Міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії відвідали Станицю Луганську. ФОТО
Район операції Об’єднаних сил відвідали міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії – Александр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавськи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Разом із Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Павлюком та головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм керівники дипломатичних установ європейських країн відвідали Станицю Луганську. Члени делегації ознайомилися з роботою місцевого контрольного пункту в’їзду-виїзду та передали черговий пакет допомоги Україні для відновлення зруйнованої інфраструктури.
Під час спільного брифінгу міністри висловили слова беззаперечної підтримки Україні та запевнили, що український народ не залишиться сам на сам у боротьбі з агресором.
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