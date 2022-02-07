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Новини Війна
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Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську. ФОТО

Район операції Об’єднаних сил відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Александр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавськи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську 01

Разом із Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком та головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм керівники дипломатичних установ європейських країн відвідали Станицю Луганську. Члени делегації ознайомилися з роботою місцевого контрольного пункту в’їзду-виїзду та передали черговий пакет допомоги Україні для відновлення зруйнованої інфраструктури.

Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську 02

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Під час спільного брифінгу міністри висловили слова беззаперечної підтримки Україні та запевнили, що український народ не залишиться сам на сам у боротьбі з агресором.

Автор: 

Австрія (986) Словаччина (1136) Чехія (1658) операція Об’єднаних сил (6725) Станиця Луганська (196)


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Кто без "броника" , глава ОДА ?
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07.02.2022 22:37 Відповісти
Нарушение ТБ
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07.02.2022 22:38 Відповісти
Вид у министров обескураженный . Это не в брюсселях сидеть .
Тут реально война .
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07.02.2022 22:38 Відповісти
Какая война с посольством ВРАГА в центре Киева.Главное же перестать стрелять? Вояки не выбирают колени перед куйло....таких трусов и позора Мир не видел...((
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08.02.2022 00:12 Відповісти
І що із цих смотрєлок)
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07.02.2022 22:39 Відповісти
Це добре-можливо порозумнішають від побаченого...
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07.02.2022 22:39 Відповісти
Одне з найбідніших і малозначущих сіл на Луганщині сьогодні стало центром паломництва світової еліти.
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07.02.2022 23:06 Відповісти
А где Бубочка? Почему не сопровождает уважаемую делегацию?
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08.02.2022 06:42 Відповісти
Зустрічатися треба з жителями, а не з солдатами, з якими можна і в Києві поспілкуватися.
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08.02.2022 07:07 Відповісти
 
 