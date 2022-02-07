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Новини Війна
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Боррель: В Європі з вини РФ - найгірша криза з часів "холодної війни"

Боррель: В Європі з вини РФ - найгірша криза з часів

Масоване нарощування російських військ вздовж кордонів України спричинило найгіршу кризу в сфері безпеки у Європі з часів завершення холодної війни, тож ЄС координує зусилля країн-членів у пошуках шляхів для її вирішення.

Про це у Вашингтоні під час спільної пресконференції із Державним секретарем США Ентоні Блінкеним заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми поділяємо велике занепокоєння щодо ризиків, які зараз акумульовані на російсько-українському кордоні. Очевидно, що ми зараз переживаємо, у моєму розумінні, найбільш небезпечний момент для безпеки в Європи після завершення "холодної війни". В той же час, ми все ще бачимо простір для дипломатії, для обговорення питань, що непокоять всіх, в тому числі – російські занепокоєння, з метою уникнути найгіршого. Ми готові до такого найгіршого, але хотіли б його уникнути", - наголосив Боррель.

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Він зауважив, що концентрація 140 тисяч солдатів із важким озброєнням на кордоні України є великою загрозою, оскільки важко припускати, що ці війська вийшли на кордон "щоб попити чаю". Такі дії Росії, за словами Борреля, створюють великі ризики для миру й безпеки, яких Євросоюз намагається уникнути, і докладає для цього всіх зусиль.

"Міністр (закордонних справ РФ - ред.) Лавров надіслав листа до всіх країн-членів Європейського Союзу із запитом взяти до уваги занепокоєння Росії у сфері безпеки. Я координую відповідь на цей лист, і я наполягаю, що все ще є простір для дипломатичного вирішення цієї кризи. З одного боку, ми маємо попереджати про небезпеку ситуації, а з іншого – працювати з метою її вирішення", - додав Жозеп Боррель.

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Автор: 

росія (66431) Боррель Жозеп (1074)


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Та хіба тільки в Європі-лапатні смердючі свині смердять по усьому світу...
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07.02.2022 22:31 Відповісти
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07.02.2022 22:31 Відповісти
Сами вырастили проблему - меньше надо было цацкаться с *****
. А Меркель под суд
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07.02.2022 22:31 Відповісти
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07.02.2022 22:32 Відповісти
Мне кажется, что Борель как бы говорит нам, что СП-3 отличная идея, а потом СП-4.....
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07.02.2022 22:33 Відповісти
Така ситуація склалася з вини локомотивів ЄС Німеччини та Франції які довгий час загравали з москвою заплющюючи очі на порушення міжнародних законів та прав людини.
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07.02.2022 22:34 Відповісти
На жаль... енергетична та військова кризи - рукотворні ... штучно створені москвою, за найактивнішої співучасті німеччини, франції та Австрії...

Але, знову ж на жаль, вона й досі їх нічому не навчила!
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07.02.2022 22:59 Відповісти
Самі і створили монстра!
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07.02.2022 22:37 Відповісти
а де поділись всі гадалки, екстрасенси, астрологи, тарологи?))
Ваш вихід, блєстайтє)
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08.02.2022 00:02 Відповісти
 
 