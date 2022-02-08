У разі вторгнення РФ в Україну санкції будуть миттєві та спільні, а наслідки - важкі та далекосяжні, - Шольц

У разі військової агресії Росії проти України Німеччина, США та інші партнери запровадять спільні санкції.

Про це йшлося на спільній пресконференції канцлера ФРН Олаф Шольца з президентом США Джо Байденом після їхніх переговорів у Вашингтоні 7 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Шольц уникнув згадки проєкту "Північний потік-2", жодного разу не назвав його, хоча журналісти кілька разів наполегливо прохали німецького канцлера чітко заявити, чи є газопровід у переліку санкційних інструментів. Але при цьому запевнив, що Німеччина виступатиме з єдиних позицій з партнерами, не буде такої ситуації, що партнери вживатимуть різні каральні заходи, "не буде різних підходів". Він також сказав, що "всі можливі санкції є на столі" та те, що Німеччина в разі необхідності готова буде обмежити використання російського газу. Канцлер також нагадав, що Німеччина через 24 роки планує взагалі відмовитися від викопних видів палива.

Глава уряду ФРН повторив, що Німеччина надає Україні найбільше допомоги серед інших країн. З 2014 року на цілі "економічної стабілізації" Берлін виділив з бюджету майже 2 млрд дол, ЄС - 3,8 млрд. Шольц заявив, що Німеччина готова й надалі допомагати Києву.

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Байдена Шольц запевняв у надійності ФРН як партнера, заявивши: "Наші країни можуть покластися одна на одну".

У відносинах з Росією Шольц виступає за "подвійну" стратегію, яка полягає в поєднанні дипломатичних зусиль та чіткому попередженні Москви про жорсткі санкції. За його словами, необхідно використовувати всі можливі переговорні канали, але, щоб Росія водночас чітко розуміла, що в разі вторгнення в Україну вона стикнеться з "важким, далекосяжними наслідками". "У разі військової агресії Росії проти України ми зробимо це (введемо санкції) миттєво та спільно", - заявив глава уряду.

Це перший візит Шольца в Вашингтон на посаді канцлера ФРН.