За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ
За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 07 лютого в Україні:
зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 095, медпрацівників – 955);
63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 168 осіб;
летальних випадків – 255;
одужало – 15 193 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 341 790 осіб;
одужало – 3 696 285 осіб;
летальних випадків – 101 647
проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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В период наблюдения преобладающий штамм сменился с дельты на омикрон. Это сопровождалось ростом заболеваемости и госпитализаций среди всех категорий населения, независимо от вакцинного статуса. Однако среди невакцинированных число случаев инфекции и госпитализаций было в 3,6 и 23,0 раза выше, чем среди полностью вакцинированных и получивших бустер, и в 2,0 и 5,3 раза выше, чем среди полностью вакцинированных.
Чтобы анализировать, проводить корреляции и делать выводы надо иметь правильный теоретический базис, иначе можно сравнивать тёплое с мягким и сделать вывод "по реке плывёт кирпич, деревянный как стекло" (что мракобесы с удовольствием делают). Страны с полным уровнем вакцинации больше 80% текущий пик показали малым числом смертей, несопоставимым с пиком прошлого года.
Португалия (и кто там у нас вообще с овер 80%?) ещё своё получит, но это исключение из общего правила.
В Португалии пик пройден, госпитали были настороже, но их сил хватило с головой, в отличие от кошмара в январе-феврале 2021-го года. Ограничения ослабляют, идут разговоры о том, чтобы вообще полностью всё снять. Так то обтекай, ватан-мракобес.
Бувайте!
Ну, бувайте так бувайте (с)
Такие дела.
Ну ещё раз Бувайте! Счастья здоровья и всего такого прочего
Понимаю, это прозвучит как шок, в особенности для закончивших спецшколу с медалью (с), но ниже "с потолка взятых" 80% вакцинация на количество смертей не особо влияет. Т.е. вакцинация снижает на несколько порядков вероятность склеить ласты у конкретных вакцинировавшихся людей, но оставшегося процента популяции с головой хватает для красивых пиков смертей на графиках.
В Украине зато стабильность - как мёрло несколько сот в день, так и мрёт. Тому що ви зробили це разом (с)
Существует огромная разница в уровне смертности среди детей, привитых от COVID-19, и их непривитых сверстников в Англии.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало в декабре свои стандартизированные по возрасту данные о смертности людей в пятилетних возрастных группах, указывающие на то, что у тех, кто получил вакцину от COVID-19, уровень смертности в 54 раза выше, чем у непривитых.
Есть сайты и сообщества, отрицающие вич, есть отрицающие полёты на Луну, есть даже сообщества плоской Земли с соответствующими сайтами. Сайт в интернете может сделать кто угодно, поэтому вебсайт это просто бомажка на столбе или надпись на заборе. Но бомажки и надписи никто всерьёз не воспринимает, а вот помойный бложик почему-то внушает доверие.
Эвоно как.
«Ми провалилися» - данська газета визнає невдачу та вибачається за те, що не поставила під сумнів розповідь уряду про COVID-19
Висновок однозначний: даний ресурс вибачатися не буде.
Не вперше ж.
Але відповідати доведеться.
Продажні і безпринципні змі мають бути покарані.
Мало тебе банять за кремлівську пропаганду! Я б взагалі деактивувала усі твої акаунти під vpn.
https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/hospital-director-israel-says-80-serious-covid-19-cases-received-least-three-shots-covid-vaccines-video/
https://www.israelnationalnews.com/news/321674
Кандидат в губернаторы Джорджии от Демократической партии Стейси Абрамс в эти выходные столкнулась с резкой негативной реакцией после того, как появилась фотография, на которой в комнате, полной детей, она была единственным человеком без маски.
А ти замість маски кокошник носи. Це ж красиво та воші з голови у тарілку з щами не падають.