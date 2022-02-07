Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську. ФОТО

Район операції Об’єднаних сил відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Александр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавськи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Разом із Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком та головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм керівники дипломатичних установ європейських країн відвідали Станицю Луганську. Члени делегації ознайомилися з роботою місцевого контрольного пункту в’їзду-виїзду та передали черговий пакет допомоги Україні для відновлення зруйнованої інфраструктури.

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Під час спільного брифінгу міністри висловили слова беззаперечної підтримки Україні та запевнили, що український народ не залишиться сам на сам у боротьбі з агресором.