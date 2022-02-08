Делегація США вирушає до Європи, щоб обговорити "технічні деталі" санкцій проти Росії, - Держдеп

Офіційна делегація США у складі представників Держдепу, Мінфіну й Міністерства торгівлі в понеділок вирушає до Європи, щоби продовжити предметні переговори щодо потенційних санкцій проти Росії вже на технічному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із поиланням на "Укрінформ", про це повідомив у понеділок під час регулярного брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Делегація США, яка включає офіційних представників Міністерства фінансів, Мінторгівлі й Державного департаменту … відправляється в Європу для обговорення технічних питань координації (санкцій проти Росії. – Ред.)", - зауважив представник Держдепу.

Він уточнив, що протягом останніх кількох тижнів США і ЄС обговорювали питання щодо введення санкцій проти Росії на стратегічному рівні, а саме які наслідки матиме РФ, якщо обере шлях ескалації. У цьому зв’язку Прайс назвав попередні дискусії "дуже детальними" по суті.

Однак, за його словами, наразі ще існує "безліч деталей і технічних питань, які потрібно опрацювати", якщо США і Європі все ж доведеться реагувати на потенційну агресію РФ "рішучою та єдиною відповіддю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує інсценувати атаку українських військових як привід для вторгнення в Україну, - Держдепартамент США

Він уточнив, що до складу американської делегації входять високопоставлені представники відомств на рівні помічників міністрів, які зустрічатимуться в ЄС зі своїми колегами з європейського боку.

Як повідомлялося, адміністрація президента Байдена й сам глава Білого дому неодноразово попереджали Росію про "небачені санкції" у разі, якщо вона вирішить піти шляхом ескалації проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина запланувала низку жорстких санкцій проти Росії, Україна може на нас розраховувати, - Бербок