Британія розглядає можливість залучити винищувачі та кораблі, щоб захистити Південно-Східну Європу, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що розглядає можливість передислокації винищувачів Typhoon та кораблів для захисту Південно-Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, слова прем'єра Британії цитує The Times.

Такі дії Джонсон пояснив загрозою російського вторгнення в Україну.

"Ми розглядаємо можливість залучити винищувачі Typhoon Королівських ВПС та кораблі Королівських ВМС, щоб захистити Південно-Східну Європу", - написав він і нагадав, що Велика Британія готується посилити "багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії".

Також Лондон планує збільшити свій внесок у навчання Об'єднаних експедиційних сил - "об'єднання під командуванням Великої Британії, до якого входять підрозділи із десяти скандинавських та північноєвропейських країн".

Джонсон при цьому заявив, що відчуває впевненість - кризу в Україні можна запобігти дипломатично. Він розповів, що під час своїх переговорів з Путіним повідомив про "повагу Великою Британією Росії, довговічну пам'ять про те, як пліч-о-пліч ми перемогли фашизм" і висловив упевненість, що будь-які занепокоєння Росії можуть бути усунені шляхом діалогу.

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Нагадаємо, ще у січні Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни до НАТО. Він має намір збільшити контингент в Естонії з 900 до 1800 військових, відправити в країну озброєння і готовий надати військову підтримку іншим союзникам НАТО. Також у Великій Британії розглядають запровадження жорстких санкцій проти Росії.

1 лютого президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі у Києві обговорили комплекс заходів щодо стримування агресії РФ .