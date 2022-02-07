Головні новини 7 лютого: Зустріч Макрона й Путіна, у ДБР кажуть, що Трухін не був за кермом під час ДТП

Президенти Франції та Росії розмовляли понад 5 годин, у ДБР показали записи, на яких видно, що Трухін був не за кермом, а на задньому сидінні, МОЗ скоротив тривалість самоізоляції при ковіді, - головні новини 7 лютого.

Зустріч Макрона і Путіна

Лідери Франції та Росії зустрілися у Кремлі та розмовляли понад 5 годин. Макрон закликав "знайти розумну відповідь" на поточну ситуацію. Путін скаржився на "сферу безпеки в Європі". Завтра Макрон вирушить з візитом до Києва.

Також в Україну нині відвідують голови МЗС Німеччини, Австрії, Чехії та Словаччини.

Очільниця МЗС Німеччини Бербок зустрілася зі своїм колегою Кулебою та українським прем’єром Шмигалем (а з Зеленським - не змогла через розбіжності у графіках, хоч і збиралася).

Вона заявила, що припинення подання енергоносіїв з Росії в Україну - гірше, ніж танкова атака та розповіла про заплановані Берліном санкції.

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини між тим відвідали прифронтову зону та Станицю Луганську.

ДТП з Трухіним: у ДБР кажуть, що за кермом був не він

В Бюро повідомили, що вивчили відео з понад тисячі камер. Зображення всюди однакове: видно, що "слуга народу" Трухін знаходиться на задньому сидінні автівки, а кермує чоловік у червоній футболці.

Патрульного Петрика, відео з камери якого стало основою для журналістського розслідування про ДТП, між тим викликали на допит до ДБР. У справі він є свідком. Петрик каже, що керівництво йому не погрожує, а Трухін не намагався зв’язатися після аварії.

"Слугу народу" Кузьміних затримали, але не змогли обрати запобіжний захід

НАБУ повідомило, що його затримали за підозрою в одержанні хабаря у 558 тис. грн. Сьогодні ж йому мали обрати запобіжний захід, але не змогли: у депутата не було з собою паспорту, тож засідання відклали на ранок 8 лютого.

Напад на помічника генпрокурора Адеішвілі

Четверо чоловіків підійшли до нього на вулиці на Печерську в Києві та побили так, що помічника генпрокурора довелося доправити до лікарні.

"Слуги народу" хочуть, щоб українці платили податки з підробітку

Проєкт змін до Податкового кодексу передбачає, що ряд послуг можна буде надавати лише з використанням касового апарату, і з заробленого доведеться платити податки. Йдеться про здавання житла в оренду, послуги таксі, ремонти, манікюр на дому та інше.

МОЗ скоротив тривалість лікування від ковіду

Тепер на лікуванні треба бути не 10, а лише 5 днів. Також саме через цей термін проводитиметься повторне тестування та закінчувати самоізоляцію.

При цьому "Омікрон" в Україні ще не набрав сили: він лише у кожного п’ятого, у решти - "Дельта".