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Україна і Польща готують запуск швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою

Україна і Польща готують запуск швидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою

На вихідних міністр інфраструктури Олександр Кубраков, заступник Міністра Мустафа Найєм та керівник Укрзалізниці Олександр Камишін здійснили робочу поїздку в Республіку Польща. Вони провели зустріч з Міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком, а також взяли участь в конференції "Європа Карпат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook-повідомлення Міністерства Інфраструктури України.

"Після кількох етапів складних перемовин, нам вдалось вивести транзитні проблеми, які виникли між Польщею та Україною, на рівень Президентів двох країн. Нарешті спільними зусиллями були напрацьовані конкретні рішення для виходу з тривалої траспортної кризи. Зокрема, польська сторона вперше за останні 7 років зобов’язалася суттєво збільшити кількість дозволів для українських автоперевізників. Уже найближчим часом чекаємо від наших колег документальне підтвердження цьому", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві повідомляють, що завдяки спільній роботі залізниць двох країн, уже з 10 лютого 2022 року Укрзалізниця зможе зняти заборону на перевезення транзитних вантажів Україною до Польщі.

"Ці домовленості нарешті дозволяють нам перейти до обговорення та реалізації важливих міжурядових інфраструктурних проєктів. Зокрема, ми вже синхронізували наші дії з реалізації проєкту високошвидкісного залізничного сполучення між Києвом та Варшавою. Цей проєкт спільно з Польщею плануємо презентувати на рівні Європейського Союзу", - додали у повідомленні.

Крім того, триває підготовка, зокрема і пошуку джерел фінансування, для реконструкції ділянки Мальховіце - Нижанковичі на українсько-польському кордоні, що є важливим транспортним коридором для наших сусідів.

"Ці кроки допомагають наповнити стратегічне партнерство з Польщею змістовними та взаємовигідними проєктами, зокрема в у секторі інфраструктури" - розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Читайте також: Україна та Туреччина досягли історичної домовленості - про повну лібералізацію автоперевезень, - Кубраков

залізниця (1532) Польща (8662) Найєм Мустафа (387) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (448) Камишін Олександр (165)


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Топ коментарі
+7
там люди до цього йшли, навіть не роками і не десятиліттями...
а україна ще й досі не вирвалась з імперських обіймів, народ, вихований у совку вибирає зеленського, не розуміє значення єдиної церкви, мови у становлені нації..
каже - какая разніца і хоче, щоб було так, як вони бачили десь...
дітям таке простітєльно
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07.02.2022 23:23 Відповісти
+4
Давно потрібно це зробити.
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07.02.2022 22:10 Відповісти
+3
Велике гіперлупівництво!
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07.02.2022 22:15 Відповісти
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Давно потрібно це зробити.
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07.02.2022 22:10 Відповісти
И кто построит новые пути???
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07.02.2022 22:12 Відповісти
ніби до вроцлава є колія української ширини, а щоб до варшави, то не чутно було...
до відня є тоже...
якщо не покрали на металолом
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07.02.2022 23:07 Відповісти
Велике гіперлупівництво!
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07.02.2022 22:15 Відповісти
Ой, та ми з періодичністю раз в 5 років таке чуємо.
Тай нащо, коли лоукостом можна швидше залетіти!
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07.02.2022 22:25 Відповісти
Краще аеропорти поремонтувати в кожному обласному центрі, щоб лоукости літали звідти часто!
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07.02.2022 22:26 Відповісти
Для этого власть должна иметь мозги! Билет на поезд стоимость около 50 евро до Будапешта и Вам предстоит много часов в грязном душном скотовозе, примерно столько же стоит рейс лоукостера за 1,5 часа.

Только пусть не говорят, что Хюндаи это нормальные поезда! Это вообще-то всего лишь региональные электрички в нормальных странах, а никак не поезда, где можно высидеть около 7 часов дороги. В Украине даже Киев-Харьков это тащИтся почти пять часов (!), в нормальной стране это чуть больше трёх часов.
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07.02.2022 23:13 Відповісти
там люди до цього йшли, навіть не роками і не десятиліттями...
а україна ще й досі не вирвалась з імперських обіймів, народ, вихований у совку вибирає зеленського, не розуміє значення єдиної церкви, мови у становлені нації..
каже - какая разніца і хоче, щоб було так, як вони бачили десь...
дітям таке простітєльно
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07.02.2022 23:23 Відповісти
А колісні пари будуть автоматично розсуватись і зсуватися при переході з европейської колії і назад?
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07.02.2022 22:46 Відповісти
Есть такой чудесный поезд альстом вроде называется... Французский... Так воту кацапов они есть... И там да... Колесная пара меняет ширину в движении
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08.02.2022 00:07 Відповісти
Ну-у-у! І де ж там вони роблять колісні пари зі змінною шириною колії? Ти хоч читай Вікіпедію уважніше!
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08.02.2022 06:56 Відповісти
Сорян... Засыпал и не то сказал... Поезд называется не альстом... А тальго... Позволяет менять ширину колесной пары на скорости 20кмч... Кацапия на таком поезде ездит по маршруту мацква-берлин...
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08.02.2022 09:34 Відповісти
Там в джерелі написано:

Будівництво євроколії Київ - Варшава - проєкт, що об'єднає дві європейські столиці швидкісним транспортом. Час у дорозі займатиме до 4 годин. Наразі Україна та Польща спільно напрацьовують план реалізації проєкту та готуються до презентації проєкту на рівні Європейського Союзу.

Сподіваюсь, це дає відповідь на Ваше питання.
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08.02.2022 08:21 Відповісти
У мене на твою "відповідь" - купа питань:
1) де цю "євроколію" проведуть?
2)На місці старої? Якої саме?
3) Будуть "перешивать" частину колії під "європейську"? А як узгодять дві колії на одному насипу?
4) Якщо будуть виділять нові землі під будівництво - то в кого їх заберуть?
5) Де взять купу грошей під це будівництво? І чи окупиться воно? Адже планується чисто пасажиропотік а не вантажний! А ми здатні забезпечить цей потік пасажирами? В Європі люди живуть в одній країні а на роботу їздять в іншу Але ж і грошей у них на це вистачає А наші "гастери" раз в рік додому вириваються! Візьми в руки "кукулятор" і порахуй - "чи варта овчина вичинки?"
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08.02.2022 08:36 Відповісти
Може, мінінфраструктури знає, я не в курсі. З оприлюдненої інформації можна лише про дещо здогадатися.
Гроші хочуть взяти з фондів Євросоюзу. Повна окупність подібних проектів, зазвичай, не планується, головне цінність.
Моя особиста думка - вантажні євроколії нам значно більш потрібні - для руди, вугілля, нафтопродуктів (в тому числі бітуму), зерна. Але піар важливіше.
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08.02.2022 09:03 Відповісти
300 км/ч нормальная скорость для узкой колеи.
А широкая придумана, чтобы не переворачиваться при 160.
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08.02.2022 00:08 Відповісти
На самом деле она не такая и узкая... 1435ммпротив нашей1520
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08.02.2022 09:30 Відповісти
Ыліта здрисне-10-25%%..
А "нарід"-73%% буде воювати !!
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08.02.2022 00:14 Відповісти
а состояние украинской колеи позволяет запускать скоростные поезда? Плюс все я думаю понимают, что скоростной ЖД-транспорт - это дорого. Китай своими новинками по уши в долгах. Или у нас благодаря такому креативу железку в долгах хотят утопить?
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08.02.2022 01:06 Відповісти
"а состояние украинской колеи позволяет запускать скоростные поезда?"
Колея для скоростных поездов строится отдельная, грузы по нет не перевозят.

"скоростной ЖД-транспорт - это дорого. Китай своими новинками по уши в долгах"
В Китае строили ради показухи, Китай - это Азия, причем Азия коммунистическая, где из желания угодить вышестоящему "*********" из штанов чиновники выпрыгивают.
Китай потерял огромные деньги на скоростных железных дорогах по той простой причине, что в Китае на них некому ездить: скоростные железные дороги имеет смысл строить только лишь для перевозок ОЧЕНЬ большого числа пассажиров.

В Японии же шинкансен прибылен, окупился с огромной скоростью, но в Японии изначально просчитали прибыль, основываясь на размерах пассажиропотока.

Если будет очень много пассажиров, то проект окупится. иначе не стоит и огород городить, можно попасть на деньги хорошие, при этом другие железные дороги в упадок придут из-за отсутствия для них средств (как и случилось в Китае, там теперь проблемы с перевозками ГРУЗОВ по железным дорогам).
К слову, китайского 'глав-*********", ответственного за скоростные железки, кажется, даже растреляли его же товарищи по партии, то ли за растрату средств государственных, то ли за коррупцию.
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08.02.2022 02:52 Відповісти
Имеет смысл лишь для перевозки большого пассажиропотока, иначе просто потеря денег.
Грузы перевозить не получится, колея нужна иная.
В Китае здорово попали на деньги, настроив никому не нужных скоростных железных дорог.
А вот в Японии прибыль получили замечательную благодаря строительству скоростных железок, но в Японии шинкансен запускали именно для перевозки очень большого числа пассажиров.
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08.02.2022 02:45 Відповісти
У Японии стоит поучиться, как региональные железные дороги с умом использовать.
В Японии на железных дорогах с малым пассажиропотоком вообще ходят поезда ИЗ ОДНОГО ВАГОНЧИКА, управляет такими поездами ОДИН ВОДИТЕЛЬ (он же проверяет, что уплатили за проезд), и ходят такие поезда НА ДИЗЕЛЕ.
Очень мне нравятся японские железные дороги!
До чего же чисто.
До чего же с умом все оборудовано.
Вплоть до съедобных сувениров, которые продают на узловых станциях.
А какие поезда, какой дизайн, с ума сойти.

На youtube немало видео о поездах Японии, смотрите и наслаждайтесь.
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08.02.2022 02:58 Відповісти
Поезд в Киото (это в основном туристический маршрут)
https://www.youtube.com/watch?v=fjpj0PquGlk&t=13s

Это линия называется Эйзан и она электрифицирована.
Это пример линий, называемых "уан ман тран" (от one man train), где в поезде всего один машинист и он же контролер.

Уан ман тран в Ичиносеки, это провинция Ивате:
https://www.youtube.com/watch?v=i52MvTbIbTw

Iwate One-man Train to Ichinoseki

Это уже дизельный поезд.
Обратите внимание, какой хлеб продают в булочной при станции и какие сладости, как реклама данной местности.
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08.02.2022 03:04 Відповісти
Будут быстро вывозить заробитчан целыми составами?
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08.02.2022 08:41 Відповісти
Вот спрашивается "нах...я козе баян?". Если ты заранее планируешь поездку, то можно купить дешевый авиабилет на лоукостер. Вот, кому надо в Варшаву в ближайшее время? Пожалуйста, Киев-Варшава: 21 февраля - 9,99 евро, 9 марта - 4,99 евро, 11 марта - 5,99 евро. Но если человек мазохист, то конечно, лучше в поезде тарахтеть почти целый день
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08.02.2022 09:27 Відповісти
 
 