, не виконала практично жодного зі своїх зобов’язань за цими угодами.

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"У домовленостях йдеться про спеціальний статус Донбасу, і я вважаю, що при відповідній послідовності українці були б готові рухатися вперед. Але знову ж, загальна картина "Мінська", починаючи з 2014 року, виглядала так, що Україна намагалася просунутися у виконанні більшості своїх зобов’язань, а Росія – ні", - наголосив глава Держдепу.

Блінкен підкреслив, що якщо Росія так наполягає на виконанні Мінських домовленостей, то вона може продемонструвати серйозність своїх намірів вже тепер.

Також читайте: Зеленський про виконання Мінських угод: "Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території"

Автор: 

США (23607) Донбас (22358) мінські угоди (2231) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+35
Блінський Блінкен-нахрєн нам сєпари по усій Україні та щоб вони ще й вирішували як нам жити...
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07.02.2022 22:11 Відповісти
+25
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07.02.2022 22:20 Відповісти
+17
БРЕД, ВРАНЬЕ та ЗРАДА!!!
"Особый статус" требуют закрепить в Конституции и отказаться от него после будет очень-очень трудно.
И Рашка ещё требует для своих марионеток в ОРДЛО право вето на такие действия.
А как сама Рашка выполняет любые свои обещания мы все прекрасно знаем и помним.
По этому:
НИКАКОГО "особого статуса"!
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07.02.2022 22:18 Відповісти
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порядочность всегда проигрывает подлости и предательству, если бить так бить в ответ, а не мямлить
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08.02.2022 11:43 Відповісти
Вариант 1-й: впихнуть ЛДНР в Украину на их, уголовников, условиях.
Если вариант 1-й не проходит, то присоединить ЛДНР к себе, в империю.
Это очень плохой для них вариант, потому что тогда придется утилизировать очень много уголовных отбросов из Луганды и Донбабве, потому как эти отпетые мрази никому нигде не нужны.
Оттго делаем вывод: скорее всего не договоряться.
Очень "переживаю" за Макрона, ему на выборы идти скоро и рочно надо показать успехи.
Поскольку в экономике успехов не может быть по-определению в нынешних ковидловых условиях, то хотя бы во внешней политике.
Также "переживаю" за бюджет РФ: эта уголовная прорва под названием ЛДНР и жрет, и жрет, и жрет, хуже свиней, а на выходе даже навоза от них не получишь.
Прямо даже и не знаю, как тут быть?
Может, начать с того, что нейтрализовать всех ударников Бородая?
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08.02.2022 11:52 Відповісти
Особливий статус повинен бути, як у Німеччини після Другої світової війни і ніяк інакше!
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08.02.2022 11:53 Відповісти
Сподівався на більшу адекватність Блінкена
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08.02.2022 20:57 Відповісти
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