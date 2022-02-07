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Новини
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Головні новини 7 лютого: Зустріч Макрона й Путіна, у ДБР кажуть, що Трухін не був за кермом під час ДТП

Головні новини 7 лютого: Зустріч Макрона й Путіна, у ДБР кажуть, що Трухін не був за кермом під час ДТП

Президенти Франції та Росії розмовляли понад 5 годин, у ДБР показали записи, на яких видно, що Трухін був не за кермом, а на задньому сидінні, МОЗ скоротив тривалість самоізоляції при ковіді, - головні новини 7 лютого.

Зустріч Макрона і Путіна

Лідери Франції та Росії зустрілися у Кремлі та розмовляли понад 5 годин. Макрон закликав "знайти розумну відповідь" на поточну ситуацію. Путін скаржився на "сферу безпеки в Європі". Завтра Макрон вирушить з візитом до Києва.

Також в Україну нині відвідують голови МЗС Німеччини, Австрії, Чехії та Словаччини.

Очільниця МЗС Німеччини Бербок зустрілася зі своїм колегою Кулебою та українським прем’єром Шмигалем (а з Зеленським - не змогла через розбіжності у графіках, хоч і збиралася).

Вона заявила, що припинення подання енергоносіїв з Росії в Україну - гірше, ніж танкова атака та розповіла про заплановані Берліном санкції.

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини між тим відвідали прифронтову зону та Станицю Луганську.

ДТП з Трухіним: у ДБР кажуть, що за кермом був не він

В Бюро повідомили, що вивчили відео з понад тисячі камер. Зображення всюди однакове: видно, що "слуга народу" Трухін знаходиться на задньому сидінні автівки, а кермує чоловік у червоній футболці.

Патрульного Петрика, відео з камери якого стало основою для журналістського розслідування про ДТП, між тим викликали на допит до ДБР. У справі він є свідком. Петрик каже, що керівництво йому не погрожує, а Трухін не намагався зв’язатися після аварії.

"Слугу народу" Кузьміних затримали, але не змогли обрати запобіжний захід

НАБУ повідомило, що його затримали за підозрою в одержанні хабаря у 558 тис. грн. Сьогодні ж йому мали обрати запобіжний захід, але не змогли: у депутата не було з собою паспорту, тож засідання відклали на ранок 8 лютого.

Напад на помічника генпрокурора Адеішвілі

Четверо чоловіків підійшли до нього на вулиці на Печерську в Києві та побили так, що помічника генпрокурора довелося доправити до лікарні.

"Слуги народу" хочуть, щоб українці платили податки з підробітку

Проєкт змін до Податкового кодексу передбачає, що ряд послуг можна буде надавати лише з використанням касового апарату, і з заробленого доведеться платити податки. Йдеться про здавання житла в оренду, послуги таксі, ремонти, манікюр на дому та інше.

МОЗ скоротив тривалість лікування від ковіду

Тепер на лікуванні треба бути не 10, а лише 5 днів. Також саме через цей термін проводитиметься повторне тестування та закінчувати самоізоляцію.

При цьому "Омікрон" в Україні ще не набрав сили: він лише у кожного п’ятого, у решти - "Дельта".

Автор: 

побиття (968) податки (3913) путін володимир (24222) Макрон Емманюель (1534) Трухін Олександр (159) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+7
Трухіна не знають, як вже відмазати. І чому так стараються ?
А ось чому, бо у міністра МВС Монастрського мужнє личко виявляється теж "у пушку".
"Министр МВД Денис Монастырский, который не ожидал слива видео с Трухиным, где тот упоминает его, как "решалу", попадает в скандал. Дело в том, что у Монастырского оказались свои "скелеты в шкафу" в прямом и переносном смысле слова: в 2018 году, он, будучи помощником нардепа Антона Геращенко, стал участником смертельного ДТП. Так, 3 января 2018 года около 17.00 по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области в лобовую столкнулись 2 авто - ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний парень умер на месте, а вот двое его пассажиров угодили в больницу с серьезными телесными повреждениями. За рулем Suzuki оказался никто иной, а будущий министр МВД, что прямо указано в определении суда. Но вот что интересно, данные о смертельном ДТП были внесены в ЕРДР, вот только водитель Suzuki упоминался только лишь как "житель Киева". Да, любое упоминание фамилии Монастырского было старательно подчищено из всех документов. "
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07.02.2022 23:45 Відповісти
+5
эээээ, редакция, а вот нафига вы додумываете про трухина? всё что показало дыбыры - это то, что за рулём этой ауди был какой-то мужик в красном и то до Борисполя! а дтп произошло ПОСЛЕ Борисполя!
нафига вы участвуете в этой манипуляции?
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07.02.2022 23:27 Відповісти
+5
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 5 ч. ·



Это очень важно и поэтому я прошу вашего внимания и перепоста этой информации.

Недавно я писал о том, что власти Украины готовятся выдать российской стороне гражданина РФ и Израиля Андрея Тарасова, который участвовал в антипутинских протестах в поддержку Украины. После того, как я озвучил это, наша прокуратура срочно вывезла его их Киевского СИЗО в Харьков для того, чтоб передать его в руки российских силовиков. Но в эту позорную ситуацию вмешалась Омбудсмен https://www.facebook.com/profile.php?id=100002140820409&__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R людмила денисова и остановила выдачу, которая является прямым нарушением Конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах.

Сейчас Андрей Тарасов,жертва путинского режима и произвола украинских прокуроров, находится в процедура получения статуса бежннца. Его заявление передано и зарегистрированно в ДМС, а значит, что до окончания процедуры рассмотрения обращения Тарасова не имеют права выдавать. Его выдача государству-агрессору противоречит международным обязательствам Украины, интересам Украины и здравому смыслу, не говоря уже о таких немодных ценностях, как гуманизм. А все, что сейчас происходит в этой истории, свидетельствует, что украинских прокуроров коррумпировали, чтоб они фальсифицировали документы и выдали Кремлю российского оппозиционера. Более того, есть информация, что Тарасова могут попытаться уже сегодня-завтра тихо передать Кремлю. И это не должно произойти.

Генпрокурор Ирина Венедиктова может спасти человека и выполнить свой долг. И что же она выберет? Сотрудничество с агрессором или верховенство права и гуманизм? Но то, что ответственность будет на ней и на https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський - понимают все, как в Украине, так и в ЕСПЧ в Страсбурге. И выбор, что делать, у них есть.

UPD. Европейский суд по правам человека применил 39 правило (срочные меры) и запретил выдачу.
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07.02.2022 23:35 Відповісти
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эээээ, редакция, а вот нафига вы додумываете про трухина? всё что показало дыбыры - это то, что за рулём этой ауди был какой-то мужик в красном и то до Борисполя! а дтп произошло ПОСЛЕ Борисполя!
нафига вы участвуете в этой манипуляции?
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07.02.2022 23:27 Відповісти
Був мужик.Ось:

Або так:
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07.02.2022 23:30 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса…
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08.02.2022 00:22 Відповісти
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08.02.2022 00:36 Відповісти
А чего этому мужику впаду признаться что он был за рулем И разом покончить с этой бодягой? Значит до Борисполя за рулем был мужик в красном а после за руль сел трухан? Что за детские игры? Что то тут не чисто. Отмазуете слуги трухана?
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08.02.2022 00:21 Відповісти
"...у ДБР кажуть, що за кермом був не він"
Не грайте дурочку бо істину так легенько можна встановити за кілька хвилин , як Коломойському разом з ЗЕ вчергове обікрасти Україну...

-Зняти відбитки пальців на рулі, на важелях коробки передач та ручного гальма, на панелі приладів, на гачках відкривання дверей, кнопках опускання вікон, кнопках блокування дверей ...

А якщо цього не зщробили, це точна і однозначна ознака того, що замітання слідів ОБОВ'ЯЗКОВО здійснювалося саме зусиллями СЛАБОохоронців...
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08.02.2022 01:37 Відповісти
ага, а показало оно это просто так. Зебилоид, ты еще тупее чем кажешься
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08.02.2022 00:41 Відповісти
ну хорошо, а что это меняет, если Трухин пересел за руль в Борисполе? не он совершил ДТП или он успел протрезветь после 0,6 литра в Полтаве за 3 часа езды? манипуляцией как раз занимается ДБР - в момент ДТП за рулём был Трухин
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08.02.2022 00:46 Відповісти
трухин сел за руль в Борисполе и устроил ДТП под Киевом!
а дбр занимается манипуляцией показывая нам фрагмент видео ДО борисполя и утверждая, что за рулём был какой-то мужик в красном и именно он устроил дтп!
а теперь и редакция цензора расписывается в манипуляциях дбр
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08.02.2022 02:33 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 5 ч. ·



Это очень важно и поэтому я прошу вашего внимания и перепоста этой информации.

Недавно я писал о том, что власти Украины готовятся выдать российской стороне гражданина РФ и Израиля Андрея Тарасова, который участвовал в антипутинских протестах в поддержку Украины. После того, как я озвучил это, наша прокуратура срочно вывезла его их Киевского СИЗО в Харьков для того, чтоб передать его в руки российских силовиков. Но в эту позорную ситуацию вмешалась Омбудсмен https://www.facebook.com/profile.php?id=100002140820409&__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R людмила денисова и остановила выдачу, которая является прямым нарушением Конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах.

Сейчас Андрей Тарасов,жертва путинского режима и произвола украинских прокуроров, находится в процедура получения статуса бежннца. Его заявление передано и зарегистрированно в ДМС, а значит, что до окончания процедуры рассмотрения обращения Тарасова не имеют права выдавать. Его выдача государству-агрессору противоречит международным обязательствам Украины, интересам Украины и здравому смыслу, не говоря уже о таких немодных ценностях, как гуманизм. А все, что сейчас происходит в этой истории, свидетельствует, что украинских прокуроров коррумпировали, чтоб они фальсифицировали документы и выдали Кремлю российского оппозиционера. Более того, есть информация, что Тарасова могут попытаться уже сегодня-завтра тихо передать Кремлю. И это не должно произойти.

Генпрокурор Ирина Венедиктова может спасти человека и выполнить свой долг. И что же она выберет? Сотрудничество с агрессором или верховенство права и гуманизм? Но то, что ответственность будет на ней и на https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZUIJnHJ1FZ1YJPQo5RqhIzBrJSW_RFSKnlsBPfPxIN9KhNKhb3uMvuRzlTh6chxYFA_aGN-fc_4MQGVlhMxSeqhRUq02fwiZqbktTtjxBK2qanOPpA_WEhTPc9Rte4G-tY&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський - понимают все, как в Украине, так и в ЕСПЧ в Страсбурге. И выбор, что делать, у них есть.

UPD. Европейский суд по правам человека применил 39 правило (срочные меры) и запретил выдачу.
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07.02.2022 23:35 Відповісти
Трухіна не знають, як вже відмазати. І чому так стараються ?
А ось чому, бо у міністра МВС Монастрського мужнє личко виявляється теж "у пушку".
"Министр МВД Денис Монастырский, который не ожидал слива видео с Трухиным, где тот упоминает его, как "решалу", попадает в скандал. Дело в том, что у Монастырского оказались свои "скелеты в шкафу" в прямом и переносном смысле слова: в 2018 году, он, будучи помощником нардепа Антона Геращенко, стал участником смертельного ДТП. Так, 3 января 2018 года около 17.00 по дороге Житомир - Черновцы в районе с. Мотрунки Хмельницкой области в лобовую столкнулись 2 авто - ВАЗ 2106 и Suzuki SX-4. Водитель ВАЗа - 32-летний парень умер на месте, а вот двое его пассажиров угодили в больницу с серьезными телесными повреждениями. За рулем Suzuki оказался никто иной, а будущий министр МВД, что прямо указано в определении суда. Но вот что интересно, данные о смертельном ДТП были внесены в ЕРДР, вот только водитель Suzuki упоминался только лишь как "житель Киева". Да, любое упоминание фамилии Монастырского было старательно подчищено из всех документов. "
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07.02.2022 23:45 Відповісти
Государственный переворот произошел успешно!
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08.02.2022 09:04 Відповісти
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07.02.2022 23:50 Відповісти
Цензор, хоч тут почитайте, сьогодні ФОПи мітингували по всіх великих містах

https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html https://glavcom.ua/news/vsya-ukrajina-viyshla-proti-iniciativi-getmanceva-foto-820287.html

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08.02.2022 00:01 Відповісти
Он вышел из леса. ( просто его не правильно поняли)
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08.02.2022 00:18 Відповісти
***** заявил о готовности предоставить политическое убежище бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, против которого на родине возбудили уголовное дело-вот это подстава гнусавому недопрезедента от хозяина,теперь ясно на 1000% кто отдал приказ
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08.02.2022 00:18 Відповісти
Конечно ясно)с зекрысой нас можно взять было давно голыми руками -не воюя,а Порох ему "домашние задания" мешает выполнять
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08.02.2022 00:21 Відповісти
Лесом ПРогуглятца за 150к..
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08.02.2022 00:25 Відповісти
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, что в Киеве будут готовы двигаться вперед по теме "особого статуса" Донбасса, если будет найдена "должная очередность действий", однако шаги по реализации этой последовательности делает только Украина, но не Россия. укр нет,ЗН

"Минск не утих. Есть некоторые проблемы последовательности, когда
речь идет о шагах, которые должны предпринять стороны - Украина подходила и подходит к этому добросовестно. Мы до сих пор не видели, чтобы Россия делала то же самое", - отметил Блинкен. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Он отметил, что в Минских соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса. По его мнению, в «должной последовательности» украинцы будут готовы продвинуться вперед. inforeaktor.

Госсекретарь США https://file.liga.net/persons/blinken-entoni Энтони Блинкен считает, что Украина будет готова двигаться вперед в вопросе об особом статусе Донбасса, когда в рамках минских соглашений согласуют последовательность шагов в этом направлении.

вот-так по-разному перевели издания -КОМУ НА КАКОЙ ВКУС
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08.02.2022 04:51 Відповісти
когда сменится руководство страны, первым делом ГБР на "люстру". Это не правовой орган, а опричники недосцаря
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08.02.2022 07:13 Відповісти
Отмазывают...Реально Тихо в Лес Выводят ! Падлы зеленые.....
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08.02.2022 08:24 Відповісти
Ой как нехорошо получилось с Трухиным, выгнали этого святого человека из фракции ни за что. Требую публичных извинений, восстановить в народные депутаты и представить к государственной награде!
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08.02.2022 09:44 Відповісти
 
 