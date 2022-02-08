Якщо Україна буде в НАТО, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією, - Путін. ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін в черговий раз заявив про недопустимість прийняття до НАТО Україні і попередив про можливу конфронтацію Росії з альянсом у цьому випадку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Я запитав на прес-конференції минулого разу: що нам воювати з НАТО? Але я хочу і вас запитати, є друга частина цього питання: а ви хочете воювати з Росією? Ви запитаєте своїх читачів, глядачів, користувачів інтернет-ресурсами: чи ви хочете, щоб Франція воювала з Росією? Адже так воно і буде", - сказав президент РФ на спільній пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.
"Якщо Україна буде в НАТО і військовим шляхом повертатиме собі Крим, європейські країни автоматично будуть втягнуті у військовий конфлікт з Росією", - додав Путін
Путін також вірішив налякати Захід ядерним потенціалом Росії.
"Ми розуміємо, що Росія - одна з провідних ядерних держав, а за деякими компонентами сучасності багатьох навіть випереджає. Переможців не буде. Ви виявитеся втягнутими в цей конфлікт без своєї волі", - зазначив російський президент.
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И прикормленные сявки помогать не станут - "дохни сам".
Ну и рассматривают варианты дележа территории паРаши.
И опять начинает шантажировать войной.
Вот результат его беседы с Макроном.
что заручился поддержкой - дёшевые дворовые понты.
Правда, после визита в Пекин он на победителя не сильно был похож.
Си Дзиньпинь - это вам не подкаблучный ***** Макрон.
Проговорился, плешивый дурачок.
Ну, живет себе НАТО, живет. Живет, к сожалению , и Россия.
Почему это сразу и автоматически должно быть конфликтом?
Русские скоты! А про базу НАТО у вас в Ульяновске уже и позабыли?
Эх, если бы дело было бы в этом - я был бы спокоен. Ну не доживешь ты до этого...
Ключевое слово "возвращать".
Знает кошка, чьё сало съела
тот как, от страха не помер в той кацапии?