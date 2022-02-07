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В Україні деяким групам громадян дозволять виходити на пенсію незалежно від віку

В Україні деяким групам громадян дозволять виходити на пенсію незалежно від віку

З 2028 року деякі громадяни України зможуть вийти на пенсію незалежно від віку. Для цього необхідно мати мінімум 40 календарних років страхового стажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

При цьому у міністерстві додали, що кожен індивідуальний випадок розглядатиметься окремо. При оформленні виплат Пенсійний фонд враховуватиме загальну кількість стажу та отриману заробітну плату, з якої було сплачено страхові внески.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальну пенсію для українців старше 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль

виплати (1080) пенсія (1599)


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Топ коментарі
+31
70 лет отработал и можно идти на пенсию в любом возрасте за 90. Таких д**6ое*ов в Украине у власти еще небыло
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07.02.2022 22:52 Відповісти
+30
Вони такими й були. Алкашня, фотографи, аналтабунщики, сосни, Тищенки, Безуглі, Брагари...
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07.02.2022 22:56 Відповісти
+17
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07.02.2022 23:00 Відповісти
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70 лет отработал и можно идти на пенсию в любом возрасте за 90. Таких д**6ое*ов в Украине у власти еще небыло
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07.02.2022 22:52 Відповісти
Мати аж 40 років стажу, зовсім ***..нулись.
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07.02.2022 22:52 Відповісти
Вони такими й були. Алкашня, фотографи, аналтабунщики, сосни, Тищенки, Безуглі, Брагари...
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07.02.2022 22:56 Відповісти
Це як нежить, якщо лікувати, то проходить за 7 днів, а якщо ні - то за тиждень
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07.02.2022 22:54 Відповісти
Ну да. если с 20 лет пойти работать + 40 = 60лет. Мож кому подфартить в 17лет поступить в ВУЗ и учеба зачтется в стаж, считай счастливчик в 57лет... А это тоже древний возрасть... То-то нащо такие понты разводить... ХМЫ...
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07.02.2022 22:55 Відповісти
Не считают ВУЗ с 2004 года
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07.02.2022 22:57 Відповісти
Кто-то в 2004-ом предвидел приход зебилов...
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07.02.2022 22:59 Відповісти
Вернее, не так..если учился до 2004 то считают, а позже, то уже нет..
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07.02.2022 23:04 Відповісти
Стесняюсь спросит, мол, орден сутулого тоже отменили?
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07.02.2022 23:06 Відповісти
Не, этот орден наше все)))
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07.02.2022 23:07 Відповісти
Ну, хоть шо-та радует.
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07.02.2022 23:08 Відповісти
Я закінчив у 2001 році на бюджеті. То мені зарахуються ці 5 років?
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07.02.2022 23:08 Відповісти
Да))) я просто готовлюсь на пенсию выходить- интересуюсь вопросом)) дневная форма?
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07.02.2022 23:14 Відповісти
Так денна форма. Дяка за приємну новину. Гадав що не зарахують. Хоча ще 16 років до пенсії, вигадають ще щось. Чи вік пенсійний підіймуть.
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07.02.2022 23:19 Відповісти
Это да..могут что хочешь поменять..рекомендую на годик в сектор- корочка УБД и в 55 на пенсию))..есть такие- только за этим и приходят))
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07.02.2022 23:23 Відповісти
Поживимо побачимо.
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07.02.2022 23:26 Відповісти
Если есть запись в трудовой книжке о учёбе.
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08.02.2022 05:54 Відповісти
Дякую. Звичайно є. У ВУЗі її і отримав.
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08.02.2022 08:43 Відповісти
Ну и смысл этой куйни? 40 календарей стажа это и есть 60 лет возраст..
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07.02.2022 22:56 Відповісти
Смысл в том,что если вы работаете на вредной и важной работе(судья,депутанг,СБУшник и т.д.),то вам защитают год за два-три и в 40 лет вы будете в шоколаде.
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08.02.2022 05:44 Відповісти
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07.02.2022 22:56 Відповісти
40 років відпрацював на заводі, на відбійному молотку та і гуляй скільки хочеш! Екскурсії, театри, дискотеки...
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07.02.2022 23:00 Відповісти
не-э... там в 40 трясця вiзьме.
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07.02.2022 23:01 Відповісти
+ казіно+проктолог
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07.02.2022 23:07 Відповісти
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07.02.2022 23:00 Відповісти
...Наша країна була тяжко поранена у 2019му, коли до влади обманом та шахрайством дорвалася зелена команда. Ми два роки прожили у передчутті катастрофи. Зараз, на третьому році, ми розуміємо, що поранення не стало смертельним.

Так, Україна після Вови буде сильно ослаблена, обікрадена, зруйнована репутаційно. Але головне, що «після Вови» буде. І хай не розраховують зелені організми, що «патріотичний табір» вчергове розсвариться, розпадеться на сектори і програє.

Розумієте, ми абсолютно точно посваримося. Ми будемо сваритися до, у процесі та після виборів. Але це не завадить нам злагоджено і з великим задоволенням прихлопнути зелених мух, які обсіли Банкову. Так, будуть сварки: одні хотітимуть просто розплющити, а інші перед тим крильця повиривати, але владі дрібних шахраїв це жодним чином не допоможе.

©Тамара Горіха Зерня
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07.02.2022 23:07 Відповісти
Надо проголосовать, насчет закрыть границы, во время выборов
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07.02.2022 23:11 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків в Україні 63 роки. Закінчують навчальний заклад в середньому в 22-23 роки. Тобто в сердньому після навчання й безперервного стажу в 40 років чоловіки якраз помирають Тобто державі в середньому потрібні люди які помирають на слідуючий день після виходу на пенсію
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07.02.2022 23:05 Відповісти
Ну немножко не так, конечно..есть умирают и младенцами, и в 20 лет..средний возраст- это как и все среднее- очень лукавая статистика..другой вопрос, что 40 лет на белой зарплате- это что то нереальное..
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07.02.2022 23:12 Відповісти
Ну да , бо зебуинам-парламентариям платят в конвертиках. У них же будет пенсия кухарки из летнего кафе.
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07.02.2022 23:15 Відповісти
Та не , кілька років ще поживуть , бо тривалість життя 68 років
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07.02.2022 23:13 Відповісти
От обрадовали... Покалатав челюсть еще целых пять лет и тока тада, давай, досвидос?
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07.02.2022 23:17 Відповісти
68 це середня тривалість життя в цілому по Ураїні - жінки 73 а чоловіки 63 = 68. Тобто чоловіки фактично помирають відражу по виходу на пенсію. А враховуючи що безперервний стаж в 40 років зробити не реально то навіть трішки не доживши до пенсії!
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07.02.2022 23:20 Відповісти
вы идиот .. учеба в ВУЗе - это стаж.
итого - в 17 поступил + 40 .. В 57 лет на пенсию.
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07.02.2022 23:20 Відповісти
выше писали - учеба в ВУЗе не идет в стаж.
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07.02.2022 23:37 Відповісти
Помнится как высшее дворянство приписывало своих детей в полки, чуть ли не с рождения. А когда они вырастали до юношеского возраста то уже были полковниками... Видимо и сейчас .. ну что бы иметь 40 лет стажа нужно начинать работать лет с пяти ( потому что не всегда есть возможность устроиться официально), ну что б с гарантией. Все красиво как всегда на бумаге.. а в реальности одна большая -опа. Ну в принципе у нас это не впервой.. в этом у нас уже давно " стабильность".
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07.02.2022 23:27 Відповісти
Зеленые уроды! Больше нечего сказать...
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07.02.2022 23:30 Відповісти
Ось на шо ідуть наші налоги, а ви кажете пенсія.
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07.02.2022 23:44 Відповісти
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08.02.2022 00:05 Відповісти
УСЛОВИЕ ЗАВЕДОМО НЕ ВЫПОЛНИМОЕ ДЛЯ 99% РАБОТНИКОВ.
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08.02.2022 00:21 Відповісти
Зе влада це звичайні КІДАЛИ
А хто повівся на зеленського той ЛЕГАЛЬНО І ОФІЦІЙНО ЛОХ
А би не Порох, клятий барига ? ) Ну ну.
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08.02.2022 01:57 Відповісти
Это китайский вариант имени Арахамии - пенсия только военным и госслужащим.
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08.02.2022 05:49 Відповісти
Зато судьи,прокуроры,менты итд могут уйти на пенсию до 50 лет и с пенсиями не 2700 грн.Слава Украине!
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08.02.2022 06:45 Відповісти
40? если доживу.
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08.02.2022 08:17 Відповісти
Кожен випадок - індивідуально: о де розгулятися чиновникам можна!
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08.02.2022 08:58 Відповісти
Минимальный месячный взнос (сейчас) 1430грн.
Нужно заплатить: 40лет*12 месяцев*1430 = 5 737 160 грн.
Если эти деньги собирать на депозите (долларовом) получаем 6 200$ в год, 516$ в месяц.
Реально будет сложный %, а сумма 1270$ в месяц
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08.02.2022 09:00 Відповісти
цікаво, якби таку чудову новину повідомили європейським громадянам, також тихенько вислухали чи подискутували б з владою, можливо тут і є різниця між нами і європейцями?
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08.02.2022 09:51 Відповісти
 
 