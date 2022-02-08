Путін - Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". ВIДЕО
Президент РФ Володимир Путін заявив, що альтернативи мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає, і їх треба виконувати Києву, подобаються вони йому чи ні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щодо мінських домовленостей, мають вони перспективу чи ні? Я вважаю, що іншої альтернативи просто немає", - заявив Путін у вівторок на пресконференції після завершення переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.
"У Києві то кажуть, що будуть дотримуватися (мінських домовленостей. - Ред.), то кажуть, що це зруйнує країну, і президент, який нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих мінських домовленостей. Нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Треба виконувати, інакше не вийде", - сказав Путін.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей.
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Які повинні лунати на кожній зустрічи з кремлівським лайном де б ці зустрічи не відбувались!
В ООН, в ПАСЕ, в ОБСЕ, на "мінських ТКГ, в "нормандському форматі", кожен раз і як "молитва"!
З кожним роком його мрії на виконання "мінської капітуляції України" будуть все старішими і старішими, а президенти Европи та України все молодшими як на його старий вік...
І прийде той час коли в Українв президентом стане чоловік який на його вимоги "виконувати вимоги мінських домовин" відповість: "шерхан, шерсть твоя вже вся випала і ти ось-ось вріжешь дуба! Іди в дупу з "мінськими домовленностями" і земля тобі стекловатою!"
Даже если обвинят Украину и снимут санкции с России-Украине нельзя выполнять Минские сглашения-ведь это будет концом Украины.
А санкции на Россию почти не дейситвуют ведь убытка от санкций она получает на 20-30 млрд в год а от экспорта нефтегаза прибыль на 300-500 миллиардов. Поэтому даже под санкциями Рашка накопила 600 млрд баксов резерва. так что снятие санкций с Рашки-никак на нее не повлияют. ведь настоящих санкций и не было))
Відійди від них!
Пошли нах "формулу штанмайєра"!
Щойно Зе і проковтнув. Зазначив, що Україна справді "красавіца"
Или сцыкотно?
Що, пресуху не дивишся? В ютубі забанили?
Реєструються на цензорі тільки на один день, щоб підлизати їй тільки в одній новині...
Завдяки Пороху ми ще незалежна та соборна Україна. А шо він знову вам у штанці нагадив?
Дякую, пане Яр. Зараз придивлюсь до цієї Васечкі.