Якщо Росія вторгнеться в Україну, то "Північний потік-2" більше не існуватиме, - Байден

Газопровід "Північний потік-2" припинить своє існування у разі російського вторгнення в Україну.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія вторгнеться, що означатиме перетин кордону України танками й військами, знову ж, Nord Stream 2 більше не існуватиме", - прокоментував Байден суть домовленостей з німецькою стороною.

У відповідь на запитання, як саме він може зробити це, оскільки контроль над майбутнім проєкту перебуває здебільшого в руках Німеччини, Байден підкреслив: "Обіцяю, ми будемо в змозі зробити це".

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