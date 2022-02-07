В Україні деяким групам громадян дозволять виходити на пенсію незалежно від віку

З 2028 року деякі громадяни України зможуть вийти на пенсію незалежно від віку. Для цього необхідно мати мінімум 40 календарних років страхового стажу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"Починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

При цьому у міністерстві додали, що кожен індивідуальний випадок розглядатиметься окремо. При оформленні виплат Пенсійний фонд враховуватиме загальну кількість стажу та отриману заробітну плату, з якої було сплачено страхові внески.

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