Особливий статус Донбасу можливий за умови виконання РФ своєї частини Мінських домовленостей, - Блінкен

США і Україна мають спільні підходи до імплементації Мінських домовленостей та очікують від Росії виконання її зобов’язань за цими угодами.

Про це заявиві держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується "Мінська", Сполучені Штати та Україна єдині в тому, що Мінські домовленості є шляхом для просування вперед, щоб розв’язати конфлікт на Донбасі, створений російським втручанням у 2014 році", - зауважив Блінкен.

На його думку, ці угоди є кращим способом для відновлення українського кордону й суверенітету України, для забезпечення прав українських громадян на окупованих нині територіях.

Держсекретар США також уточнив, що Україна впродовж минулих років намагається досягти прогресу в процесі врегулювання шляхом імплементації "Мінська" – разом із Німеччиною і Францією, які входять до Нормандського формату. Водночас Росія, за його словами, не виконала практично жодного зі своїх зобов’язань за цими угодами.

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"У домовленостях йдеться про спеціальний статус Донбасу, і я вважаю, що при відповідній послідовності українці були б готові рухатися вперед. Але знову ж, загальна картина "Мінська", починаючи з 2014 року, виглядала так, що Україна намагалася просунутися у виконанні більшості своїх зобов’язань, а Росія – ні", - наголосив глава Держдепу.

Блінкен підкреслив, що якщо Росія так наполягає на виконанні Мінських домовленостей, то вона може продемонструвати серйозність своїх намірів вже тепер.

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