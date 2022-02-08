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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ

За добу 7 лютого в Україні зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 07 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 34 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 095, медпрацівників – 955);

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 63 919 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні вже 75 тис. підлітків пройшли повну вакцинацію проти COVID-19

Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 2 168 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 255;

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 15 193 особи.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 341 790 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 696 285 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 101 647

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 18 672 736.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом проведено 30 782 527 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 34 353 нові випадки захворювання на коронавірус. 255 осіб померло, 15 193 - одужало, - МОЗ 13

Автор: 

МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Точно, говорю вам - колитесь чаще и больше
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08.02.2022 10:27 Відповісти
+4
Анализ открытой статистики по странам. Доступен только тем, у кого мозги в башке есть и не висит лапша на ушах.
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08.02.2022 10:26 Відповісти
+3
https://pcr.news/korotko/po-dannym-cdc-risk-gospitalizatsii-pri-covid-19-dlya-nevaktsinirovannykh-v-23-raza-vyshe-chem-dlya-v/ Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) опубликовали отчет по заболеваемости COVID-19 и госпитализациям пациентов в возрасте 18 лет и старше в округе Лос-Анджелес, Калифорния. В период с 7 ноября 2021 года по 8 января 2022 года в округе было зафиксировано 422 966 случаев COVID-19; 141 928 (33,6%) пациентов не были вакцинированы. При этом 2,8% невакцинированных были госпитализированы, 0,5% потребовалась интенсивная терапия, 0,2% - механическая вентиляция легких. Для полностью вакцинированных по двухдозовой схеме эти показатели составили 1,0%, 0,12% и 0,05% соответственно; для полностью вакцинированных и получивших бустерную дозу - 0,7%, 0,08% и 0,03%.

В период наблюдения преобладающий штамм сменился с дельты на омикрон. Это сопровождалось ростом заболеваемости и госпитализаций среди всех категорий населения, независимо от вакцинного статуса. Однако среди невакцинированных число случаев инфекции и госпитализаций было в 3,6 и 23,0 раза выше, чем среди полностью вакцинированных и получивших бустер, и в 2,0 и 5,3 раза выше, чем среди полностью вакцинированных.
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08.02.2022 08:17 Відповісти
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https://pcr.news/korotko/po-dannym-cdc-risk-gospitalizatsii-pri-covid-19-dlya-nevaktsinirovannykh-v-23-raza-vyshe-chem-dlya-v/ Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, США) опубликовали отчет по заболеваемости COVID-19 и госпитализациям пациентов в возрасте 18 лет и старше в округе Лос-Анджелес, Калифорния. В период с 7 ноября 2021 года по 8 января 2022 года в округе было зафиксировано 422 966 случаев COVID-19; 141 928 (33,6%) пациентов не были вакцинированы. При этом 2,8% невакцинированных были госпитализированы, 0,5% потребовалась интенсивная терапия, 0,2% - механическая вентиляция легких. Для полностью вакцинированных по двухдозовой схеме эти показатели составили 1,0%, 0,12% и 0,05% соответственно; для полностью вакцинированных и получивших бустерную дозу - 0,7%, 0,08% и 0,03%.

В период наблюдения преобладающий штамм сменился с дельты на омикрон. Это сопровождалось ростом заболеваемости и госпитализаций среди всех категорий населения, независимо от вакцинного статуса. Однако среди невакцинированных число случаев инфекции и госпитализаций было в 3,6 и 23,0 раза выше, чем среди полностью вакцинированных и получивших бустер, и в 2,0 и 5,3 раза выше, чем среди полностью вакцинированных.
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08.02.2022 08:17 Відповісти
Ага, верим. Чо уж там.
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08.02.2022 09:51 Відповісти
А что, бабушки у подъезда уже все это опровергли?
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08.02.2022 10:22 Відповісти
Анализ открытой статистики по странам. Доступен только тем, у кого мозги в башке есть и не висит лапша на ушах.
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08.02.2022 10:26 Відповісти
Тогда понятно, почему ты его не смог привести.
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08.02.2022 10:33 Відповісти
А тебе оно и не надо
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08.02.2022 10:38 Відповісти
А ты его и не делал
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08.02.2022 10:49 Відповісти
> Анализ открытой статистики по странам.

Чтобы анализировать, проводить корреляции и делать выводы надо иметь правильный теоретический базис, иначе можно сравнивать тёплое с мягким и сделать вывод "по реке плывёт кирпич, деревянный как стекло" (что мракобесы с удовольствием делают). Страны с полным уровнем вакцинации больше 80% текущий пик показали малым числом смертей, несопоставимым с пиком прошлого года.
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08.02.2022 15:57 Відповісти
Именно! Открываем гугл и видим, что по Израилю у нас всё тоже самое, а значит некто Богдан нам втирает не совсем правду мягко говоря.

Португалия (и кто там у нас вообще с овер 80%?) ещё своё получит, но это исключение из общего правила.
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08.02.2022 16:19 Відповісти
По Израилю?... А ты там ничего не напутал? У них огромные сообщества ортодоксов, которые отказываются от всяких вакцин. Поэтому Израиль очень бодро начал, но сейчас у него две дозы получило менее 70%.

В Португалии пик пройден, госпитали были настороже, но их сил хватило с головой, в отличие от кошмара в январе-феврале 2021-го года. Ограничения ослабляют, идут разговоры о том, чтобы вообще полностью всё снять. Так то обтекай, ватан-мракобес.
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08.02.2022 16:30 Відповісти
Видишь, вот она и есть разница - ктото киевскую спецшколу с медалью закончил, а ктото или неочень в математике или на зарплате.

Бувайте!
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08.02.2022 16:42 Відповісти
Шта?.... По сути есть что ответить? Ковиду до задницы как рассчитываются проценты привитых, от всей популяции или от доли, которая подлежит вакцинации (по второму способу процент таки будет выше). Факт в том, что у Израиля нет никаких "99+", о которых любят трубить по радиво, и ковид спокойно гуляет среди всяких ортодоксов и прочих непривитых, отсюда и очередной пик смертей.

Ну, бувайте так бувайте (с)
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08.02.2022 16:45 Відповісти
Тебе по сути и намекнули, что у когото межушный ганглий не в состоянии осознать влияние процентов вакцинации ниже с потолка взятых 80 на количество смертей. А раз нет понимания сути, то чо отвечать?

Такие дела.

Ну ещё раз Бувайте! Счастья здоровья и всего такого прочего
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08.02.2022 16:53 Відповісти
> влияние процентов вакцинации ниже с потолка взятых 80 на количество смертей.

Понимаю, это прозвучит как шок, в особенности для закончивших спецшколу с медалью (с), но ниже "с потолка взятых" 80% вакцинация на количество смертей не особо влияет. Т.е. вакцинация снижает на несколько порядков вероятность склеить ласты у конкретных вакцинировавшихся людей, но оставшегося процента популяции с головой хватает для красивых пиков смертей на графиках.

В Украине зато стабильность - как мёрло несколько сот в день, так и мрёт. Тому що ви зробили це разом (с)
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08.02.2022 16:59 Відповісти
Звичайно погтрібно зважати на те, що статистика при Найвєлічайшому корегується не на користь правди, а в угоду тупому.
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08.02.2022 08:24 Відповісти
Я два тижні назад захворів на коронавірус. 2 дня у мене була лихоманка і трохи морозило, + ще трохи штормило на третій день, потім ще 3 дня не було апетиту і все. Через тиждень я почувався здоровим. Не розумію від чого мруть по 200 людей в день. Правда я 2 раза вакцинований і завтра маю по плану 3 бустерну дозу колоти, можливо тому так легко переніс хворобу.
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08.02.2022 08:40 Відповісти
Точно, говорю вам - колитесь чаще и больше
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08.02.2022 10:27 Відповісти
Уколотые Британские дети, умирают в 52 раза чаще, чем не уколотые

Существует огромная разница в уровне смертности среди детей, привитых от COVID-19, и их непривитых сверстников в Англии.

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) опубликовало в декабре свои стандартизированные по возрасту данные о смертности людей в пятилетних возрастных группах, указывающие на то, что у тех, кто получил вакцину от COVID-19, уровень смертности в 54 раза выше, чем у непривитых.
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08.02.2022 11:59 Відповісти
https://vaccines.news/2022-02-04-british-children-likely-to-die-after-covid-shot.html
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08.02.2022 12:02 Відповісти
Это сайт антиваксов-мракобесов. Проще говоря интернет-помойка, "спид-инфо", "бульвар-гордона".

Есть сайты и сообщества, отрицающие вич, есть отрицающие полёты на Луну, есть даже сообщества плоской Земли с соответствующими сайтами. Сайт в интернете может сделать кто угодно, поэтому вебсайт это просто бомажка на столбе или надпись на заборе. Но бомажки и надписи никто всерьёз не воспринимает, а вот помойный бложик почему-то внушает доверие.
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08.02.2022 16:02 Відповісти
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн: "Побочные эффекты, которые люди испытывают при использовании вакцин, и которые мы все привыкли ожидать, являются признаком того, что вакцина делает то, что должна."

Эвоно как.
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08.02.2022 12:04 Відповісти
Цензору.Нет приготовиться.

«Ми провалилися» - данська газета визнає невдачу та вибачається за те, що не поставила під сумнів розповідь уряду про COVID-19
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08.02.2022 12:11 Відповісти
Світлана Рашн! Краще ти готуйся до деактивації за антиковідну пропаганду.
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08.02.2022 12:35 Відповісти
Мене за це забанили. І комент стерли. Я навела посилання (здається, на Le Monde). Там ще й про німецьку газетку було: головред відео записав.
Висновок однозначний: даний ресурс вибачатися не буде.
Не вперше ж.

Але відповідати доведеться.
Продажні і безпринципні змі мають бути покарані.
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08.02.2022 15:08 Відповісти
Хто ти така, щоб перед тобою вибачався цілий ресурс?

Мало тебе банять за кремлівську пропаганду! Я б взагалі деактивувала усі твої акаунти під vpn.
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08.02.2022 16:53 Відповісти
Директор лікарні Іхілов розповів у своєму недавньому інтерв'ю, що від 70% до 80% серйозних випадків COVID-19, зареєстрованих у їхній лікарні, були вакцинованими особами.

https://www.thegatewaypundit.com/2022/02/hospital-director-israel-says-80-serious-covid-19-cases-received-least-three-shots-covid-vaccines-video/

https://www.israelnationalnews.com/news/321674
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08.02.2022 12:21 Відповісти
Элита маски может не носить. Маски только дя рабов.

Кандидат в губернаторы Джорджии от Демократической партии Стейси Абрамс в эти выходные столкнулась с резкой негативной реакцией после того, как появилась фотография, на которой в комнате, полной детей, она была единственным человеком без маски.

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08.02.2022 12:30 Відповісти
Чому кацапів так хвилює, а шо там у американців?

А ти замість маски кокошник носи. Це ж красиво та воші з голови у тарілку з щами не падають.
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08.02.2022 12:42 Відповісти
Чому журнашлюхи не пишуть про кількість смертей від алкоголю, наркоти, куріння? Не розповідають про те, скільки у нас розлучень, скільки дітей у нас виховуються в неповних сім'ях? Зате ведуть детальну статистику по цьому сраному ковіду, від якого ми мали б всі вже давно померти але поки чомусь живемо. Вам подобається жити у цьому цирку лицемірного лайна?
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08.02.2022 14:40 Відповісти
Друге слово Вашого коменту відповідає на поставлене питання.
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08.02.2022 15:09 Відповісти
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08.02.2022 16:50 Відповісти
Чому антивакси заходять на ресурс, який їм не подобається та антиваксять? Тому що вИ - путінські ботошльондри і єдине, що вАС цікавить серед новин - це ковідна тема. Цей, «сраний ковід» людей вбиває. Ти ф курсє?
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08.02.2022 16:47 Відповісти
 
 