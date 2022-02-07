Головні новини 7 лютого: Зустріч Макрона й Путіна, у ДБР кажуть, що Трухін не був за кермом під час ДТП
Президенти Франції та Росії розмовляли понад 5 годин, у ДБР показали записи, на яких видно, що Трухін був не за кермом, а на задньому сидінні, МОЗ скоротив тривалість самоізоляції при ковіді, - головні новини 7 лютого.
Зустріч Макрона і Путіна
Лідери Франції та Росії зустрілися у Кремлі та розмовляли понад 5 годин. Макрон закликав "знайти розумну відповідь" на поточну ситуацію. Путін скаржився на "сферу безпеки в Європі". Завтра Макрон вирушить з візитом до Києва.
Також в Україну нині відвідують голови МЗС Німеччини, Австрії, Чехії та Словаччини.
Очільниця МЗС Німеччини Бербок зустрілася зі своїм колегою Кулебою та українським прем’єром Шмигалем (а з Зеленським - не змогла через розбіжності у графіках, хоч і збиралася).
Вона заявила, що припинення подання енергоносіїв з Росії в Україну - гірше, ніж танкова атака та розповіла про заплановані Берліном санкції.
Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини між тим відвідали прифронтову зону та Станицю Луганську.
ДТП з Трухіним: у ДБР кажуть, що за кермом був не він
В Бюро повідомили, що вивчили відео з понад тисячі камер. Зображення всюди однакове: видно, що "слуга народу" Трухін знаходиться на задньому сидінні автівки, а кермує чоловік у червоній футболці.
Патрульного Петрика, відео з камери якого стало основою для журналістського розслідування про ДТП, між тим викликали на допит до ДБР. У справі він є свідком. Петрик каже, що керівництво йому не погрожує, а Трухін не намагався зв’язатися після аварії.
"Слугу народу" Кузьміних затримали, але не змогли обрати запобіжний захід
НАБУ повідомило, що його затримали за підозрою в одержанні хабаря у 558 тис. грн. Сьогодні ж йому мали обрати запобіжний захід, але не змогли: у депутата не було з собою паспорту, тож засідання відклали на ранок 8 лютого.
Напад на помічника генпрокурора Адеішвілі
Четверо чоловіків підійшли до нього на вулиці на Печерську в Києві та побили так, що помічника генпрокурора довелося доправити до лікарні.
"Слуги народу" хочуть, щоб українці платили податки з підробітку
Проєкт змін до Податкового кодексу передбачає, що ряд послуг можна буде надавати лише з використанням касового апарату, і з заробленого доведеться платити податки. Йдеться про здавання житла в оренду, послуги таксі, ремонти, манікюр на дому та інше.
МОЗ скоротив тривалість лікування від ковіду
Тепер на лікуванні треба бути не 10, а лише 5 днів. Також саме через цей термін проводитиметься повторне тестування та закінчувати самоізоляцію.
При цьому "Омікрон" в Україні ще не набрав сили: він лише у кожного п’ятого, у решти - "Дельта".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нафига вы участвуете в этой манипуляции?
Або так:
Не грайте дурочку бо істину так легенько можна встановити за кілька хвилин , як Коломойському разом з ЗЕ вчергове обікрасти Україну...
-Зняти відбитки пальців на рулі, на важелях коробки передач та ручного гальма, на панелі приладів, на гачках відкривання дверей, кнопках опускання вікон, кнопках блокування дверей ...
А якщо цього не зщробили, це точна і однозначна ознака того, що замітання слідів ОБОВ'ЯЗКОВО здійснювалося саме зусиллями СЛАБОохоронців...
а дбр занимается манипуляцией показывая нам фрагмент видео ДО борисполя и утверждая, что за рулём был какой-то мужик в красном и именно он устроил дтп!
а теперь и редакция цензора расписывается в манипуляциях дбр
https://www.facebook.com/borislav.bereza 5 ч. ·
Это очень важно и поэтому я прошу вашего внимания и перепоста этой информации.
Недавно я писал о том, что власти Украины готовятся выдать российской стороне гражданина РФ и Израиля Андрея Тарасова, который участвовал в антипутинских протестах в поддержку Украины. После того, как я озвучил это, наша прокуратура срочно вывезла его их Киевского СИЗО в Харьков для того, чтоб передать его в руки российских силовиков. Но в эту позорную ситуацию вмешалась Омбудсмен https://www.facebook.com/profile.php?id=100002140820409&__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R людмила денисова и остановила выдачу, которая является прямым нарушением Конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах.
Сейчас Андрей Тарасов,жертва путинского режима и произвола украинских прокуроров, находится в процедура получения статуса бежннца. Его заявление передано и зарегистрированно в ДМС, а значит, что до окончания процедуры рассмотрения обращения Тарасова не имеют права выдавать. Его выдача государству-агрессору противоречит международным обязательствам Украины, интересам Украины и здравому смыслу, не говоря уже о таких немодных ценностях, как гуманизм. А все, что сейчас происходит в этой истории, свидетельствует, что украинских прокуроров коррумпировали, чтоб они фальсифицировали документы и выдали Кремлю российского оппозиционера. Более того, есть информация, что Тарасова могут попытаться уже сегодня-завтра тихо передать Кремлю. И это не должно произойти.
Генпрокурор Ирина Венедиктова может спасти человека и выполнить свой долг. И что же она выберет? Сотрудничество с агрессором или верховенство права и гуманизм? Но то, что ответственность будет на ней и на https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський - понимают все, как в Украине, так и в ЕСПЧ в Страсбурге. И выбор, что делать, у них есть.
UPD. Европейский суд по правам человека применил 39 правило (срочные меры) и запретил выдачу.
А ось чому, бо у міністра МВС Монастрського мужнє личко виявляється теж "у пушку".
"Министр МВД Денис Монастырский, который не ожидал слива видео с Трухиным, где тот упоминает его, как "решалу", попадает в скандал. Дело в том, что у Монастырского оказались свои "скелеты в шкафу" в прямом и переносном смысле слова: в 2018 году, он, будучи помощником нардепа Антона Геращенко, стал участником смертельного ДТП. Так, 3 января 2018 года около 17.00 по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области в лобовую столкнулись 2 авто - ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний парень умер на месте, а вот двое его пассажиров угодили в больницу с серьезными телесными повреждениями. За рулем Suzuki оказался никто иной, а будущий министр МВД, что прямо указано в определении суда. Но вот что интересно, данные о смертельном ДТП были внесены в ЕРДР, вот только водитель Suzuki упоминался только лишь как "житель Киева". Да, любое упоминание фамилии Монастырского было старательно подчищено из всех документов. "
https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html
"Минск не утих. Есть некоторые проблемы последовательности, когда
речь идет о шагах, которые должны предпринять стороны - Украина подходила и подходит к этому добросовестно. Мы до сих пор не видели, чтобы Россия делала то же самое", - отметил Блинкен. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
Он отметил, что в Минских соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса. По его мнению, в «должной последовательности» украинцы будут готовы продвинуться вперед. inforeaktor.
Госсекретарь США https://file.liga.net/persons/blinken-entoni Энтони Блинкен считает, что Украина будет готова двигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, когда в рамках минских соглашений согласуют последовательность шагов в этом направлении.
вот-так по-разному перевели издания -КОМУ НА КАКОЙ ВКУС