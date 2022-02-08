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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Якщо Росія вторгнеться в Україну, то "Північний потік-2" більше не існуватиме, - Байден

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то

Газопровід "Північний потік-2" припинить своє існування у разі російського вторгнення в Україну.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія вторгнеться, що означатиме перетин кордону України танками й військами, знову ж, Nord Stream 2 більше не існуватиме", - прокоментував Байден суть домовленостей з німецькою стороною.

У відповідь на запитання, як саме він може зробити це, оскільки контроль над майбутнім проєкту перебуває здебільшого в руках Німеччини, Байден підкреслив: "Обіцяю, ми будемо в змозі зробити це".

Читайте: Німеччина не виключає жодних варіантів санкцій проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема щодо "Північного потоку - 2", - Шольц

Автор: 

Байден Джо (2893) Німеччина (7517) Північний потік (2475)


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Топ коментарі
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ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ НЕ БУДЕТ: вся Украина может с легкостью уйти в партизаны,- экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Ходаренок.

Надо признать и следующее. Если до 2014 года ВСУ представляли собой осколок Советской армии, то за последние семь лет на Украине создана качественно иная армия, на совершенно другой идеологической основе и во многом на стандартах НАТО. А весьма современное оружие и техника сегодня поступает и продолжает поступать на Украину от многих стран Североатлантического альянса.

В случае вторжения России будет массированная помощь ВСУ со стороны коллективного Запада самыми разнообразными образцами вооружения и военной техники и объемными поставками всевозможных материальных средств. В этом плане Запад уже проявил небывалую до сих пор консолидированную позицию, которая, похоже, в Москве не прогнозировалась.

В том, что со стороны США и стран Североатлантического альянса начнется некая реинкарнация ленд-лиза по образцу и подобию Второй мировой войны, не приходится сомневаться. Не исключен и приток с Запада добровольцев, которых может быть очень много.

Стоит также напомнить, что могучий сталинский НКВД и многомиллионная Советская армия боролись с националистическим подпольем на Западной Украине более 10 лет. А в настоящее время есть вариант, что вся Украина может с легкостью уйти в партизаны. К тому же эти формирования могут запросто начать действовать уже и на территории России.

https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
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08.02.2022 02:24 Відповісти
+14
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08.02.2022 02:21 Відповісти
+13
В додаток закрити і газопровід "Північний потік-1"
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08.02.2022 02:05 Відповісти
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Я ж кажу припаркують підводну лодку на ньому - Нуланд вже тонко намекала бункерній крисі.
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08.02.2022 02:00 Відповісти
В додаток закрити і газопровід "Північний потік-1"
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08.02.2022 02:05 Відповісти
В додаток закрити зруйнувати і газопровід "Північний потік-1", північний та турецький потоки, їх підводні та наземні споруди на території "росії".
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08.02.2022 09:04 Відповісти
Если кацапы вторгнуться в Украину то СП 2 им нах не нужен будет,после получения контроля над газотранспортной системой Украины и никуда Европа не денется,газ все равно будут покупать.
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08.02.2022 09:25 Відповісти
Вот прямо вторгнется - и получит контроль над всей газотранспортной системой Украины? Аж до западной границы? Хороший из тебя сратег
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08.02.2022 15:18 Відповісти
А ты генералиссимус,думаешь он остановится на Киеве,если его не остановить?
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08.02.2022 16:48 Відповісти
Если путин говорит в таком тоне то я думаю что макрон слил Украину и шмарклю додавят подписать минск на условиях мацквы . «Терпи, моя красавица»: Путин напомнил Киеву об отсутствии альтернатив Минским соглашениям
ТК «Звезда»
и
ещё 1
Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативы Минским договоренностям нет, и в связи с этим обратился к Киеву: «нравится - не нравится, терпи, моя красавица». Заявление он сделал по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Что касается Минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, я считаю, что другой альтернативы просто нет», - сказал Путин.

Он отметил, что в Киеве постоянно меняют свою точку зрения по поводу договоренностей: то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушает их страну.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», - подчеркнул Путин.

Ранее российский президент выразил надежду, что затронутые на встрече с французским лидером вопросы по урегулированию ситуации вокруг Украины Макрон обсудит и в Киеве. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/politics/48086935/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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08.02.2022 02:08 Відповісти
Ну инах здесь нужена эта мокшанская помойка ТВ Звезда и Рамблер?
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08.02.2022 02:29 Відповісти
так сейчас застряли на том, что рашка должна предоставить доступ к границе
потом будет безопасность в регионе и выборы!
прикол в том, что перед доступом к границе, рашка должна вывести свою салдатню, а это автоматически приведёт к тому, что следом побежит вся вата
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08.02.2022 02:42 Відповісти
И это прекрасно
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08.02.2022 07:22 Відповісти
Да никуда мокшандия не уйдет из окупированых територий у них есть железный аргумент,они не оставят граждан своей страны.Не зря так в спешке мокшане раздавали гражданство и мокшанские паспорта.
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08.02.2022 09:09 Відповісти
дамо їм баржі - хай з собою забирають
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08.02.2022 10:06 Відповісти
В Минских написано наоборот: сначала выборы, потом - граница. Почитай сначала, потом умничай.
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08.02.2022 09:35 Відповісти
Не кизди, там такого и близко нет
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08.02.2022 15:25 Відповісти
Не читал, но утверждаю? Понятно. Гугли. В инете текст есть. Там черным по белому написано: передача границы на следующий день после выборов...
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08.02.2022 18:29 Відповісти
"Как они это сделают?" - дурацкий вопрос.
Сотни километров трубы, по дну моря в нейтральных водах.
Тут, в крайнем случае, можно и просто "потерять" одну глубинную бомбочку "времён второй мировой".
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08.02.2022 02:12 Відповісти
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08.02.2022 02:21 Відповісти
У меня есть похожая картинка, только с Трампом. Собрал целую папку с подписью *****. А самая забавная фотка, где изображен ***** в небольшой шляпке с желто-голубой ленточкой а вместо носа у фюрера репоедов здоровееееенный член. С этой фоткой я в 14 году немножко развлекся. Тогда еще под ником Alex Korn присобачил это фото на расейском Рос Балте и на Обозе. Так эти издания убрали возможность добавлять фотки под своими постами, а мой ник Alex Korn забанили навсегда на своих ресурсах.
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08.02.2022 07:39 Відповісти
ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ НЕ БУДЕТ: вся Украина может с легкостью уйти в партизаны,- экс-начальник группы 1-го направления 1-го управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, полковник Ходаренок.

Надо признать и следующее. Если до 2014 года ВСУ представляли собой осколок Советской армии, то за последние семь лет на Украине создана качественно иная армия, на совершенно другой идеологической основе и во многом на стандартах НАТО. А весьма современное оружие и техника сегодня поступает и продолжает поступать на Украину от многих стран Североатлантического альянса.

В случае вторжения России будет массированная помощь ВСУ со стороны коллективного Запада самыми разнообразными образцами вооружения и военной техники и объемными поставками всевозможных материальных средств. В этом плане Запад уже проявил небывалую до сих пор консолидированную позицию, которая, похоже, в Москве не прогнозировалась.

В том, что со стороны США и стран Североатлантического альянса начнется некая реинкарнация ленд-лиза по образцу и подобию Второй мировой войны, не приходится сомневаться. Не исключен и приток с Запада добровольцев, которых может быть очень много.

Стоит также напомнить, что могучий сталинский НКВД и многомиллионная Советская армия боролись с националистическим подпольем на Западной Украине более 10 лет. А в настоящее время есть вариант, что вся Украина может с легкостью уйти в партизаны. К тому же эти формирования могут запросто начать действовать уже и на территории России.

https://nvo.ng.ru/realty/2022-02-03/3_1175_donbass.html
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08.02.2022 02:24 Відповісти
К этому надо непременно добавить, что запасы перспективного и высокоточного оружия в ВС РФ не носят какого-то безграничного характера. Гиперзвуковых ракет типа «Циркон» пока еще нет на вооружении. А количество «Калибров» (крылатых ракет морского базирования), «Кинжалов», Х-101 (крылатых ракет воздушного базирования) и ракет к «Искандерам» в самом лучшем случае измеряется сотнями (десятками в случае «Кинжалов»). Этого арсенала совершенно недостаточно, чтобы стереть с лица Земли государство размером с Францию и с населением более 40 млн человек. А именно такими параметрами характеризуется Украина.
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08.02.2022 08:57 Відповісти
Да легко, просто запустят СП-2 на реверс - немцы будут бздеть от гороха метаном, а замерзающие чукчи будут покупать этот метан по 1000EUR за кубометр. Вижу очень хорошую рыночную экономику!
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08.02.2022 02:27 Відповісти
Україна, при наявності яєць у керівництва, сама може всі ці потоки вивести з ладу якщо почнеться повномасштабна війна. І не тільки потоки а і всі нафтогазоекспортні трубопроводи.
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08.02.2022 03:00 Відповісти
Наявнисть яець у выпердыша бородатой бабушки, моющей кал бубы криворогого? Этот дрыщ тени своей боится, а то,что он сделал с нашей разведкой, позволяет думать, что буба криворогий работает на *****.
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08.02.2022 07:44 Відповісти
Не зовсім зрозумло, що мається на увазі.
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08.02.2022 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FiS8EtNOgW8 Рамис Юнус: Правильные союзники для Киева
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08.02.2022 04:03 Відповісти
Більша частина газогону (труби) іде по морському дну Балтійського моря. В США та союзників є достатня кількість засобів зробити в ці трубі перфорації через кожні 100 м... Фізично знищити трубу - 10 хв роботи і пару сотень кілограм тротилового еквіваленту...
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08.02.2022 04:12 Відповісти
Росія гівна з'їла
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08.02.2022 04:24 Відповісти
Як як, корабль із бойовими водолазами та вибухівкою, він пролігає по мілководдю тому все просто
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08.02.2022 05:26 Відповісти
Есть банальные глубинные бомбы.
Есть балтийские пионеры, сдающие металлолом.
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08.02.2022 09:57 Відповісти
Газопровід "Північний потік-2" припинить своє існування у разі російського вторгнення в Україну.

А чому не РФ?
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08.02.2022 06:16 Відповісти
І у мене виникає таке ж питання. РФ "розжиріла" і так без цього газопроводу і без нього не здохне.
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08.02.2022 07:46 Відповісти
А северный поток 1???
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08.02.2022 06:50 Відповісти
Бумс.. с..с
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08.02.2022 07:37 Відповісти
Михайло Гончар: Європа вже в закритичній залежності від поставок газу з рф, і сідає на цю голку далі - https://www.youtube.com/watch?v=I4USFRmRnQs&t=308s&ab_channel=ZNUA%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F.%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=I4USFRmRnQs&t=308s&ab_channel=ZNUA%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F.%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

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08.02.2022 07:40 Відповісти
«Вторгнеться - не вторгнеться» - а советники Байдена разве не рассказали, что «вторгаться» начнёт Россия под видом «освободительной армии» проклятья, именуемого ды-ны-ры, а на Киев попрут «братья-беларусы», недаром плешивый таракан уже неделю хрюкает о «защите народов дамбаса» от «кровожадных укров».
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08.02.2022 08:12 Відповісти
Дед Байден это Олаф Шольц такую страшилку напел.....а как на счёт нефтяного эмбарго...?...
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08.02.2022 09:04 Відповісти
еще есть европа, которая уж очень хочет этот говенный поток
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08.02.2022 09:13 Відповісти
Если Европа хочет газа - он должен идти через Украину.
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08.02.2022 09:59 Відповісти
согласен, но европа не хочет, германия делает хаб у себя и зарабатывает миллиарды и все, а мы можем хотеть
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08.02.2022 10:03 Відповісти
Европа хочет повиснуть на кремлёвском газовом крючке ?
Европа не настолько наивна.
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08.02.2022 15:58 Відповісти
почему?
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08.02.2022 10:46 Відповісти
Шановний Петре, на дворі 2022 рік і військові технології пройдешного століття не застосовуються . Росія може своїми ракетами "Калібр" із території Уралу знищити всі наші сховища військової техніки та паливно-мастильних матеріалів - про які БТР чи танки може йти мова ? Хіба Росії і Путіну потрібна ситуація розбрату народі ;України і Росії, адже Путін хоче утворити проросійську східну Україну, яка через пару років приєднається до Росії. Глибше занурюй, синку задля розуміння, що спочаку йде причина, а потім вже наслідки, а не навпаки.
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08.02.2022 16:39 Відповісти
Якось Байден не помітив (старий!), що хозари-тартари напали на Україну в лютому 2014 року
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08.02.2022 09:37 Відповісти
А ты это только узнал? "Западные партнеры" уже 8 лет талдычат, что пуйло все время только "собирается напасть" и грозят ему санкциями в "случае нападения", а то, что все это время там происходит, это так, какая-то непонятная "гибридная агрессия".
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08.02.2022 09:43 Відповісти
"А Васька слушает да ест!" Вже 8 років Росія збільшує свій військовий потенціал супер швидкими ракетами та "Посейдонами" і саме Росії і Путіну був потрібний час для того, щоб прийти від розробки техніки до її виготовлення та постачання в армію. І Захід , нажаль, пішов на поводі у Путіна , який за ці 8 років із російської другорядної країни - створив найпотужнішу в світі термоядерну державу, яка двома підводними човнами та 20 на них дронами "Посейдон" може знищити цілий американський континент, а супер швидкі ракети, що мають вдвічі більшу швидкість ніж Штатівські протиракети - можуть знищити весь флот США разом із діючивими 7 із 10 авіаносцями. У Путіна тепер є чим відповідати і тому пішли погрози та ультиматуми. А раніше сидів як миша. Тому і Заходу, і Україні треба змінювати свою політику відносно Росії, адже дійсно треба розуміти де початок, а де наслідки і ніколи через можливі свої поразки Захід не буде допомагати Україні воювати із Росією Україні треба зберегти свої території і свою незалежність, а не ставати амбіціозним мерцем. Слава Україні !!!
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08.02.2022 17:02 Відповісти
Ерунда. Страшилки о 200-тысячном войске на границе и "путин вот-вот нападет" я слышу уже 8 лет регулярно, особенно перед очередным повышением у нас тарифов и цен. Сроки нападения уже столько раз переносились нашими и западными "разведками", что и сам пуйло уже запутался, когда ему нападать: то ли когда выпадет снег, то ли когда сойдёт, то ли когда начнется олимпиада, то ли когда закончится...
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08.02.2022 19:52 Відповісти
Европа от этого газа и нефти, богатеет. Не станет российских углеводородов, и европейская продукция станет не конкурентоспособной. Да и многие промышленные объекты вообще придётся закрывать. Они будут всячески охранять те трубы, может даже сами Киев разбомбят для профилактики.
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08.02.2022 10:45 Відповісти
ВООБЩЕ ХОРОШО ВСЕ ИХ ПОТОКИ ПОВЗРЫВАТЬ !)
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08.02.2022 11:36 Відповісти
Якась нісенітниця, адже це не Росії потрібні ресурси для опалення чи електрогенерації , а Європі і лякання Росії щодо закриття "Північного потоку" - це допомога Росії ще більше заробляти на своєму газі за рахунок створення штучного його дефіциту та збільшення ціни у рази. От давайте порахуємо яку ж вигоду ******** росіяни, якщо не буде працювати "Північний потік 2". По території Росії газопровід н від Бованенських джерел до Виборгу складає довжину біля 3,5 тисячі км. Якщо брати дешевші ціни транспортування ніж в Європі та вираховувати лише по 5 доларів на 100 км за перекачку 1000 м3 газу- то сума перекачки до Виборгу буде складати 175 доларів та собівартість добування десь 30 доларів і всього витрат по продажу 1000 кубів газу до Виборгу десь 205 доларів. А продаж по контракту Німеччині -230 доларів за 1000 м3, тобто прибуток складає по 25 доларів на 1000 м3. Прибуток за 55 мільярдів кубів буде складати всього до 1,4 мільярди доларів - і ця сума не входить ні в які порівняння із втратами Європи при дефіциті газу і підвищення його ринкової ціни до 1000 доларів, адже підвищення ціни тільки в 4 рази збільшить вартість 55 мільярдів із 12, 65 мільярди до 55 мільярдів доларів. Тобто Європа через зупинку проекту "Північного потоку 2" втратить 42, 3 мільярди доларів на рік, а Росія 1,4 мільярди. Хоча Росія не буде мати втрат , якщо ці 55 мільярдів кубів газу продасть Китаю чи іншим країнам.
Тобто, дійсно Європа стріляє собі в ногу і каже, що це добре.
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08.02.2022 11:56 Відповісти
а всі інші цапські потоки будуть сущєствавать, Біден?
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08.02.2022 11:58 Відповісти
РФ підстрахувала себе отриманням доходів за поставки (нехай і по сміхотворно низькій ціні) газу до Китаю в обмін на т.з. "стратегічну підтримку" Піднебесної РОсії щодо США і НАТО.
СП-2 по-любому приречений, і москалі те зрозуміли.
Але "нью-рейху" не позаздриш: це розплата за спроби усидіти одною задницею на двох базарах.
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08.02.2022 13:28 Відповісти
Так, Росія страхує себе, але не тільки через політичну підтримку Китаєм, а ще від того кому продавати нафту і газ, якщо підтримати США в створенні дефіциту газу в Європі і продовжити замороження "Північного потоку 2". Багато кажуть про газовий транзит через Україну і умисно не згадують про нафтопровід Урегой-Помари-Ужгород, який сьогодні дає Росії величезні прибутки, що не спіставні із прибутками від газу, адже нафта дає Росії головний прибуток у казну, а не газ. Саме тому, Росія і досі не перекрила Україні газ для створення колапсу в економіці через зменшення тиску у розподільчих трубах. Але на невеликий період і коли у Росії буде план швидкої зміни влади в Україні - Росія може піти на відключення газу , як це було в 2009 році. ( мотиви війна і форс-мажор) Але в 2009 році у сховищах газу на заході в Україні знаходилось 11 мільярдів кубів газу, що належав Фірташу і його Тимошенко тимчасово конфіскувала. А зараз українського газу в сховищах немає , а тим газом , що в українських сховищах буде опалюватися Європа, якщо Росія перекриє газ. Бо за газ в українських сховищах платила Європа і в Україні немає контрактів на постачання газу із Росії. На жаль, і Україна, і Європа дуже залежать від постачання російського газу, в тому рахунку і через Україну . А якщо відкриють "Північний потік2" - тоді немає сенсу Росії постачати газ в Європу через Україну - і такий форс-мажор із перекриттям газу через Україну може бути надовго, що може привести до зміни влади та подальшого розчленування бідної України.
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08.02.2022 14:30 Відповісти
кацапы потратили очень много времени и денег на козлячие потоки.
поэтому они им очень дороги.
это действительно может принудить кацапов к миру.
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08.02.2022 13:53 Відповісти
А чего свет клином на конкретно этом СП2 сошелся? есть же другие козлячие потоки. В прошлом году по СП1 прокачано 60 млрд кубов газа, при его проектной мощности в 55 млрд. Я так даже думаю что они втихаря и без сертификации уже по немного качают через новую трубу.
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08.02.2022 16:49 Відповісти
Скорее все так оно и есть. Да и вкладывались в СП-2 не только кацапы, там и куча европейских компаний. И вряд-ли они захотят терять свои миллиарды из-за амбиций дядюшки Джо. Санкции втихаря обойдут по-любому. Турбины Сименс в Крыму и не только в пример...
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08.02.2022 20:34 Відповісти
главное принудить кацапов к миру.
для этого все средства хороши. от заражения козлофюхрера коронавирусом либо ликвидации его другими способами до уничтожения любой инфраструктуры врага.
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09.02.2022 16:23 Відповісти
А может лучше для принуждения кацапов к миру, пусть Байден в Берлине канализацию запретит? У меня ещё полно хороших идей. Я могу предложить удвоить эффект влияния СП2 на козломордых. Надо не просто трубу перекрыть, а наоборот накачивать её газом со стороны Европы и гнать газ в Россию.
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09.02.2022 16:48 Відповісти
 
 