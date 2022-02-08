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Новини Санкції проти Росії
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Делегація США вирушає до Європи, щоб обговорити "технічні деталі" санкцій проти Росії, - Держдеп

Делегація США вирушає до Європи, щоб обговорити

Офіційна делегація США у складі представників Держдепу, Мінфіну й Міністерства торгівлі в понеділок вирушає до Європи, щоби продовжити предметні переговори щодо потенційних санкцій проти Росії вже на технічному рівні.

Як інформує Цензор.НЕТ із поиланням на "Укрінформ", про це повідомив у понеділок під час регулярного брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Делегація США, яка включає офіційних представників Міністерства фінансів, Мінторгівлі й Державного департаменту … відправляється в Європу для обговорення технічних питань координації (санкцій проти Росії. – Ред.)", - зауважив представник Держдепу.

Він уточнив, що протягом останніх кількох тижнів США і ЄС обговорювали питання щодо введення санкцій проти Росії на стратегічному рівні, а саме які наслідки матиме РФ, якщо обере шлях ескалації. У цьому зв’язку Прайс назвав попередні дискусії "дуже детальними" по суті.

Однак, за його словами, наразі ще існує "безліч деталей і технічних питань, які потрібно опрацювати", якщо США і Європі все ж доведеться реагувати на потенційну агресію РФ "рішучою та єдиною відповіддю".

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Він уточнив, що до складу американської делегації входять високопоставлені представники відомств на рівні помічників міністрів, які зустрічатимуться в ЄС зі своїми колегами з європейського боку.

Як повідомлялося, адміністрація президента Байдена й сам глава Білого дому неодноразово попереджали Росію про "небачені санкції" у разі, якщо вона вирішить піти шляхом ескалації проти України.

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Держдепартамент США (1654) Європа (1902) США (23613) Прайс Нед (144)


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Держдепу-черговий респект...
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08.02.2022 08:13 Відповісти
Вже ясно, що нападе раша чи ні, а санкції все одно будуть. Ще тільки не вирішили з розмірами. Вся обкурена движуха в москальському сортірі опустила авторитет раші до плінтуса.
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08.02.2022 08:17 Відповісти
тільки макрону нехай нічого не кажуть, бо він вже роздавлений фуйлом
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08.02.2022 08:25 Відповісти
Чого вони заважають Володі Гундосу зливати країну ворогу? Він сам і через своїх міністрів озвучує російську тезу, що нам нічого не загрожує, шо не сформовані оперативно-тактичні групи... Одне загрожує - бізнесу Гундосу на московії, якщо він зробить не так, як йому приказано!
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08.02.2022 08:27 Відповісти
А глупому Макрону в Москве лапши навешали, сейчас примчится нашего Вову уговаривать. Миротворец, ****. Иллюстрация к выражению: услужливый дурак опаснее врага.
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08.02.2022 08:48 Відповісти
***** напружилось
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08.02.2022 09:16 Відповісти
Молодці американці!
Імперія зла московія буде знищена!
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08.02.2022 10:51 Відповісти
 
 