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У разі вторгнення РФ в Україну санкції будуть миттєві та спільні, а наслідки - важкі та далекосяжні, - Шольц

У разі вторгнення РФ в Україну санкції будуть миттєві та спільні, а наслідки - важкі та далекосяжні, - Шольц

У разі військової агресії Росії проти України Німеччина, США та інші партнери запровадять спільні санкції.

Про це йшлося на спільній пресконференції канцлера ФРН Олаф Шольца з президентом США Джо Байденом після їхніх переговорів у Вашингтоні 7 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Шольц уникнув згадки проєкту "Північний потік-2", жодного разу не назвав його, хоча журналісти кілька разів наполегливо прохали німецького канцлера чітко заявити, чи є газопровід у переліку санкційних інструментів. Але при цьому запевнив, що Німеччина виступатиме з єдиних позицій з партнерами, не буде такої ситуації, що партнери вживатимуть різні каральні заходи, "не буде різних підходів". Він також сказав, що "всі можливі санкції є на столі" та те, що Німеччина в разі необхідності готова буде обмежити використання російського газу. Канцлер також нагадав, що Німеччина через 24 роки планує взагалі відмовитися від викопних видів палива.

Глава уряду ФРН повторив, що Німеччина надає Україні найбільше допомоги серед інших країн. З 2014 року на цілі "економічної стабілізації" Берлін виділив з бюджету майже 2 млрд дол, ЄС - 3,8 млрд. Шольц заявив, що Німеччина готова й надалі допомагати Києву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц відповів на критику щодо відмови постачати зброю Україні: ФРН найбільше підтримувала країну економічно, надавши $2 млрд за 7 років

Байдена Шольц запевняв у надійності ФРН як партнера, заявивши: "Наші країни можуть покластися одна на одну".

У відносинах з Росією Шольц виступає за "подвійну" стратегію, яка полягає в поєднанні дипломатичних зусиль та чіткому попередженні Москви про жорсткі санкції. За його словами, необхідно використовувати всі можливі переговорні канали, але, щоб Росія водночас чітко розуміла, що в разі вторгнення в Україну вона стикнеться з "важким, далекосяжними наслідками". "У разі військової агресії Росії проти України ми зробимо це (введемо санкції) миттєво та спільно", - заявив глава уряду.

Це перший візит Шольца в Вашингтон на посаді канцлера ФРН.

Німеччина (7517) санкції (12273) Північний потік (2475) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+4
А що буде в разі вторгнення раші до Німеччини до кордонів НАТО 96 року і далі до Ла-Маншу? Своїм то фашистам Шульц зброю дасть, чи буде питати дозволу у раші? Яке фоно продажне!
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08.02.2022 08:21 Відповісти
+3
Вводить нужно было ещё в 2014 во избежание нынешней ситуации....
даже недавняя история ничему не учит..
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08.02.2022 08:29 Відповісти
+1
Ага мы по Шредеру видим эти дальновидные последствия. Кроме Шредера там целый ряд старых немецких пердунов сидит на российской крипте. И подозрттельно большой офис эксМеркель тоже из той же серии
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08.02.2022 08:27 Відповісти
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А що буде в разі вторгнення раші до Німеччини до кордонів НАТО 96 року і далі до Ла-Маншу? Своїм то фашистам Шульц зброю дасть, чи буде питати дозволу у раші? Яке фоно продажне!
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08.02.2022 08:21 Відповісти
Воюйте все на своих землях и своими гражданами!!! И паРашисты и парднеры т.н.
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08.02.2022 08:22 Відповісти
шо ти куриш, пацак Аристарх?
Воювати будемо під Воронежом західною коаліцією .
потрібна буферна зона з парашею, Воронежська Народна Республіка
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08.02.2022 08:29 Відповісти
поцык....отдохни убогое ...ты прям уже с калашом по Воронежом....диванное быдло.
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08.02.2022 08:36 Відповісти
пацак в розкішницю бігом марш, ать-два
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08.02.2022 08:44 Відповісти
Ага мы по Шредеру видим эти дальновидные последствия. Кроме Шредера там целый ряд старых немецких пердунов сидит на российской крипте. И подозрттельно большой офис эксМеркель тоже из той же серии
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08.02.2022 08:27 Відповісти
Вводить нужно было ещё в 2014 во избежание нынешней ситуации....
даже недавняя история ничему не учит..
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08.02.2022 08:29 Відповісти
Лайно ви, а не «надійні партнери»… разом з жабоїдами. Смокчіть далі у *****
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08.02.2022 08:36 Відповісти
сименс уже начал строительство новых турбин, герр Шольц?
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08.02.2022 09:06 Відповісти
да, да, да ... немчура сильно пЁрнет в сторону раши!!!!!
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08.02.2022 15:56 Відповісти
 
 