Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ОС
Упродовж минулої доби, 7 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
Так, позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі) російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.
Зазначається, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.
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