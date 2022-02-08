Путін - Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що альтернативи мінським домовленостям щодо врегулювання на Донбасі немає, і їх треба виконувати Києву, подобаються вони йому чи ні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо мінських домовленостей, мають вони перспективу чи ні? Я вважаю, що іншої альтернативи просто немає", - заявив Путін у вівторок на пресконференції після завершення переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

"У Києві то кажуть, що будуть дотримуватися (мінських домовленостей. - Ред.), то кажуть, що це зруйнує країну, і президент, який нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих мінських домовленостей. Нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Треба виконувати, інакше не вийде", - сказав Путін.

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Нагадаємо, раніше Путін заявив, що сьогоднішня влада в Києві взяла курс на демонтаж мінських домовленостей.