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Британія розглядає можливість залучити винищувачі та кораблі, щоб захистити Південно-Східну Європу, - Джонсон

Британія розглядає можливість залучити винищувачі та кораблі, щоб захистити Південно-Східну Європу, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що розглядає можливість передислокації винищувачів Typhoon та кораблів для захисту Південно-Східної Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, слова прем'єра Британії цитує The Times.

Такі дії Джонсон пояснив загрозою російського вторгнення в Україну.

"Ми розглядаємо можливість залучити винищувачі Typhoon Королівських ВПС та кораблі Королівських ВМС, щоб захистити Південно-Східну Європу", - написав він і нагадав, що Велика Британія готується посилити "багатонаціональний батальйон НАТО під британським командуванням, розміщений в Естонії".

Також Лондон планує збільшити свій внесок у навчання Об'єднаних експедиційних сил - "об'єднання під командуванням Великої Британії, до якого входять підрозділи із десяти скандинавських та північноєвропейських країн".

Джонсон при цьому заявив, що відчуває впевненість - кризу в Україні можна запобігти дипломатично. Він розповів, що під час своїх переговорів з Путіним повідомив про "повагу Великою Британією Росії, довговічну пам'ять про те, як пліч-о-пліч ми перемогли фашизм" і висловив упевненість, що будь-які занепокоєння Росії можуть бути усунені шляхом діалогу.

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Нагадаємо, ще у січні Джонсон оголосив про посилення військового внеску країни до НАТО. Він має намір збільшити контингент в Естонії з 900 до 1800 військових, відправити в країну озброєння і готовий надати військову підтримку іншим союзникам НАТО. Також у Великій Британії розглядають запровадження жорстких санкцій проти Росії.

1 лютого президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час зустрічі у Києві обговорили комплекс заходів щодо стримування агресії РФ .

агресія (1195) Велика Британія (5687) росія (66461) Джонсон Борис (584)


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Топ коментарі
+10
Почему то сми молчат , что Джонсон интересовался вопросом родственными связями королевских семей Украины и Британии и историки ему представили доказательства .
Украина - старейшее государство Европы
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08.02.2022 07:37 Відповісти
+7
Щє нє висахлі жьолтиє і карічнєвиє пятна на лапатних партках послє прохода дестроєра біля криму і тут такоє...Бритам-черговий респект...
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08.02.2022 07:34 Відповісти
+4
Я щн вчора писав, що англо-сакси можуть закрити *** ад Україною для кацапських літунів. Давайте, пофатазуємо, де це - Південно-Схвжна Європа? 😉
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08.02.2022 08:01 Відповісти
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Щє нє висахлі жьолтиє і карічнєвиє пятна на лапатних партках послє прохода дестроєра біля криму і тут такоє...Бритам-черговий респект...
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08.02.2022 07:34 Відповісти
Почему то сми молчат , что Джонсон интересовался вопросом родственными связями королевских семей Украины и Британии и историки ему представили доказательства .
Украина - старейшее государство Европы
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08.02.2022 07:37 Відповісти
Так а про що мова? Анна Ярославна - "бабуся королівських сімей Європи"!
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08.02.2022 08:23 Відповісти
Не было в Украине королей. Были князья и гетьманы.
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08.02.2022 08:35 Відповісти
Садитесь 2. Данило Галицкий получил корону от Папы... Был король!
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08.02.2022 08:50 Відповісти
Дружбани а як же ми?
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08.02.2022 07:37 Відповісти
Я щн вчора писав, що англо-сакси можуть закрити *** ад Україною для кацапських літунів. Давайте, пофатазуємо, де це - Південно-Схвжна Європа? 😉
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08.02.2022 08:01 Відповісти
Румыния. К сожалению в их понимании.
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08.02.2022 08:52 Відповісти
Думаю, що ні. Бо Румунія не настільки східна і не зовсім півленна.😊
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08.02.2022 09:23 Відповісти
Пара есмінців десь під Очаковом і "Тайфуни" - над Чорним морем - що може буть краще?
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08.02.2022 08:25 Відповісти
Україна може і не вступати в НАТО, бо там фашисти підсерають з угорцями. Але військовий союз Великобританія Польща Україна це не гірше.
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08.02.2022 08:27 Відповісти
Бодрые заявки. Неожиданно. Вот кто делал уроки по истории насовесть. Франция ведёт себя так как будь-то не было Мюнхенского сговора и последующей расплаты.
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08.02.2022 08:54 Відповісти
Потому что французы боятся. И их Гитлер захватил достаточно быстро. В отличии от Британии, которую вообще не смог. При примерно равной по численности армии с Францией, бриты воюют в разы лучше. Поэтому они уверенней в себе и путина меньше боятся.
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08.02.2022 10:48 Відповісти
 
 