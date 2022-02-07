В Україні деяким групам громадян дозволять виходити на пенсію незалежно від віку
З 2028 року деякі громадяни України зможуть вийти на пенсію незалежно від віку. Для цього необхідно мати мінімум 40 календарних років страхового стажу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
"Починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.
При цьому у міністерстві додали, що кожен індивідуальний випадок розглядатиметься окремо. При оформленні виплат Пенсійний фонд враховуватиме загальну кількість стажу та отриману заробітну плату, з якої було сплачено страхові внески.
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Так, Україна після Вови буде сильно ослаблена, обікрадена, зруйнована репутаційно. Але головне, що «після Вови» буде. І хай не розраховують зелені організми, що «патріотичний табір» вчергове розсвариться, розпадеться на сектори і програє.
Розумієте, ми абсолютно точно посваримося. Ми будемо сваритися до, у процесі та після виборів. Але це не завадить нам злагоджено і з великим задоволенням прихлопнути зелених мух, які обсіли Банкову. Так, будуть сварки: одні хотітимуть просто розплющити, а інші перед тим крильця повиривати, але владі дрібних шахраїв це жодним чином не допоможе.
©Тамара Горіха Зерня
итого - в 17 поступил + 40 .. В 57 лет на пенсию.
А хто повівся на зеленського той ЛЕГАЛЬНО І ОФІЦІЙНО ЛОХ
А би не Порох, клятий барига ? ) Ну ну.
Нужно заплатить: 40лет*12 месяцев*1430 = 5 737 160 грн.
Если эти деньги собирать на депозите (долларовом) получаем 6 200$ в год, 516$ в месяц.
Реально будет сложный %, а сумма 1270$ в месяц