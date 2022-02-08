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Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ОС

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ОС

Упродовж минулої доби, 7 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

Так, позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі) російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.

Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.

Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ОС 01

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Воїнам ВСУ- здоров'я, цапам - смерть!
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08.02.2022 07:29 Відповісти
Одужання хлопцю……
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08.02.2022 07:55 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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08.02.2022 10:18 Відповісти
Швидкого одужання нашому захисникові.
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08.02.2022 10:36 Відповісти
 
 